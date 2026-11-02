Lịch sử 10 năm qua cho thấy thị trường thường tăng mạnh trong tháng 11

Thống kê dữ liệu 10 năm gần nhất cho thấy tháng 11 có xác suất tăng điểm lên tới 70%, với hiệu suất bình quân đạt 3,8%, xếp thứ hai trong số các tháng có mức tăng tốt nhất năm.

Thị trường chứng khoán toàn cầu vừa khép lại tháng 10 đầy biến động đối với làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), khi nhà đầu tư rút vốn khỏi các cổ phiếu chủ chốt liên quan đến lĩnh vực này và chuyển sang những nhóm ngành có tính phòng thủ cao hơn.

Tại thị trường chứng khoán Mỹ, Nasdaq giảm 5,3%, ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2025. S&P 500 mất 0,9%, trong khi Dow Jones vẫn tăng 1,7%. Trong tuần cuối tháng 10, Nasdaq và S&P 500 lần lượt giảm 2% và 0,57%, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp. Trong khi đó, Dow Jones giảm 0,85%, chấm dứt chuỗi tăng ba tuần liên tiếp.

Làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ lan từ Phố Wall sang châu Á khi nhà đầu tư lo ngại các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo khó tạo ra lợi nhuận tương xứng. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đã bước vào thị trường giá xuống (bear market) sau khi giảm 8,5% trong tháng 10 và giảm 21,4% so với đỉnh hồi tháng 6. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng giảm 16,4% trong tháng 10 và giảm 39% so với đỉnh. Các thị trường lớn khác cũng ghi nhận diễn biến kém tích cực: Hồng Kông giảm 5,4%, Nhật Bản giảm 5,7%, Đài Loan giảm 6,5% và Indonesia giảm 15,6%.

Đối với thị trường trong nước, chỉ số VN-Index chốt tuần và khép lại tháng 10 tại 1.741,62 điểm, giảm 32,53 điểm (1,83%) trong tuần và giảm 27 điểm (1,535%) trong tháng. Đây cũng là tháng giảm điểm thứ hai liên tiếp của chỉ số này.

Thanh khoản toàn thị trường bình quân còn 15.645 tỷ đồng, giảm 9,4% so với tuần trước. Trong đó, giá trị giao dịch khớp lệnh cũng giảm 12,9%, xuống còn 12.781 tỷ đồng. Theo thống kê, thanh khoản tháng 10 giảm về mức thấp nhất trong năm, giảm 3,1% so với tháng 9 và giảm 53% so với cùng kỳ, còn 17.183 tỷ đồng. Tính từ đầu năm, thanh khoản toàn thị trường đạt 24.995 tỷ đồng, giảm 13,5% so với mức bình quân năm 2025 và giảm 15,4% so với cùng kỳ.

Khối ngoại bán ròng 20.848 tỷ đồng trong tháng 10, nâng giá trị bán ròng lũy kế từ đầu năm lên 119.140 tỷ đồng, tương đương khoảng 4,6 tỷ USD. Năm 2025, khối ngoại bán ròng kỷ lục với tổng giá trị 135.329 tỷ đồng, tương đương khoảng 5,2 tỷ USD, đánh dấu năm bán ròng thứ ba liên tiếp trong chuỗi bán ròng 5/6 năm vừa qua.

Nhận định về diễn biến thị trường trong nước, Chứng khoán MBS cho rằng, bước vào giai đoạn nước rút cuối năm 2026, thị trường tài chính thế giới và trong nước đang chứng kiến hai trạng thái vận động phân hóa rõ nét.

Nếu kinh tế vĩ mô quốc tế chịu tác động từ sự thận trọng của các ngân hàng trung ương lớn cùng những biến số chính trị trước thềm bầu cử tại Mỹ, thì ở trong nước, chuỗi chính sách hỗ trợ chi phí, kích cầu và điều hành giá quyết liệt của Chính phủ đang tạo lập bệ đỡ tài khóa – tiền tệ đủ mạnh để kích thích tăng trưởng, giúp nền kinh tế chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài.

Tâm điểm của chứng khoán thế giới trong tuần tới là cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ (ngày 3/11/2026). Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11/2026 thu hút sự chú ý lớn của thị trường tài chính quốc tế, bởi kết quả sẽ quyết định quyền kiểm soát Thượng viện và Hạ viện Mỹ. Việc Fed tạm dừng tăng lãi suất ngay trước thềm bầu cử được giới quan sát đánh giá là động thái nhằm bảo vệ tính độc lập về chính trị. Kết quả bầu cử không chỉ định hình lại các chính sách thuế, thương mại và ngân sách của Mỹ mà còn tác động trực tiếp đến xu hướng dịch chuyển của dòng vốn đầu tư toàn cầu.

Xung đột gia tăng tại Vùng Vịnh đã đẩy chi phí nhập khẩu dầu của Liên minh châu Âu (EU) tăng thêm khoảng 11 tỷ USD mỗi tháng, trong khi giá khí đốt châu Âu tăng gần gấp bốn lần so với đầu năm. Áp lực chi phí năng lượng khiến lạm phát có thể duy trì ở mức cao đến tận năm 2027. Đồng thời, làn sóng bán tháo mạnh ở nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo khiến nhà đầu tư phải bán vàng để bù đắp thua lỗ, đẩy giá vàng thế giới giảm sâu xuống dưới mốc 3.900 USD/ounce.

