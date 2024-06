Loạt công ty dược tại TP.HCM bị xử phạt hành chính

Theo quyết định, Thanh tra Bộ Y tế xử phạt Công ty Cổ phần dược phẩm 2/9 (Nadyphar) có địa chỉ tại 299/22 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP.HCM; mã số doanh nghiệp: 0302404048.

Công ty có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302404048 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 10/9/2001, thay đổi lần thứ 19 ngày 29/1/2024 số tiền 15 triệu đồng vì mua, bán thuốc vi phạm chất lượng ở mức độ 3 theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, doanh nghiệp này bán thuốc Cetirizin (Cetirizin hydroclorid 10mg), Số GĐKLH: VD 20648 - 14 các số lô: 21002B, NSX: 25/5/2021, HD: 25/5/2024 và số lô: 21001B, NSX: 14/4/2021, HD: 14/4/2024 vi phạm mức độ 3 theo quy định của pháp luật. Hành vi trên vi phạm quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 58 của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu ông Huỳnh Nguyên Thanh - người đại diện Công ty Cổ phần dược phẩm 2/9 (Nadyphar) chấp hành Quyết định xử phạt và Công ty Cổ phần dược phẩm 2/9 (Nadyphar) phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này.

Theo đó, nếu quá thời hạn mà Công ty Cổ phần dược phẩm 2/9 (Nadyphar) không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Y tế cũng đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm và hóa chất Nam Linh (915/27/12 Đường Lê Văn Lương, Ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM) 15 triệu đồng vì mua, bán thuốc Temozolomid Ribosepharm 100 mg (số đăng ký: VN2-626-17), số lô: 2J6001, NSX: 17/8/2022, HSD: 31/8/2025 vi phạm mức độ 3 theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, xử phạt Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Nam Việt (70 Thành Công, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM) 50 triệu đồng vì sản xuất thuốc Carbomango, số GĐKLH V43-H12-13 số lô 010322, NSX: 02/3/2022, HSD: 02/03/2024; số lô 020922, NSX: 05/09/2022, HSD: 05/09/2024; số lô 010223, NSX: 02/03/2023, HSD: 02/03/2025 khi giấy đăng ký lưu hành thuốc đã hết hiệu lực.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cũng có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy mỹ phẩm có thành phần ghi trên nhãn không đúng với Phiếu công bố của Công ty Trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Kavr (30/9C, đường số 19, khu phố 9, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM.

Theo đó, đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 8 sản phẩm mỹ phẩm gồm: Roja Parfums Amber Aoud Parfum, Roja Parfums Diaghilev Parfum, Histoires De Parfums Ceci N'est Pas Un Flacon Bleu – This Is Not A Blue Bottle 1/.6 Eau De Parfum, Histoires de Parfums 1740 Eau de Parfum, Histoires de Parfums 1804 Eau de Parfum, Liquides Imaginaires Navis Eau De Parfum, Liquides Imaginaires Bello Rabelo Eau de Parfum và Liquides Imaginaires Ile Pourpre Eau de Parfum.

Theo Cục Quản dược, lý do đình chỉ lưu hành và thu hồi các sản phẩm này là do thành phần công thức của sản phẩm ghi trên nhãn không đúng với Phiếu công bố sản phẩm.