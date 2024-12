Lào Cai thực hiện “5 đẩy”, “5 kéo” để phát triển kinh tế

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 vừa diễn ra, ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, đã có bài phát biểu với nhiều nội dung quan trọng. Theo ông Đặng Xuân Phong, Lào Cai cần có nhiều giải pháp đột phá, sáng tạo với quyết tâm chính trị cao, trong đó năm 2025 cụ thể hóa bằng phương châm “5 đẩy” và “5 kéo”.

Năm 2024, tỉnh Lào Cai gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Bên cạnh những thành tựu, kết quả đạt được, chúng ta cần nhìn thẳng vào thực tế khi một số chỉ tiêu đạt thấp. Tốc độ phát triển kinh tế của Lào Cai chưa đạt như kỳ vọng, có nguy cơ bị tụt hậu so với cả nước và các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.

GRDP bình quân đầu người đạt 101,5/104 triệu đồng dù cao so với bình quân chung cả nước nhưng chất lượng tăng trưởng lại chưa đảm bảo tính bền vững. Đó là sự chênh lệch mức thu nhập giữa đô thị và vùng sâu, vùng xa. Thu hút đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng; sản xuất công nghiệp thiếu các cơ sở chế biến sâu tạo giá trị gia tăng cao; kinh tế cửa khẩu và du lịch cũng chưa phát triển như kỳ vọng.

Các chỉ số liên quan đến y tế, giáo dục còn đạt thấp so với mặt bằng chung cả nước, đặc biệt là Chỉ số phát triển con người (HDI) thuộc nhóm trung bình.

Tuy nhiên, trên cơ sở đánh giá toàn diện các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh về địa chính trị, tài nguyên, thiên nhiên ưu đãi và đa dạng về bản sắc văn hóa, Nghị quyết 11-NQ/TW đã xác định xây dựng Lào Cai là "Cực tăng trưởng và trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc".

Bí thư tỉnh ủy Lào Cai cho biết, quan điểm phát triển của tỉnh Lào Cai trong năm 2025 và những năm tới sẽ luôn là tăng trưởng và phát triển, cho dù còn nhiều thách thức nhưng sẽ quyết tâm vượt qua khó khăn. Để làm được điều đó, trong năm đầu tiên của của kỷ nguyên vươn mình cần tập trung vào “5 đẩy”.

Thứ nhất, phải đẩy mạnh sự đổi mới, trước hết là ngay từ trong các cơ quan Đảng và cả hệ thống chính trị. Đổi mới trong công tác điều hành, đặc biệt là vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, cần quan tâm hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, phân công rõ ràng hơn nữa, không theo hướng chung chung mà phải rõ người, rõ việc, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; đội ngũ cán bộ cần đổi mới trong nhận thức, tư duy theo hướng gắn trách nhiệm và cống hiến, dám nghĩ, dám làm; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát kịp thời và điều chỉnh theo thực tế; khắc phục sự nhũng nhiễu, phiền hà, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, cầu toàn, chậm trễ, quyết liệt xử lý những tổ chức, cá nhân yếu kém.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền một cách thực chất, kể cả phân bổ nguồn lực theo phương châm “Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, phân cấp để làm cẩn thận hơn, trách nhiệm hơn.

Thứ hai, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, tập trung ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội trước hết là cần rà soát, tháo gỡ bằng được những nút thắt về thể chế, thay thế những nội dung không còn phù hợp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đưa ra những mục tiêu cắt giảm thủ tục hành chính cụ thể; thực hiện tốt công tác quy hoạch; quan tâm thu hút đầu tư trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là sản xuất công nghiệp, thương mại, đô thị, du lịch, nông nghiệp, tạo động lực mới cho sự phát triển; tập trung nguồn lực phát triển hạ thống hạ tầng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư phát triển; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; quyết tâm hoàn thành các dự án lớn, dự án hạ tầng giao thông kết nối tạo đà phát triển; rà soát thu hồi một số dự án chậm, chưa hiệu quả; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, chìa khóa cho việc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn; rà soát các khoản thu ngân sách song phải đảm bảo thu đúng, thu đủ.

Thứ ba, đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng một bộ máy liêm chính, minh bạch. Các tổ chức, cá nhân yếu kém, trì trệ sẽ bị thay thế, trong khi những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm sẽ được khích lệ và khen thưởng xứng đáng.

Thứ tư, đẩy mạnh sắp xếp bộ máy, gắn với tinh giản biên chế, phải chấp nhận sự đổi mới, hy sinh vì lợi ích chung; không chỉ là cắt giảm đầu mối, nhân sự, mà là sự điều chỉnh hợp lý để đảm bảo mỗi bộ phận, mỗi cán bộ đều có vai trò, trách nhiệm rõ ràng, đồng thời giảm thiểu sự chồng chéo, lãng phí nguồn lực.

Thứ năm, đẩy mạnh chuyển đối số là một trong những nhiệm vụ quan trọng, phải được thực hiện toàn diện, đồng bộ và tiên phong ngay từ trong các cơ quan Đảng. Việc áp dụng công nghệ số không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà còn là động lực để nâng cao năng lực quản lý, hiệu quả lãnh đạo và sự minh bạch trong hệ thống chính trị; triển khai hệ thống quản lý thông minh và hiện đại hóa phương thức làm việc; cải thiện chất lượng quản trị và phục vụ; thực hiện cải cách hành chính.

Ngoài ra, cần quan tâm đổi mới phương pháp giáo dục, nâng cao toàn diện, thực chất giáo dục, ưu tiên học tập ngoại ngữ, chuyển đổi số trong giáo dục; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; tiếp tục nâng cao năng lực khám, chữa bệnh; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; phát triển văn hóa, quan tâm đến các chỉ số phát triển con người.

Đối với quốc phòng và an ninh cần tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; giữ vững quốc phòng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; đẩy mạnh công tác đối ngoại.

Khi “5 đẩy” được thực hiện hiệu quả, Lào Cai sẽ kéo giảm những rào cản lớn đang cản trở bước phát triển. Một là kéo giảm nút thắt về thể chế. Hai là kéo giảm sự chậm trễ về thời gian, thủ tục hành chính rườm rà. Ba là kéo giảm sự thoái thác trách nhiệm, lười suy nghĩ. Bốn là kéo giảm giải phóng mặt bằng. Năm là kéo giảm được các hộ nghèo, xóa được tất cả nhà tạm và kéo giảm nhu cầu nhà ở xã hội. Trong nội hàm “5 kéo”, chúng ta cùng nhìn nhận, đưa các giải pháp thiết thực để thực hiện hiệu quả.