Ở trong nước, tính đến ngày 30/10/2026, đã có 797 doanh nghiệp niêm yết, chiếm 77% vốn hóa thị trường, công bố báo cáo tài chính quý III/2026, với mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế ấn tượng 35,8% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm doanh nghiệp phi tài chính dẫn dắt đà tăng trưởng với mức tăng 65,5%. Trong đó, các ngành bất động sản tăng 237,3%, nhờ mức tăng 419% của VHM; tài nguyên cơ bản tăng 157,4%, nhờ HPG tăng 106%; và bán lẻ tăng 89,6%, nhờ MWG tăng 97,4%.

Sau hai tháng giảm điểm liên tiếp (tháng 9 và tháng 10), thị trường bước vào tháng 11 với yếu tố chu kỳ tương đối thuận lợi. Thống kê dữ liệu 10 năm gần nhất cho thấy tháng 11 có xác suất tăng điểm lên tới 70%, với hiệu suất bình quân đạt 3,8%, xếp thứ hai trong số các tháng có mức tăng tốt nhất năm. Áp lực bán đáng kể tại nhiều nhóm cổ phiếu kết hợp với yếu tố mùa vụ tích cực đang mở ra dư địa tương đối thuận lợi cho một nhịp phục hồi kỹ thuật.

Về mặt chỉ số, VN-Index hiện vẫn đóng cửa cao hơn vùng đáy tháng 10 khoảng 51,78 điểm (3,1%) và chưa quay lại kiểm định các mốc hỗ trợ quan trọng như đáy tháng 8 (1.720 điểm) hay đáy tháng 10 (1.680 điểm). Tuy nhiên, nếu loại trừ tác động nâng đỡ từ nhóm cổ phiếu Vingroup, phần còn lại của thị trường đã chính thức thủng đáy tháng 10, với mức sụt giảm bình quân khoảng 11,6 điểm.

Nhóm giữ vững nền giá (nằm trên đáy tháng 10): Bên cạnh lực nâng đỡ chính từ nhóm Vingroup, sự chủ động của dòng tiền trong nước còn được ghi nhận ở các ngành xây dựng và vật liệu xây dựng, dệt may, sản xuất và phân phối điện, cùng bất động sản dân cư.

Nhóm chịu áp lực chiết khấu sâu (đã thủng đáy tháng 10): Áp lực bán tháo tập trung mạnh ở các nhóm công nghệ, logistics, thủy sản và thực phẩm.

MBS đưa ra hai kịch bản cho thị trường: Kịch bản 1 (VN-Index giữ vững vùng hỗ trợ 1.720 điểm): Tâm lý thị trường được giải tỏa nhờ bộ số liệu vĩ mô tháng 10 và các gói giải pháp hỗ trợ tăng trưởng, kiềm chế lạm phát của Chính phủ. Nhà đầu tư ưu tiên giải ngân vào các nhóm ngành hưởng lợi từ chính sách như đầu tư công, xây dựng và vật liệu xây dựng, sản xuất và phân phối điện.

Kịch bản 2 (VN-Index để mất mốc 1.720 điểm và lùi về vùng 1.680–1.700 điểm): Nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp điều chỉnh này để chủ động mở vị thế từng phần đối với các nhóm cổ phiếu đã chiết khấu sâu, tức giảm xuống dưới đáy tháng 10, đặc biệt là những mã có tính thị trường cao và nền tảng tài chính an toàn.

Đồng quan điểm, theo thống kê của ABS, trong 26 năm qua, VN-Index ghi nhận mức tăng bình quân 2,0% trong tháng 11, trong khi mức tăng trung vị chỉ đạt 0,7%. Chỉ số tăng điểm trong 14/26 năm, tương ứng xác suất 54%.

Trong lịch sử, mức tăng tốt nhất của VN-Index trong tháng 11 là 23,8%, nhưng ở chiều ngược lại, chỉ số cũng từng giảm tới 14,1%. Biên độ dao động lớn cho thấy rủi ro biến động vẫn đáng lưu ý.

Trong số các chỉ số được thống kê, VNX50 có kết quả mùa vụ tích cực nhất: Mức tăng bình quân đạt 3,4%, cao nhất trong sáu chỉ số. Mức tăng trung vị đạt 2,1%, cũng cao nhất. Xác suất tăng điểm lên tới 78%, tương ứng 7/9 năm.

Nhóm VN-Midcap ghi nhận mức tăng bình quân 3,0%, mức trung vị 0,2% và xác suất tăng điểm 50% trong 12 năm thống kê. Trong khi đó, VN Smallcap có mức tăng bình quân 2,6%, trung vị 0,0% và xác suất tăng điểm 50%.

VN30 ghi nhận mức tăng bình quân 0,8%, thấp hơn đáng kể so với VN-Index (2,0%) và VNX50 (3,4%). Mức trung vị của VN30 âm 0,2%, trong khi xác suất tăng điểm chỉ đạt 50%. Trong khi đó, VN100 có mức tăng bình quân 1,6%, trung vị 0,0% và xác suất tăng điểm 50%.