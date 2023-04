Map Pacific Singapore ra mắt thuốc sinh học đặc trị vi khuẩn trên cây trồng

Đến tham dự sự kiện ra mắt Map Oni 2SL có sự hiện diện của các sở, ban ngành quản lý nông nghiệp, Ban lãnh đạo Map Pacific Singapore cùng sự tham gia của nhiều đối tác, đại diện các công ty sản xuất nông nghiệp, và gần 70 đại lý cấp 1, là các nhà phân phối của công ty MPS đến từ các tỉnh thành trên cả nước.

Trải qua bề dày lịch sử trong suốt 22 năm, Công ty MPS đã thành công đưa ra thị trường nhiều sản phẩm Nông dược như Mataxyl 500WP, Bonsai 10WP, Map Famy 700WP, Map Permethrin 50EC, Map Green 6SL, Flash 75WP, Map Hero 340WP, Map Sun 500WP, Map Logic 90WG… với công nghệ vượt trội và ưu thế trong việc bảo vệ cây trồng toàn diện, chú trọng sản phẩm thân thiện với môi trường. Sản phẩm của Map Pacific Singapore đã và luôn được nhà nông đánh giá cao và tin dùng.

Với sứ mệnh “Xây dựng nền nông nghiệp bền vững, nông nghiệp xanh, giúp người nông dân”, công ty MPS đã nghiên cứu và phát triển thành công dòng sản phẩm sinh học mới, chiết xuất 100% papain tự nhiên, mang tên Map Oni 2SL - Thuốc bệnh sinh học đặc trị vi khuẩn với phương châm “Nông sản sạch cho sức khỏe tốt”. Đây là giải pháp tiên tiến thông qua cơ chế tác động phòng và trị hiệu quả bệnh, bạc lá lúa và loét trên cam do vi khuẩn gây ra, giúp cây phát triển tốt, cho năng suất cao.

Được chiết xuất sinh học hoàn toàn từ thực vật tự nhiên, thuốc sinh học đặc trị vi khuẩn Map Oni 25SL hoạt động bằng cơ chế làm đứt gãy chuỗi polypeptide trong tế bào vi khuẩn, gây phá vỡ màng tế bào và làm ngưng quá trình sinh sản vi khuẩn, tăng kích kháng tự nhiên của cây trồng giúp cây trồng phòng và trị hiệu quả các bệnh do vi khuẩn gây ra.

Hơn nữa, papain enzyme từ Map Oni 2SL tham gia vào các phản ứng sinh hóa của cây trồng giúp xanh lá, bộ lá đòng chắc, tăng khả năng vào hạt và năng suất hơn 5%-10%. Đây là sản phẩm sinh học 100% chiết xuất tự nhiên nên an toàn, thân thiện với môi trường, cây trồng và con người. Đặc biệt sản phẩm không cần thời gian cách ly nên rất phù hợp với nền canh tác nông nghiệp hữu cơ tiên tiến.

Thuốc sinh học đặc trị vi khuẩn Map Oni 2SL.

Sản xuất Nông nghiệp Hữu cơ và Sản xuất An toàn, chú trọng sản xuất nông nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường sống là các yêu cầu thiết yếu trong những năm gần đây. Do vậy, chính phủ Việt Nam cũng như Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ban hành các nghị định cấm hoặc hạn chế kinh doanh, sử dụng thuốc Bảo vệ Thực vật độc hại trong sản xuất Nông nghiệp tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam thể hiện quan điểm ủng hộ các Dự án và các Mô hình Sản xuất hữu cơ và an toàn để nâng cao giá trị Nông sản để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường.

Thuốc sinh học đặc trị vi khuẩn có thành phần tự nhiên để bảo vệ cây trồng, cung cấp dinh dưỡng cho cây mà không làm mất đi cân bằng hệ sinh thái trong đất. Đây được xem là giải pháp hiệu quả về lâu dài giúp nông dân và nhà sản xuất tiết kiệm chi phí, thời gian, đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời không làm tăng dư lượng hóa chất độc hại trong đất, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.

Phát biểu tại sự kiện ra mắt chính thức sản phẩm Map Oni 2SL, bà Chan Yi Xuan - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Map Pacific Singapore cho biết: “Map Oni 2SL là sản phẩm sinh học được phát triển và sản xuất bởi công ty MPS với chiết xuất Papain 100% tự nhiên để bảo vệ lúa khỏi bệnh bạc lá và bệnh loét trên cam do khuẩn gây ra với hiệu quả cao, giúp nâng cao chất lượng nông sản và năng suất”.

Bà Chan Yi Xuan - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Map Pacific Singapore phát biểu tại sự kiện.

Map Pacific Singapore là công ty tiên phong trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các sản phẩm thuốc trừ bệnh sinh học. Với sứ mệnh phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp xanh và giúp người nông dân thông qua việc tập trung phát triển các giải pháp tiến tiến trên cây trồng thông qua các sản phẩm chất lượng, sản phẩm sinh học tốt để kiểm soát sâu bệnh hại trên cây trồng. Với sứ mệnh ý thức về ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu đến nông nghiệp, MPS luôn cố gắng đem lại những giải pháp bảo vệ thực vật an toàn, thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu thị trường, mang lại lợi ích cao nhất cho người nông dân.

Bên cạnh việc phát triển cây trồng, MSP đang nỗ lực cung cấp các giải pháp bảo vệ cây trồng và cải thiện điều kiện đất để góp phần xây dựng nền nông nghiệp bền vững, trong tình hình đất đai bị thoái hóa nghiêm trọng trong vài năm qua do hạn hán, xâm nhập mặn, hay việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật độc hại gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp.