Lần thứ 3, ENEOS Corporation đăng ký mua vào cổ phiếu của PLX

ENEOS Corporation thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (mã PLX-HOSE).

Theo đó, ENEOS Corporation đăng ký mua thêm 8 triệu cổ phiếu PLX của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 6/8 đến ngày 3/9/2021.

Hiện, ENEOS Corporation đang sở hữu 63 triệu cổ phiếu PLX (tỷ lệ 4,87%). Nếu mua thành công số cổ phiếu này, ENEOS Corporation sẽ nâng lượng sở hữu lên 71 triệu cổ phiếu, chiếm 5,49%.

Trước đó, HĐQT PLX phê duyệt thông qua phương án bán tiếp 8 triệu cổ phiếu quỹ PLX (trong số 25 triệu cổ phiếu quỹ còn lại của Tập đoàn), nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh và đầu tư phát triển.

Được biết, đây là lần thứ 3, ENEOS Corporation là bên mua chủ động mua vào các đợt mà Petrolimex đăng ký bán cổ phiếu quỹ - trong hai đợt bán cổ phiếu quỹ gần nhất, ENEOS đã mua vào 50 triệu cổ phiếu PLX từ đầu năm đến nay.

Về mối liên quan, ông Toshiya Nakahara hiện đang làm Thành viên HĐQT của Petrolimex và cũng là lãnh đạo cao cấp tại ENEOS Corporation. Bên cạnh đó, công ty con của ENEOS Corporation – Công ty TNHH RNEEOS Việt Nam hiện đang nắm giữ hơn 103,5 triệu cổ phiếu PLX tương ứng tỷ lệ 8%.

Mới đây, VCSC đã công bố phân tích lợi nhuận của PLX với giá dầu tăng mạnh khiến lợi nhuận sau thuế quý 2 của PLX đạt mức cao kỷ lục.

Cụ thể: PLX công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 khả quan với doanh thu đạt 85 nghìn tỷ đồng, tăng 30,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 2 nghìn tỷ đồng so với khoản lỗ ròng 866 tỷ đồng trong cùng kỳ năm 2020, do giá xăng dầu tăng và nhu cầu xăng dầu phục hồi. lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số 6 tháng đầu năm 2021 đạt 66,0% dự báo cả năm của VCSC.

Trong quý 2/2021, doanh thu và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số của PLX lần lượt tăng 74,4% so với cùng kỳ và 36,8% so với cùng kỳ, chúng tôi cho rằng chủ yếu nhờ diễn biến giá xăng dầu thuận lợi trong quý 2/2021. lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số quý 2/2021 đạt mức cao kỷ lục tính theo quý trong 5 năm qua.

Theo PLX, tổng sản lượng bán trong nước tăng 1,5% so với cùng kỳ trong 6 tháng đầu năm 2021, tương ứng doanh số trong nước không thay đổi trong quý 2/2021 so với mức tăng trưởng 4,7% trong quý trước. Đáng chú ý, sản lượng bán tại các trạm sở hữu (COCO) tăng hơn 4,0% so với cùng kỳ trong quý 2/2021. Chi phí bán hàng tăng 19,5% so với cùng kỳ trong 6 tháng đầu năm 2021, hoàn thành 55,9% dự báo năm 2021 của chúng tôi.

Bên cạnh đó, VCSC lưu ý rằng PLX đã ghi nhận khoản chi phí trị giá 250 tỷ cho khoản quyên góp liên quan đến dịch COVID-19 vào quý 2/2021.

Như vậy, trong bối cảnh dịch COVID-19 hiện tại có thể ảnh hưởng đến sản lượng bán của PLX trong quý 3, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 vẫn vượt kỳ vọng của VCSC; do đó, VCSC nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng dự báo hiện tại của chúng tôi, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Trên thị trường, sau khi giá cổ phiếu PLX giảm thấp nhất trong 52 tuần qua là 44.450 đồng/cổ phiếu thì nay giá cổ phiếu PLX được giao dịch quanh mức 51.500 đồng/cổ phiếu. Tạm tính mức giá này, ENEOS Corporation phải chi 412 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.