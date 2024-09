Lào Cai thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người, tài sản do mưa bão

Do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 (bão Yagi), từ đêm 07/9 đến 11/9/2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng; gây ngập sâu, thiệt hại rất nghiêm trọng về người, cơ sở hạ tầng của Nhà nước, nhân dân.

Theo báo cáo của các địa phương, đến 07 giờ ngày 12/9/2024, toàn tỉnh Lào Cai có 246 người chết, mất tích, bị thương. Trong đó 82 người chết (Sa Pa 08, Văn Bàn 02, Bắc Hà 15, Si Ma Cai 07, Bát Xát 12, Bảo Yên 38); 95 người bị mất tích (Sa Pa 01, Bát Xát 04, Bắc Hà 19, Bảo Yên 71); 69 người bị thương (Sa Pa 17, Bát Xát 07, Bắc Hà 17, Si Ma Cai 10, Bảo Yên 18).

Tổng số nhà ở bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi là 9.172 nhà; trong đó 444 nhà thiệt hại hoàn toàn >70%; 306 nhà thiệt hại rất nặng 50 - 70%; thiệt hại nặng 30 - 50% là 1.828 nhà; 1.643 nhà thiệt hại một phần <30%. 3.107 nhà bị ngập nước; 319 nhà bị sụt lún. Ngoài ra còn nhiều nhà bị hư hỏng công trình phụ trợ. Hiện nay còn 97 thôn/25 xã bị cô lập, người dân chưa đi lại được do ngập lụt, sạt lở đường giao thông.

Sản xuất nông nghiệp thiệt hại nặng nề với 3.636 ha lúa, ngô, hoa màu, cây trồng hàng năm, cây lâm nghiệp, cây ăn quả, cây công nghiệp, chuối bị gãy đổ. Thiệt hại 300 chậu địa lan và 84 cây cảnh các loại tại thị xã Sa Pa. Hơn 190 ha diện tích thủy sản và 445 tấn cá thương phẩm, 449.000 con cá giống bị chết, lũ cuốn trôi. Hu hỏng 210 chuồng trại chăn nuôi; chết 213 con gia súc, 1.872 con gia cầm.

Các tuyến quốc lộ chạy qua địa bàn tỉnh như Quốc lộ 4, 4D, 279 sạt taluy dương 246 vị trí, khối lượng sạt 106.884 m3; sạt ta luy âm 22 vị trí, chiều dài 1.242m; ngập úng cục bộ, ách tắc 03 điểm. Các tuyến đường tỉnh từ 151 - 162 sạt taluy dương 101 vị trí, khối lượng sạt 105.737m3; sạt ta luy âm 16 vị trí, chiều dài 730m; ngập úng cục bộ, ách tắc 13 điểm. 580 tuyến đường huyện, xã bị sạt lở, hư hỏng; sạt taluy dương 718 vị trí, khối lượng sạt 209.098m3; sạt ta luy âm 170 vị trí, chiều dài 111.698m; ngập úng cục bộ, ách tắc 187 điểm; đến nay đã khắc phục được 53 điểm, còn lại 134 điểm.

Về các cơ sở hạ tầng khác bị ngập lụt, cuốn trôi, đổ sập, sạt lở, hư hỏng, thiệt hại: 47 công trình thủy lợi; 02 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn; 18 trạm, phòng khám, bệnh viện; 61 trường học; 06 nhà văn hóa; 04 trụ sở UBND xã; 01 cầu treo dân sinh; 84 cột điện, 01 máy biến áp, 32 cột bê tông cáp quang, 4.000m tuyến cáp, 28 cột viễn thông; 02 nhà máy thủy điện…

Ngoài ra sạt lở taluy, nhà vệ sinh, nhà bếp, đường, dãy nhà một số trụ sở, cơ quan, đơn vị, trường học. Hiện nay lan can đá dọc bờ kè sông Hồng đường An Dương Vương, phường Cốc Lêu, Kim Tân và đường Phạm Văn Xảo, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai nhiều điểm bị hư hỏng, lũ cuốn trôi.

Với phương châm “cứu người trước, cứu tài sản sau”, công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân bị mất tích, đưa người bị thương đi cấp cứu được thực hiện với tinh thần khẩn trương, hiệu quả, an toàn nhất. Trong ngày 09 - 10/9 tìm thấy nhiều thi thể nạn nhân bị vùi lấp bàn giao cho gia đình đưa về mai táng theo phong tục địa phương. Đưa 69 người bị thương đến cấp cứu, chữa bệnh miễn phí tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện. Hiện các lực lượng vẫn nỗ lực ngày đêm tìm kiếm nạn nhân bị mất tích.

Các đoàn công tác của Trung ương, của tỉnh, các địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình có người gặp nạn. Hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình có người chết 25 triệu đồng/người, người bị thương 05 triệu đồng/người. Tiếp nhận trên 200.000 suất quà, nhu yếu phẩm, trang thiết bị thiết yếu của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm; đồng thời phân bổ, cấp phát kịp thời cho bà con vùng thiên tai. Tuy nhiên, một số xã còn bị chia cắt, cô lập chưa tiếp cận được nên công tác tiếp tế gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tại trên địa bàn tỉnh còn 31 xã bị chia cắt giao thông.

Nhận định mức độ nguy hiểm của mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3; các huyện, thị xã, thành phố tổ chức di chuyển trên 10.000 hộ dân với hơn 20.000 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đến thời điểm hiện tại các hộ dân bị ảnh hưởng do ngập lụt, thiệt hại nhỏ dưới 30% đã dọn dẹp, hót bùn đất, vệ sinh môi trường, gia cố lại nhà ở, cơ bản khắc phục xong.

Các hộ thiệt hại nặng đang tiếp tục sửa chữa, khắc phục dự kiến xong trước ngày 18/9. Các hộ bị sập nhà, mất nhà đã được bố trí ở nhờ nhà người thân, ở các khu kết hợp tránh trú cộng đồng, ở nhờ nhà người thân; đồng thời được cung cấp thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu, đảm bảo không có người dân bị thiếu, đói do mưa lũ.

Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lào Cai, các nhà thầu quản lý bảo trì đường bộ tập trung nhân lực, máy móc hót dọn đất đá và các chướng ngại vật trên lề, mặt đường, lòng rãnh. Chỉ đạo tối đa lực lượng xuống hiện trường chỉ đạo các nhà thầu, bảo trì đường bộ, phối hợp với các địa phương thông tuyến. Căng dây phản quang, phân luồng để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Một số điểm sạt lở mới xử lý được giao thông bước 1.

Các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện, tuyến xã chuẩn bị đầy đủ cơ sở thuốc, vật tư, dụng cụ y tế sẵn sàng cho công tác cứu chữa bệnh nhân bị thương do thiên tai. Thành lập 16 đội cấp cứu điều trị cơ động gồm y, bác sỹ điều dưỡng, xử lý môi trường cùng các trang, thiết bị xuống hiện trường