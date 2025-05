Lực đẩy hạ tầng: Động lực tăng trưởng bền vững của The Nelson

Trên bản đồ bất động sản Hà Nội, hiếm dự án nào hội tụ đủ ba yếu tố chiến lược: Trung tâm hành chính, trung tâm lịch sử và trung tâm kết nối giao thông như The Nelson.

Tọa lạc tại trung tâm quận Ba Đình - “tổng hành dinh” chính trị và ngoại giao của thủ đô, dự án sở hữu vị trí “kim cương” với lợi thế hiếm có. The Nelson nằm trong bán kính trung tâm, kết nối trực tiếp với Phủ Chủ tịch, tòa nhà Quốc hội, các đại sứ quán và trụ sở bộ ngành, khẳng định tọa độ “quyền lực” bậc nhất Hà Nội.

VỊ TRÍ ĐỘC TÔN

The Nelson tọa lạc giữa trung tâm hành chính - văn hóa - lịch sử với tọa độ đắc địa hiếm có.

Bên cạnh đó, Ba Đình là nơi quy tụ những di tích lịch sử - văn hóa tầm cỡ quốc gia, như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh uy nghiêm bên Quảng trường Ba Đình, chùa Một Cột trầm mặc nghìn năm, hay Hoàng Thành Thăng Long lưu giữ dấu ấn vàng son qua bao thế kỷ. Những giá trị văn hóa này không chỉ tạo nên bản sắc độc đáo mà còn nâng tầm vị thế khu vực.

Hơn thế, The Nelson còn được hưởng lợi từ mạng lưới giao thông huyết mạch, giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến Hồ Gươm, Hồ Tây, các quận nội thành và các trung tâm kinh tế, văn hóa. Đặc biệt, dự án nằm gần hệ thống hạ tầng xã hội phát triển toàn diện, từ các bệnh viện đầu ngành như Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Nhi Trung ương, đến các trường học danh tiếng và trung tâm thương mại như Lotte Center, Vincom Nguyễn Chí Thanh. Sự hoàn thiện của hạ tầng xã hội không chỉ mang lại tiện nghi vượt trội cho cư dân mà còn là minh chứng cho tính thanh khoản, khả năng bảo toàn giá trị và chất lượng sống lâu dài của The Nelson.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng khắt khe, những dự án sở hữu vị trí trung tâm hiếm có như The Nelson trở thành “tọa độ vàng” không thể tái tạo. Với quỹ đất ngày càng khan hiếm nhưng nhu cầu sở hữu và đầu tư không ngừng tăng, The Nelson được các chuyên gia đánh giá là “tọa độ giữ giá và sinh lời kép” - vừa bảo toàn giá trị, vừa đảm bảo tiềm năng tăng trưởng bền vững.

LỰC ĐẨY TỪ HẠ TẦNG VÀ QUY HOẠCH

Giá trị của The Nelson không chỉ đến từ vị trí độc bản mà còn từ những bước tiến hạ tầng và quy hoạch xung quanh, tạo nên đà tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững.

Nổi bật là dự án Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục - Kim Mã, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025. Đây là tuyến đường đô thị trọng điểm, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa các quận Ba Đình, Đống Đa và Cầu Giấy, đồng thời giảm tải ùn tắc trên các tuyến huyết mạch như La Thành, Láng Hạ, Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh. Tuyến đường này không chỉ cải thiện kết nối mà còn nâng cao giá trị thương mại và cư trú của các dự án lân cận, trong đó có The Nelson.

Theo quy hoạch, tuyến đường này sẽ giúp giảm tải giúp giảm tải đáng kể tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến đường huyết mạch như La Thành, Láng Hạ, Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh. Đồng thời, cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển giữa các quận trung tâm, tạo sự lưu thông thông suốt quanh dự án The Nelson.

Bên cạnh đó, đề xuất mở rộng đường Láng - trục giao thông “xương sống” của thủ đô - khi được triển khai, sẽ tạo động lực mới cho khu vực trung tâm. Sự cải thiện này hứa hẹn gia tăng giá trị khai thác và chất lượng sống cho các dự án như The Nelson.A building with trees and a sign

The Nelson, nhờ cộng hưởng giữa vị trí độc bản và chuỗi quy hoạch đột phá, đang có những bước tiến dài về giá trị với tốc độ tăng trưởng bền vững.

Về giao thông công cộng, The Nelson còn hưởng lợi từ vị trí gần ga tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, với các điểm dừng tại La Thành và Cát Linh. Là tuyến metro trọng điểm của Hà Nội, tuyến đường này không chỉ phá vỡ thế độc tôn của phương tiện cá nhân mà còn thúc đẩy kết nối đô thị hiện đại. Theo báo cáo của Savills, bất động sản gần các ga metro thường có giá trị cao hơn 5-15% so với khu vực tương đồng.

BIỂU TƯỢNG SỐNG ĐẲNG CẤP GIỮA LÒNG THỦ ĐÔ

Trong bối cảnh thị trường bất động sản phân hóa mạnh mẽ, những dự án sở hữu vị trí lõi, pháp lý minh bạch, tiện ích hoàn chỉnh và gắn với chiến lược hạ tầng luôn là lựa chọn hàng đầu của người mua ở thực và nhà đầu tư. The Nelson không chỉ là biểu tượng của phong cách sống đẳng cấp mà còn là tài sản đầu tư bền vững, với giá trị tăng trưởng được bảo chứng bởi quy hoạch đô thị tầm cỡ.

Nhờ cộng hưởng giữa vị trí độc bản và chuỗi quy hoạch đột phá, The Nelson không chạy theo những biến động ngắn hạn mà hướng tới tăng trưởng ổn định, sâu rộng và tích lũy giá trị lâu dài. Đây chính là “kênh trú ẩn” an toàn và nền tảng sinh lời vững chắc giữa lòng Hà Nội.