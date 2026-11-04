Lãi suất cho vay giảm “nhỏ giọt” 0,5% so với mức yêu cầu 1,5-2%

Sau hơn nửa tháng Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất huy động và cho vay, mặt bằng lãi suất đã bắt đầu điều chỉnh. Tuy nhiên, mức giảm của lãi suất cho vay thực tế mới đạt 0,2–0,5%, thấp hơn mức giảm 1,5–2% đối với các khoản vay phục vụ sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên…

Lãi suất cho vay mới giảm tối đa 0,5% sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: chinhphu.vn

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, diễn ra ngày 4/11, thông tin về việc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm thực chất khoảng 0,5%/năm lãi suất huy động, đồng thời giảm lãi suất cho vay, trong đó ưu tiên mức giảm 1,5–2%/năm đối với lĩnh vực ưu tiên và sản xuất, kinh doanh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết trong thời gian qua, áp lực lên mặt bằng lãi suất luôn ở mức lớn. Trước tình hình này, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm giảm mặt bằng lãi suất thị trường.”

Cụ thể, đối với lãi suất huy động, các tổ chức tín dụng được yêu cầu giảm khoảng 0,5–1%/năm đối với các khoản tiền gửi mới phát sinh có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Đây là cơ sở để giảm chi phí vốn đầu vào, qua đó tạo dư địa điều chỉnh lãi suất cho vay. Đối với lãi suất cho vay, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm từ 1,5–2%/năm đối với các khoản vay phục vụ sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đánh giá sau hơn nửa tháng triển khai, các ngân hàng đã đồng loạt điều chỉnh biểu lãi suất huy động niêm yết. Tuy nhiên, mức giảm lãi suất huy động thực tế thấp hơn mức điều chỉnh trên biểu niêm yết.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà. Ảnh: chinhphu.vn "Khối ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng nước ngoài giảm bình quân khoảng 0,5%/năm sau nửa tháng triển khai đối với tiền gửi mới có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Mức giảm tại khối ngân hàng thương mại cổ phần phổ biến từ 0,5–0,7%/năm."

Số liệu thống kê của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, đến đầu tháng 11, lãi suất huy động đối với các khoản tiền gửi mới giảm khoảng 0,4% so với đầu tháng 10.

Ở chiều cho vay, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết hơn 20 ngân hàng đã công bố các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, với mức giảm lãi suất từ 0,5–2%/năm. Trong đó, lãi suất cho vay đối với các khoản vay phát sinh mới trong giai đoạn cuối tháng 10 giảm khoảng 0,2–0,5% so với thời điểm đầu tháng.

Lý giải áp lực đối với mặt bằng lãi suất trong thời gian qua, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết nhu cầu vốn của nền kinh tế luôn ở mức cao để phục vụ mục tiêu tăng trưởng. Trong khi đó, diễn biến kinh tế thế giới phức tạp, nhiều ngân hàng trung ương, trong đó có các ngân hàng trung ương chủ chốt tiếp tục tăng lãi suất nhằm ứng phó với áp lực lạm phát.

Trong nước, những yếu tố này khiến áp lực lên mặt bằng lãi suất duy trì ở mức lớn. Do đó, bên cạnh yêu cầu các ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận với khách hàng, Ngân hàng Nhà nước cũng triển khai các biện pháp hỗ trợ thanh khoản và bổ sung nguồn vốn cho hệ thống.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện nghiệp vụ thị trường mở hằng ngày, tái cấp vốn và hoán đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam với các kỳ hạn ngắn.

Đáng chú ý, ngày 3/11, cơ quan này thông báo triển khai thêm công cụ hoán đổi ngoại tệ sang đồng Việt Nam với kỳ hạn 6 tháng đối với các tổ chức tín dụng nhằm hỗ trợ nguồn vốn có kỳ hạn dài hơn cho các tổ chức tín dụng, qua đó cải thiện thanh khoản và tạo điều kiện giảm mặt bằng lãi suất trong thời gian tới.

Trong hai tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, vừa kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, vừa hỗ trợ tăng trưởng.

Về thanh khoản, cơ quan điều hành sẽ chủ động cung ứng nguồn vốn cho thị trường, tiếp tục triển khai các công cụ hỗ trợ tổ chức tín dụng nhằm tạo điều kiện giảm mặt bằng lãi suất. Đối với tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành linh hoạt theo diễn biến thị trường, cung cầu ngoại tệ và tình hình kinh tế vĩ mô.

Về tín dụng, Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát diễn biến trong hai tháng cuối năm, bảo đảm dòng vốn tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, hạn chế tình trạng vốn tín dụng chảy vào những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Đồng thời, các tổ chức tín dụng được yêu cầu tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quy trình, thủ tục cấp tín dụng để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn vay.

“Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại quyết liệt triển khai các biện pháp giảm mặt bằng lãi suất, cả lãi suất huy động và lãi suất cho vay. Đồng thời, cơ quan này sẽ có biện pháp xử lý đối với những tổ chức tín dụng không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước”, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà nhấn mạnh