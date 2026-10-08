Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Chiều 8/10, tại Văn phòng Thủ tướng Lào, Thủ tướng Saleumxay Kommasith chủ trì Lễ đón trọng thể Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Ngay sau Lễ đón, hai Thủ tướng tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trong tiếng quân nhạc chào mừng, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đón Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Văn phòng Thủ tướng Lào.

Sau khi nhận bó hoa chào mừng từ các cháu thiếu nhi, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Saleumxay Kommasith bước lên bục danh dự. Dưới Quốc kỳ hai nước, Quốc thiều Việt Nam và Lào được cử hành trang trọng.

Hai Thủ tướng thực hiện nghi lễ chào Quốc kỳ, sau đó Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith mời Thủ tướng Lê Minh Hưng duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Lào. Tiếp đó, hai Thủ tướng giới thiệu thành viên Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Ngay sau Lễ đón, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Chuyến thăm diễn ra chỉ ít ngày sau khi Quốc hội Lào bầu ông Saleumxay Kommasith giữ chức Thủ tướng Chính phủ Lào; đồng thời là bước chuẩn bị cho các sự kiện quan trọng trong năm 2027, khi hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Chuyến thăm tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Lào; đồng hành, ủng hộ và sẵn sàng chia sẻ với Lào trong quá trình phát triển đất nước; quyết tâm cùng Lào vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào ngày càng hiệu quả, bền chặt.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với thành viên đoàn cấp cao Lào tham dự lễ đón. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm triển khai hiệu quả những thỏa thuận, nhận thức chung cấp cao; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng và liên kết hai nền kinh tế.

Hai bên cũng tập trung thúc đẩy hợp tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ và các lĩnh vực mới; tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước.

Trước thềm chuyến thăm, trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa và định hướng hợp tác song phương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa chiến lược đặc biệt, khi Lào là quốc gia đầu tiên Thủ tướng Lê Minh Hưng tới thăm trên cương vị mới, khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ hai nước.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào, hai bên dự kiến ký kết, trao đổi hơn 10 văn kiện hợp tác, tạo cơ sở triển khai các thỏa thuận cấp cao và chuẩn bị cho Kỳ họp lần thứ 49 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương vào đầu năm 2027.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Hội nghị xúc tiến đầu tư Lào - Việt Nam dự kiến thu hút khoảng 1.000 đại biểu khu vực nhà nước và tư nhân tham dự.

Về hợp tác kinh tế, hai nước ưu tiên ba lĩnh vực trọng tâm: kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng và xăng dầu, trong đó có các dự án đường bộ, đường sắt; thúc đẩy thương mại, đầu tư hai chiều, tháo gỡ vướng mắc giao thương biên giới; mở rộng hợp tác năng lượng, giáo dục và du lịch, trong đó có mô hình “hai đất nước, một điểm đến”.

Các định hướng hợp tác này nhằm tăng cường liên kết hai nền kinh tế, giảm chi phí vận tải, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Lào trong giai đoạn tới.