Manulife Việt Nam đã giải quyết 95% các khiếu nại từ khách hàng SCB

Công ty bảo hiểm Manulife Việt Nam vừa có những cập nhật mới nhất liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại của các khách hàng SCB.

Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, Manulife Việt Nam đã hoàn tất giải quyết 95% các khiếu nại nhận được. Các hồ sơ còn lại đang tiếp tục được rà soát và giải quyết thấu đáo. Manulife Việt Nam cam kết giải quyết các khiếu nại của khách hàng SCB trên tinh thần tôn trọng pháp luật và lấy khách hàng làm trọng tâm.

Ông Sachin N.Shah, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Manulife Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi khẳng định, mọi khách hàng tham gia bảo hiểm với Manulife Việt Nam sẽ luôn được đảm bảo quyền lợi theo như hợp đồng đã ký kết. Manulife Việt Nam luôn duy trì nguồn lực tài chính vững mạnh, với mức dự phòng và khả năng thanh toán vượt xa mức yêu cầu theo luật định, để thực hiện cam kết với khách hàng của mình. Trung bình mỗi tháng, Manulife Việt Nam chi trả hơn 42.000 yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng”.

Cũng theo đại diện Manulife, trong quá trình giải quyết các khiếu nại, một bộ phận khách hàng có thể sẽ không hài lòng khi nhận được thư từ chối.

“Chúng tôi đã nỗ lực xem xét các khiếu nại một cách nhanh nhất có thể. Dù vậy, quá trình giải quyết khiếu nại cần nhiều thời gian để điều tra và đánh giá kỹ lưỡng do tình hình đặc biệt của ngân hàng SCB, cũng như để ngăn chặn các hiện tượng trục lợi, gây tác động đến quyền lợi hợp pháp và chính đáng của tất cả các khách hàng tham gia mua bảo hiểm của Manulife Việt Nam. Trong quá trình giải quyết những khiếu nại này, có thể sẽ có những khách hàng chưa hài lòng với giải pháp đưa ra. Tuy nhiên, Manulife Việt Nam cần đảm bảo tính hợp pháp và công bằng cho tất cả các bên liên quan. Chúng tôi sẽ chủ động liên hệ với từng khách hàng, và thực hiện các bước tiếp theo nếu có”, ông Sachin N.Shah cho biết thêm.

Tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2023 vào ngày 30/6/2023 vừa qua, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - C03, Bộ Công an - đã có thông tin cập nhật về diễn biến điều tra liên quan đến cáo buộc Manulife Việt Nam liên kết với Ngân hàng SCB "hô biến" tiền gửi tiết kiệm của khách thành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Theo Thiếu tướng Thành, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận, nghiên cứu đơn tố giác của người dân, cũng như hồ sơ người dân chuyển từ sổ tiết kiệm sang gói bảo hiểm, và nhận thấy hồ sơ thể hiện minh bạch. Cụ thể, khi người dân rút tiền từ Ngân hàng SCB đều có hợp đồng thanh lý và ký rõ ràng. Những hợp đồng mua bảo hiểm đều có chữ ký hợp pháp của người đứng tên trên hồ sơ bảo hiểm. Thiếu tướng Thành cũng ghi nhận về thiện chí và sự hợp tác của Manulife Việt Nam với cơ quan điều tra. Trước đó, ngày 3/6 Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cũng lưu ý khách hàng không tụ tập đông người làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Theo báo cáo tài chính bán niên, Manulife Việt Nam ghi nhận lãi trước thuế 1.949 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023, giảm 29% so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn cao hơn Prudential hay Dai-ichi Life.

Mặc dù hoạt động lợi nhuận từ kinh doanh bảo hiểm có sự sụt giảm, hoạt động tài chính tăng trưởng mạnh mang về 2.238 tỷ đồng lãi thuần, tăng 76,2% so với cùng kỳ năm trước. 6 tháng đầu năm 2023, Công ty đã chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm đạt 8.838 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ. Trong đó, công ty đã chi khoảng 1.512 tỷ đồng cho các trường hợp hủy hợp đồng, tăng 282% so với cùng kỳ.