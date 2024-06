Livestream "Mùa Vàng thắng lớn 2024": Khi công nghệ kết nối niềm vui

LIVESTREAM MINH BẠCH, PHÁT SÓNG LIỀN MẠCH SUỐT NĂM

Mùa mưa năm nay, gia đình anh Phạm Dân (thôn Hòa Thanh, xã Hòa Đông, tỉnh Đắk Lắk) tất bật cả ngày buộc cành, cột trái để bảo vệ sầu riêng không bị gãy rụng do mưa gió. Mới chỉ tháng 6 nhưng thời tiết đã vô cùng khắc nghiệt, nắng nóng kèm theo mưa lớn bất ngờ khiến sầu riêng dễ bị sốc nhiệt dẫn tới ảnh hưởng năng suất.

Bận rộn là vậy, nhưng hôm 15/06/2024 vừa rồi, anh Dân sắp xếp mọi việc ở vườn nhanh hơn mọi ngày. Anh cười vui giải thích: “Về sớm, xem sớm, rồi hên thì trúng sớm”. Cùng tâm lý với anh Dân, cứ tới đúng ngày Livestream, anh Nguyễn Văn Thật (huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) luôn về sớm, bật sẵn fanpage Phân Bón Cà Mau chờ Livestream, anh hào hứng: “Hi vọng tui sẽ là nông dân đầu tiên trúng vàng, trúng xe ở Đồng Tháp”.

Với tinh thần “bà con ai cũng có thể tham gia, ai cũng xem được kết quả”, "Mùa Vàng thắng lớn 2024" duy trì tổ chức 16 lần livestream quay số may mắn vào ngày 15 và/hoặc 30 hàng tháng. 2 số livestream quay số may mắn đầu tiên của "Mùa Vàng thắng lớn 2024" diễn ra vào ngày 30/5/2024 và 15/6/2024 đã tìm ra những chủ nhân của 10 xe Honda Blade và 100 nhẫn vàng 1 chỉ 99.99.

Năm nay, ngoài Facebook, livestream quay số may mắn còn được phát trên Youtube Phân bón Cà Mau để bà con thuận tiện theo dõi. Thông tin số lượng giải, mã dự thưởng và số điện thoại của người trúng giải được công bố trực tiếp, công khai với sự chứng kiến của Phân bón Cà Mau, bà con nông dân - đại lý cùng đông đảo khán giả theo dõi qua Facebook - Youtube.

Là khách mời trong livestream quay số may mắn đợt 2, chị Phạm Thị Tươi (đại diện Cửa hàng Vật tư Nông nghiệp Khanh Tươi) phấn khởi khi được chia vui cùng bà con trúng xe, trúng vàng năm nay. Chị chia sẻ: “Tôi kinh doanh vật tư nông nghiệp, nên cũng hiểu tâm lý bà con. Cứ livestream như thế này cho bà con xem là vừa nhanh, vừa dễ, vừa rõ ràng. Quay số công khai, giải xe, giải vàng về tay ai thì có tên, số điện thoại đó luôn, rất mừng cho bà con”.

Anh Phạm Dân (Đăk Lăk) vẫn rất lạc quan mặc dù chưa may mắn trúng xe, trúng vàng trong buổi livestream hôm đó. Anh nói: “Mã dự thưởng được bảo lưu liên tục, cứ yên tâm xem Livestream rồi may mắn sẽ gọi tên mình”. Được biết, năm nay nhờ NPK Cà Mau, tuy thời tiết khó khăn nhưng sầu riêng nhà anh vẫn được trái, kì vọng được giá, đón mùa vàng thắng lớn.

CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI, LAN TỎA NIỀM VUI

Năm nay, bà con nông dân dễ dàng nhận ra các số livestream của Mùa "Mùa Vàng thắng lớn 2024" được đầu tư hoành tráng vượt trội. Trên trường quay, hai bối cảnh khác nhau được điều chỉnh linh hoạt theo mỗi hoạt động, từ quay số đến giao lưu, tương tác với khách mời. Kết hợp thêm công nghệ quay one-shot giúp mở rộng tầm nhìn của khán giả, chuyển cảnh mượt mà theo diễn biến thực tế giúp livestream năm nay sống động và mãn nhãn hơn. Nhờ đó, niềm vui trúng mùa, trúng vàng, trúng xe cứ thế lan tỏa khắp mọi miền.

Livestream "Mùa Vàng thắng lớn 2024" được phát định kỳ ngày 15 và/hoặc 30 hằng tháng trên fanpage & youtube Phân bón Cà Mau

Không dừng lại ở đó, livestream của "Mùa Vàng thắng lớn 2024" diễn ra trong không khí vui nhộn và hào hứng với hàng nghìn lượt tương tác, chia sẻ trực tiếp của bà con khắp mọi miền. Vừa theo dõi các lượt quay số gay cấn, bà con vừa tương tác rộn ràng trong minigame giành giải thưởng thẻ nạp điện thoại trị giá 100.000 đồng. Các hoạt động giao lưu với các khách mời giúp chương trình càng thêm sôi động.

Chị Phạm Thị Tươi – Đại diện Cửa hàng Vật tư nông nghiệp Khanh Tươi trong đợt Livestream "Mùa Vàng thắng lớn 2024" ngày 15/6/2024.

Nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại, Livestream "Mùa Vàng thắng lớn 2024" đã mang đến trải nghiệm hứng khởi hơn cho bà con nông dân khi tìm ra những chủ nhân may mắn trúng thưởng. Chị Phượng (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) chia sẻ: “Năm nay livestream rất vui, chuyên nghiệp như trên tivi: có nhạc, có câu đố giải trí, lại có phần trò chơi cho khán giả. Quanh đây bà con coi livestream đều khen hiện đại, dễ xem. Hi vọng lần tới giải xe máy Honda về với Chư Sê.”

Livestream "Mùa Vàng thắng lớn 2024" được Phân bón Cà Mau tổ chức liên tục vào 19h45p ngày 15 và/hoặc 30 hàng tháng. Mỗi livestream quay số may mắn sẽ tìm ra chủ nhân trúng 50 giải nhẫn vàng 1 chỉ 99.99 và 5 giải xe máy Honda Blade. Để trở thành những chủ nhân may mắn trúng giải, từ nay tới hết 28/02/2025, bà con chọn NPK Cà Mau, quét mã QRcode bên trong mỗi bao sản phẩm và tham gia "Mùa Vàng thắng lớn 2024". Toàn bộ thông tin về chương trình và livestream quay số may mắn được cập nhật liên tục tại https://muavangthanglon.pvcfc.com.vn