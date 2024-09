Loạt cổ phiếu blue-chips “bổ nhào” giảm, nỗ lực phục hồi bất thành

Thị trường lại chìm vào một đợt bán hạ giá khá mạnh chiều nay, đẩy thanh khoản khớp lệnh hai sàn tăng vọt 33% so với phiên sáng. Cùng với đó độ rộng co hẹp đáng kể, với số lượng cổ phiếu giảm sâu hơn 1% nhiều gấp đôi buổi sáng. May mắn vẫn còn vài trụ đỡ giúp VN-Index chỉ giảm chưa tới 8 điểm, nhưng cổ phiếu thiệt hại đáng kể.

Ngay cả 5 cổ phiếu trụ mạnh nhất buổi sáng là VHM, VIC, VRE, VNM và BID chiều nay cũng suy yếu. Xuất sắc như VHM với dòng tiền cực khỏe nâng đỡ cũng tụt giá khoảng 0,46% so với giá chốt buổi sáng, còn tăng 2,94% lúc đóng cửa. VHM chiều nay khớp thêm tới 377,3 tỷ đồng thanh khoản. VIC cũng phải chấp nhận tụt giá 0,66%, đóng cửa còn tăng 2,39%. VNM là mã duy nhất còn lại trong rổ VN30 xanh, nhưng cũng đã trả lại thị trường khoảng 0,8%, còn tăng nhẹ 0,54% so với tham chiếu. Riêng BID chịu sức ép lớn nhất đã quay đầu lao dốc thủng tham chiếu 0,51%, tức là riêng chiều nay đã giảm tới 1,52% so với phiên sáng.

Cổ phiếu bị xả dữ dội nhất phiên chiều là FPT khi thanh khoản lên tới 608,1 tỷ đồng, lớn nhất thị trường buổi chiều. FPT chốt phiên sáng đã giảm sẵn 1,95%, chiều nay có lúc giảm sâu thêm, mức tối đa -2,48% nhưng dòng tiền vào đỡ cũng rất khá, đóng cửa còn giảm 1,8%. Nếu tính riêng phiên chiều, các cổ phiếu dao động mạnh nhất là MBB giảm 2,04%, đảo chiều xuống dưới tham chiếu 1,84% lúc đóng cửa; GVR giảm 2,02%, chốt phiên -2,31%; PLX giảm 2,13%, đóng cửa giảm 2,02%.

VN30-Index kết phiên giảm 0,66% so với tham chiếu và chỉ có 3 mã tăng/23 mã giảm. Tính riêng phiên chiều chỉ có 3 mã cải thiện, 26 mã khác tụt giá. FPT, HDB và BCM là nhóm nhích lên dù vẫn còn đỏ. Nhờ VIC, VHM vẫn khỏe, VN-Index để mất 7,59 điểm (-0,59%) cuối ngày, trong đó hai trụ này đem về 2,3 điểm. 9 cổ phiếu trong rổ giảm quá 1% nhưng chỉ duy nhất FPT thuộc top 10 vốn hóa.

Nhóm cổ phiếu trụ chỉ còn VHM, VIC và VNM.

Tuy VN-Index vẫn còn được các trụ nâng đỡ nhưng cổ phiếu thì yếu đi trông thấy trong phiên chiều. Đầu tiên là độ rộng, chốt phiên sáng HoSE có 174 mã tăng/188 mã giảm, đóng cửa chỉ còn 118 mã tăng/285 mã giảm. Thứ hai là số mã giảm sâu quá 1% buổi sáng mới 48 mã, kết phiên tới 105 mã. Thứ ba, nhóm bị xả mạnh nhất này (-1% trở lên) có thanh khoản cao trên 100 tỷ đồng phiên sáng chỉ là FPT, MWG và HDB, chiều nay lên tới 19 cổ phiếu.

Áp lực bán hạ giá gia tăng đáng kể đã đẩy thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE chiều nay tăng hơn 33% so với phiên sáng, đạt 8.469 tỷ đồng. Đây là mức giao dịch phiên chiều cao nhất kể từ đầu tuần trước. Ngoài các blue-chips, khá nhiều cổ phiếu tầm trung bị xả ép giá dữ dội như NKG giảm 3,04% khớp 136,5 tỷ đồng; PDR giảm 2,46% khớp 261,8 tỷ; DIG giảm 2,14% với 281 tỷ; HSG giảm 1,97% với 281,1 tỷ; VCI giảm 1,96% với 339,8 tỷ; DXG giảm 1,89% với 372 tỷ… Toàn sàn HoSE có 35 mã đạt thanh khoản vượt 100 tỷ đồng thì 27 mã đỏ, trong đó 19 mã giảm hơn 1%.

Một chút tích cực chiều nay là thị trường cũng xuất hiện dòng tiền bắt đáy mờ nhạt. Thị trường giảm sâu nhất quanh 2h20 và đại đa số cổ phiếu tạo đáy thời điểm này. Ít phút cuối đợt khớp lệnh liên tục và đợt ATC một số cổ phiếu đã được nâng giá lên. Nhóm đi ngược dòng đại đa số là thanh khoản rất thấp, nổi bật hơn chỉ có HNG, EVG, HBC, DCL, NHA, TTA, SBT.

Khối ngoại cũng hạ nhiệt bán ra phiên chiều, mức ròng còn khoảng -145,3 tỷ đồng. Phiên sáng khối này đã bán ròng 538,7 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán nhiều vẫn là FPT -271,8 tỷ, HPG -92,4 tỷ, VPB -88,7 tỷ, VCI -74,2 tỷ, HSG -74 tỷ… Bên mua có VHM +196,6 tỷ, VNM +94,4 tỷ, NVL +30,4 tỷ, MWG +22,3 tỷ.