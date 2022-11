Liên đoàn Các hội Kinh tế Đông Nam Á tổ chức thành công hội nghị thường niên lần thứ 45

VEA cho biết hội nghị khoa học lần này có sự tham gia của 9/10 nước ASEAN (Brunei vắng mặt), trong đó có 40 đại biểu đến từ nước ngoài. Các nhà kinh tế học tham dự hội nghị đã lắng nghe và thảo luận 40 báo cáo khoa học về 14 chủ điểm khác nhau.

Các phiên thảo luận diễn ra sôi nổi và tâm huyết, xoay quanh cả các cơ hội và thách thức mà nền kinh tế khu vực đang đối mặt. Rất nhiều phân tích, đánh giá thực nghiêm, phát hiện mới, ý tưởng mới đa dạng đã được đưa ra, tạo cơ hội cho các nhà kinh tế và nghiên cứu tiếp tục đi sâu nghiên cứu và đề xuất các kiến giải khoa học một cách chủ động, đa chiều với lãnh đạo, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội.

Các phiên họp toàn thể tập trung vào 3 nhóm nội dung chính gồm: Khôi phục và tăng trưởng kinh tế sau đại dịch Covid-19; Tình hình an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp; và Diễn đàn kết nối ASEAN.

Các phiên họp song song có các chủ đề gồm: Mục tiêu phát triển bền vững, phát triển con người dưới ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; An ninh và chuyển đổi cơ cấu năng lượng, giao thông vận tải, hậu cần và du lịch; Tài chính, tiền tệ, lạm phát và thị trường chứng khoán; Tác động của đại dịch Covid-19 đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp; Hợp tác kinh tế và Hội nhập quốc tế của ASEAN trong bối cảnh toàn cầu mới.

Giáo sư - tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại phiên khai mạc hội nghị “Phục hồi và tăng trưởng kinh tế ở các nước ASEAN sau đại dịch Covid-19 và chiến lược ứng phó trong bối cảnh nền kinh tế có những biến động lớn” tại Hà Nội sáng 25/11 - Ảnh: VEA.

Phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị ngày 25/11, giáo sư - tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu mang tầm lý luận cao, phân tích sâu sắc thực trạng, trình bày sáng tỏ đường lối của Đảng và nhà nước Việt Nam. Với tư cách là nhà lãnh đạo hàng đầu và cũng là nhà kinh tế học hàng đầu, là thành viên của VEA trong 20 năm qua, giáo sư Nguyễn Xuân Thắng cũng gợi mở một số vấn đề cần nghiên cứu với các đại biểu để FAEA phát huy mạnh mẽ hơn vai trò như một cơ cấu bình đẳng trong cộng đồng ASEAN theo các quy định của Hiến chương ASEAN 2007 mà không hoạt động “thầm lặng” như lâu nay.

Sau lễ khai mạc, giáo sư Võ Tòng Xuân đã điều hành phiên họp toàn thể, thảo luận các vấn đề khôi phục hậu Covid-19, nhất là khủng hoảng lương thực. Giáo sư nhấn mạnh cần có cơ chế phù hợp để tạo ra nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả và hải hoà lợi ích, trong đó coi trọng lợi ích chính đáng của người nông dân.

Với chủ đề lớn là “Phục hồi và tăng trưởng kinh tế ở các nước ASEAN sau đại dịch Covid-19 và chiến lược ứng phó trong bối cảnh nền kinh tế có những biến động lớn”, hội nghị có 3 phiên họp toàn thể và 7 phiên họp song song, với gần 40 tham luận thuộc 14 nhóm chủ đề của các chuyên gia đến từ Việt Nam và các quốc gia khác trong khu vực ASEAN.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh các nền kinh tế trong khu vực ASEAN đối mặt nhiều thách thức về hồi phục hậu Covid, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động. Trong lúc chưa phục hồi vững từ cú sốc do Covid gây ra, các nền kinh tế Đông Nam Á tiếp tục phải ứng phó với sự leo thang của lạm phát, biến động tỷ giá và lãi suất toàn cầu, cũng như nguy cơ suy thoái kinh tế thế giới.

“Đại dịch Covid-19 vốn đã làm đình trệ hoạt động kinh tế trên quy mô toàn cầu, vừa mới có dấu hiệu kết thúc thì những xung đột chính trị căng thẳng ở một số khu vực lại đang làm cho thế giới có nguy cơ lâm vào những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về an ninh chính trị, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, lạm phát và suy thoái kinh tế. Các nước ASEAN và cộng đồng ASEAN cần có những chiến lược và chính sách mới thích hợp”, tuyên bố của VEA có đoạn viết.

Giáo sư Nguyễn Quang Thái, Chủ tịch VEA, phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VEA.

Buổi chiều ngày 25/11, trưởng đoàn các nước trong FAEA cùng đại biểu Lào và Myanmar đã thảo luận 3 vấn đề gồm: đánh giá kết quả hội thảo FAEA lần thứ 44 tại Singapore; đánh giá bước đầu hội thảo FAEA lần thứ 45 tại Việt Nam; và quyết định hội thảo FAEA lần thứ 46 sẽ họp tại Indonesia, khi nước này chủ trì ASEAN.

Tiếp đó, các đoàn tham gia hội nghị đã đến chào Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Phủ Chủ tịch. Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đã ân cần bắt tay từng đại biểu và chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. Tại phòng họp của Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước đã lắng nghe ý kiến của các đại biểu quốc tế và Việt Nam, đồng thời có bài phát biểu quan trọng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự hội nghị FAEA lần thứ 45 tại Phủ Chủ tịch ngày 25/11 - Ảnh: VEA.

Trên cương vị là người đứng đầu Nhà nước và là nhà kinh tế hoạt động trong phong trào hội từ những năm 1980, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đánh giá thực trạng kinh tế trong khu vực trong bối cảnh mới và đưa ra các đề xuất 6 định hướng phát triển của các nước ASEAN và gợi mở một số giải pháp cụ thể với các nhà kinh tế lý luận và kinh tế ứng dụng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt tay giáo sư Nguyễn Quang Thái, Chủ tịch VEA. Ảnh: TTXVN.

Sáng ngày 26/11, hội nghị tiến hành các hoạt động kết thúc. Phiên toàn thể đã thảo luận các báo cáo cuối cùng của hội nghị FAEA lần thứ 45. Giáo sư Lê Đăng Doanh, nhà kinh tế hàng đầu của Việt Nam, đã thay mặt VEA chủ trì các báo cáo về các chủ đề đa dạng, gồm kết nối các nền kinh tế thành viên ASEAN trong bối cảnh mới, cả về sản xuất, thương mại, dịch vụ và du lịch, nhằm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có chất lượng vào khu vực…

Hội nghị FAEA lần thứ 45 do VEA đăng cai đã thành công tốt đẹp - Ảnh: VEA.

Buổi chiều ngày 26/11, các đại biểu đã thăm Hoàng thành Thăng Long. Ngày 27/11, đoàn tới thăm cố đô Hoa Lư, Ninh Bình, chính thức khép lại lịch trình của hội nghị.