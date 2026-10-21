LOTTE MART Việt Nam được vinh danh là doanh nghiệp phát triển ấn tượng

Chia sẻ tại sự kiện, ông Ma Jung Uk cho biết: “Giải thưởng lần này có ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với chúng tôi. Đây là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể đội ngũ trên hành trình thường xuyên nâng cấp trải nghiệm khách hàng tại hệ thống siêu thị LOTTE MART”.
Hành trình 18 năm của LOTTE MART gắn liền với giai đoạn chuyển mình phát triển mạnh mẽ nhất của thị trường bán lẻ trong nước. Trong suốt chiều dài phát triển đó, LOTTE MART không chỉ đưa mô hình siêu thị hiện đại kết hợp mua sắm và giải trí đến Việt Nam, mà còn liên tục làm mới mình để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.
Từ nâng cấp không gian tại siêu thị đến phát triển bán lẻ đa kênh, LOTTE MART từng bước kết nối trải nghiệm mua sắm trực tiếp và trực tuyến, đồng thời cải tiến vận hành, nâng cao chất lượng sản phẩm và gia tăng tiện ích, hướng tới trải nghiệm mua sắm hiệu quả và tối ưu chi phí hơn cho khách hàng. Nhờ chiến lược thích ứng linh hoạt, LOTTE MART hiện đang vận hành chuỗi 17 trung tâm thương mại hiện đại tại các tỉnh, thành phố trọng điểm trên cả nước như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Cần Thơ, Vinh, Tây Ninh, Bắc Ninh...
Trong chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn LOTTE tại thị trường quốc tế, Việt Nam tiếp tục được xác định là một trong những thị trường trọng điểm. Riêng trong tháng 7/2026, LOTTE MART đã liên tiếp khai trương hai siêu thị mới tại tỉnh Tây Ninh và phường Bắc Giang (thành phố Bắc Ninh). Tiếp nối đà mở rộng, giữa tháng 9, nhà bán lẻ đã khởi công dự án Trung tâm thương mại LOTTE MART Hạ Long tại thành phố Quảng Ninh, được quy hoạch trên diện tích hơn 10.000 m2.
Bên cạnh những nỗ lực đưa hệ thống siêu thị LOTTE MART đến nhiều tỉnh thành hơn, việc tối ưu hóa quy trình vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp. Được thử nghiệm lần đầu vào năm 2023 tại LOTTE MART West Lake và mở rộng sang chi nhánh Nam Sài Gòn từ đầu năm 2026, mô hình quầy tự thanh toán đã nhận được nhiều phản hồi tích cực. Thay vì xếp hàng chờ đợi, khách hàng có thể chủ động quét mã và tự thanh toán giỏ hàng chỉ qua vài thao tác đơn giản.
Việc triển khai này đã giúp khách hàng giảm thời gian chờ đợi tại quầy thu ngân đến 30%, lượng khách hàng lựa chọn đến siêu thị mua sắm cũng đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, dao động từ 20% đến 30%. Hiện mô hình quầy tự thanh toán đã xuất hiện tại nhiều siêu thị LOTTE MART và dự kiến sẽ bao phủ toàn bộ hệ thống vào năm 2027.
Ngoài ra, ứng dụng LOTTE MART Online cũng thường xuyên được nâng cấp nhằm mang đến nhiều tính năng tiện lợi và được cá nhân hóa cho khách hàng. Việc kết hợp đồng bộ giữa số hóa cửa hàng và tối ưu nền tảng trực tuyến tiếp tục khẳng định vị thế của LOTTE MART trong hành trình mang đến trải nghiệm mua sắm nhanh chóng, tiện lợi cho người tiêu dùng.
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