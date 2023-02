Loạt trung tâm đăng kiểm các tỉnh Bắc Trung Bộ “dính chàm”

Tại Nghệ An, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can là lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của 2 cơ sở thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An về tội "nhận hối lộ".

MÓC NỐI “CÒ” NHẬN TIỀN ĐỂ BỎ QUA LỖI

Trong đó có bị can Nguyễn Quý Khánh (SN 1967) - Giám đốc Trung tâm, 2 Phó Giám đốc Nguyễn Trinh Tài (SN 1969) và Nguyễn Viết Đức (SN 1968). Ngoài ra còn có 8 bị can khác bị khởi tố gồm 5 trưởng phòng và 3 cán bộ, nhân viên đăng kiểm thuộc 2 chi nhánh của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết thêm, hiện cơ quan này đang tiếp tục điều tra thêm một số đối tượng về tội đưa hối lộ.

Trước đó như đã đưa tin, ngày 4,5/2, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khám xét 2 cơ sở của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An tại thành phố Vinh (3701S) và thị xã Thái Hòa (3702S).

Ngày 6/2, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành bắt, tạm giữ hình sự 13 đối tượng là Giám đốc, Phó Giám đốc, cán bộ nhân viên trung tâm đăng kiểm và một số đối tượng "cò" môi giới để điều tra về tội "Nhận hối lộ và môi giới hối lộ".

Bước đầu qua điều tra, công an xác định, những cán bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An đã móc nối với "cò" để nhận tiền từ 200 đến 1 triệu đồng rồi bỏ qua một số lỗi trong quá trình đăng kiểm xe cơ giới.

Cứ 2 tuần một lần, Nguyễn Quý Khánh và các đối tượng tổng hợp lại số tiền nhận hối lộ rồi chung chia tỷ lệ % theo vị trí và chức vụ. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan Công an tỉnh Nghệ An điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

HỢP THỨC HÓA HỒ SƠ

Tại tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án "nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36-08D, ở xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa.

Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can tại trung tâm đăng kiểm đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Ngọc Tuấn, 39 tuổi, trú tại xã Định Tăng, huyện Yên Định (Thanh Hóa) - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 36-08D về tội "nhận hối lộ", quy định tại khoản 2, điều 354 Bộ luật hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian làm Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 36-08D, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao, Trịnh Ngọc Tuấn đã nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện việc đăng kiểm, cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho nhiều phương tiện xe cơ giới không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định. Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra vụ án nêu trên.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đào Hữu Long (59 tuổi) - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh cùng 2 phó giám đốc đơn vị này là ông Trần Hưng Huy (56 tuổi) và ông Dương Phúc Thiện (41 tuổi).

Cả 3 bị can bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thừa Thiên - Huế trong nhiều năm. Ngoài ra, cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi làm việc và nhà riêng của 3 người trên.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2018 đến nay, các bị can đã có hành vi nhận tiền của nhiều chủ phương tiện xe cơ giới để hợp thức hóa hồ sơ cải tạo ôtô và giấy phép chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Trước đó, ngày 13/2, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã huy động lực lượng khám xét Trung tâm đăng kiểm ở 332 Điện Biên Phủ, TP Huế, và Trung tâm Đăng kiểm cơ giới ở phường Hương Văn, thị xã Hương Trà (đều thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh).

Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp 2 trung tâm đăng kiểm sau khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm hoạt động tại những đơn vị này trong thời gian qua.

Gần hai tháng qua, công an cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong đăng kiểm. Công an đã khám xét gần 40 trung tâm, khởi tố gần 300 người về các tội danh: Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Giả mạo trong công tác và Sản xuất, mua bán công cụ, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Người có chức vụ cao nhất đến nay bị bắt về hành vi nhận hối lộ là hai cựu cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà và Trần Kỳ Hình.