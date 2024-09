Triệu tập đối tượng tung tin sai sự thật trên mạng về tình hình thiệt hại do cơn bão số 3

Qua điều tra xác minh thực tế của Công an TP Cẩm Phả, Quảng Ninh thì việc đưa nội dung thông tin trên facebook “Song An hảisản” của bà Đ.T.H về tình hình thiệt hại do cơn bão số 3 trên địa bàn TP Cẩm Phả là sai sự thật.

Tại cơ quan Công an, bà Đ.T.H thừa nhận bản thân đã không kiểm chứng chính xác nguồn thông tin mà đã đăng tải công khai các nội dung không đúng sự thật về tình hình thiệt hại do bão số 3, gây hoang mang trong quần chúng Nhân dân.

Hiện, Công an TP Cẩm Phả đang lập hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua đây, các cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo người dân cần thận trọng khi sử dụng mạng xã hội; không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin không chuẩn xác, gây hoang mang dư luận nhất là trong thời điểm toàn Thành phố đang dốc toàn lực khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện, xử phạt các đối tượng đưa thông tin không đúng về việc vỡ đê sông Cầu, sai sự thật về tình hình mưa bão, gây hoang mang dư luận.

Theo đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, lũ sông Cầu đang lên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai phương án theo phương châm “4 tại chỗ”; thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, canh gác đê theo đúng cấp báo động và chưa có sự cố nào về đê điều xảy ra trên tuyến đê hữu Cầu.

Tuy nhiên, ngày 9/9, facebook “H.T” của H.V.T, 32 tuổi, ở xã Đồng Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật về việc vỡ đê tại huyện Yên Phong. Bài viết thu hút nhiều lượt quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng, gây tâm lý hoang mang trong một bộ phận nhân dân.

Ngày 10/9, Công an huyện Yên Phong ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với H.V.T về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc” quy định tại điểm D, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Làm việc với cơ quan Công an, H.V.T thừa nhận do bản thân không kiểm chứng tính xác thực của nguồn thông tin nên đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật.

Cùng ngày, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Ninh) phối hợp với Công an huyện Gia Bình phát hiện, xử lý đối tượng P.T.T trú tại huyện Gia Bình đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về tình hình mưa bão, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Công an xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà (Lào Cai) triệu tập 1 đối tượng dùng tài khoản facebook Đoàn Như Q. đăng tải tin sai sự thật về việc đập thủy điện Cốc Ly bị vỡ, gây hoang mang cho quần chúng nhân dân trong thời điểm mưa lũ.

Sau khi đăng tải thông tin với nội dung “Đập thủy điện Cốc Ly vỡ rồi”, bài đăng của tài khoản facebook Đoàn Như Q. thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người tại địa bàn xã Bảo Nhai. Nhiều bà con nhân dân hoảng loạn khi nghe tin, di dời lên đỉnh đồi lánh nạn ngay trong đêm.

Ngay khi nắm được thông tin, Công an xã Bảo Nhai đã triệu tập đối tượng lên trụ sở Công an xã. Đối tượng đăng bài là Đoàn Như Q., sinh năm 2001, trú tại xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Tại cơ quan Công an, Đoàn Như Q. thừa nhận bản thân đã không kiểm chứng chính xác nguồn thông tin, nhưng đã cho đăng tải công khai các nội dung không đúng sự thật về tình hình vỡ đập thủy điện, gây hoang mang trong cho nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng chống lụt bão và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an xã Bảo Nhai đã lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật. Công an huyện Bắc Hà đang tiếp tục nắm tình hình, rà soát trên không gian mạng để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân đưa tin không chính xác, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống bão, mưa lũ.

Cơ quan Công an cũng cảnh báo, người dân cần tỉnh táo trước những thông tin trên mạng xã hội; cần theo dõi thông tin chính thức tại các website, báo chí chính thống của các cơ quan, tổ chức Nhà nước; không chia sẻ những thông tin trên mạng khi chưa được kiểm chứng chính xác.

Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật về tình hình thiên tai, bão lũ sẽ bị phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.