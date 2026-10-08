Thứ Năm, 08/10/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

H Hà Lê

Chiều 8/10, tại Văn phòng Thủ tướng Lào, Thủ tướng Saleumxay Kommasith chủ trì Lễ đón trọng thể Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ngay sau Lễ đón, hai Thủ tướng tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trong tiếng quân nhạc chào mừng, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đón Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Văn phòng Thủ tướng Lào.

Sau khi nhận bó hoa chào mừng từ các cháu thiếu nhi, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Saleumxay Kommasith bước lên bục danh dự. Dưới Quốc kỳ hai nước, Quốc thiều Việt Nam và Lào được cử hành trang trọng.

Hai Thủ tướng thực hiện nghi lễ chào Quốc kỳ, sau đó Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith mời Thủ tướng Lê Minh Hưng duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Lào. Tiếp đó, hai Thủ tướng giới thiệu thành viên Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Ngay sau Lễ đón, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Chuyến thăm diễn ra chỉ ít ngày sau khi Quốc hội Lào bầu ông Saleumxay Kommasith giữ chức Thủ tướng Chính phủ Lào; đồng thời là bước chuẩn bị cho các sự kiện quan trọng trong năm 2027, khi hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Chuyến thăm tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Lào; đồng hành, ủng hộ và sẵn sàng chia sẻ với Lào trong quá trình phát triển đất nước; quyết tâm cùng Lào vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào ngày càng hiệu quả, bền chặt.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với thành viên đoàn cấp cao Lào tham dự lễ đón. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Thủ tướng Lê Minh Hưng với thành viên đoàn cấp cao Lào tham dự lễ đón. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả những thỏa thuận, nhận thức chung cấp cao; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng và liên kết hai nền kinh tế.

Hai bên cũng tập trung thúc đẩy hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ và các lĩnh vực mới; tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước.

Trước thềm chuyến thăm, trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa và định hướng hợp tác song phương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa chiến lược đặc biệt, khi Lào là quốc gia đầu tiên Thủ tướng Lê Minh Hưng tới thăm trên cương vị mới, khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ hai nước.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào, hai bên dự kiến ký kết, trao đổi hơn 10 văn kiện hợp tác, tạo cơ sở triển khai các thỏa thuận cấp cao và chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ 49 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương vào đầu năm 2027.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Hội nghị xúc tiến đầu tư Lào - Việt Nam dự kiến thu hút khoảng 1.000 đại biểu khu vực nhà nước và tư nhân tham dự.

Về hợp tác kinh tế, hai nước ưu tiên ba lĩnh vực trọng tâm: kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng và xăng dầu, trong đó có các dự án đường bộ, đường sắt; thúc đẩy thương mại, đầu tư hai chiều, tháo gỡ vướng mắc giao thương biên giới; mở rộng hợp tác năng lượng, giáo dục và du lịch, trong đó có mô hình “hai đất nước, một điểm đến”.

Các định hướng hợp tác này nhằm tăng cường liên kết hai nền kinh tế, giảm chi phí vận tải, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Lào trong giai đoạn tới.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

hợp tác kinh tế Việt Nam Lào VnEconomy kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao VnEconomy Quan hệ Việt Nam - Lào VnEconomy Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường thăm chính thức Lào và Campuchia

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường thăm chính thức Lào và Campuchia

Theo TTXVN, ngày 8/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10/2026 theo lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet.

Quốc hội Việt Nam ủng hộ tạo hành lang pháp lý thuận lợi thúc đẩy hợp tác với Panama

Quốc hội Việt Nam ủng hộ tạo hành lang pháp lý thuận lợi thúc đẩy hợp tác với Panama

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ các phương hướng, biện pháp tăng cường quan hệ Việt Nam – Panama; đồng thời cam kết đồng hành, kiến tạo hành lang pháp lý thuận lợi để triển khai các thỏa thuận song phương và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực còn nhiều tiềm năng.

Việt Nam - Panama thúc đẩy kết nối thị trường, chuỗi cung ứng và đầu tư

Việt Nam - Panama thúc đẩy kết nối thị trường, chuỗi cung ứng và đầu tư

Việt Nam và Panama nhất trí thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu; đồng thời mở rộng hợp tác trong vận tải biển, hàng không, logistics, tài chính, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

VnEconomy Xem thêm

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Định vị thương hiệu Việt trên bản đồ giá trị toàn cầu

VnEconomy Định vị thương hiệu Việt trên bản đồ giá trị toàn cầu

Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.

AI Điểm tin

VnE TV
Tăng tín dụng lãi suất ưu đãi cho các tế bào tăng trưởng thực, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Duy Linh

VnEconomy Tăng tín dụng lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà khẳng định, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại sẽ tập trung đẩy mạnh các chương trình tín dụng, nhất là tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các tế bào thực tăng trưởng của nền kinh tế và hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy