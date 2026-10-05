Thứ Hai, 05/10/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

MB được vinh danh là thành viên giao dịch đặc biệt tiêu biểu trên thị trường trái phiếu

T Thu An

Ngân hàng TMCP Quân đội vừa được Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam vinh danh là thành viên giao dịch đặc biệt tiêu biểu giai đoạn 2025–2026 của thị trường trái phiếu.

Đại diện MB nhận cúp vinh danh tại sự kiện.
Đại diện MB nhận cúp vinh danh tại sự kiện.

Chiều ngày 2/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã tổ chức Hội nghị Thành viên năm 2026. Hội nghị có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý nhà nước gồm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cùng hơn 80 công ty chứng khoán và hơn 20 ngân hàng thương mại thành viên.

Tại sự kiện, VNX đã vinh danh những thành viên các thành viên có nhiều đóng góp cho hoạt động của thị trường chứng khoán. Những đơn vị này đã thể hiện sự phát triển bền vững, tuân thủ quy định và có nhiều đóng góp cho sự minh bạch của thị trường. Trong đó, MB được vinh danh là một trong năm thành viên giao dịch đặc biệt tiêu biểu giai đoạn 2025–2026 của thị trường trái phiếu.

Kết quả được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí quan trọng như quy mô, doanh số, thị phần và mức độ tuân thủ nghĩa vụ trong hoạt động trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Việc được vinh danh trong nhóm thành viên giao dịch đặc biệt tiêu biểu là sự ghi nhận đối với năng lực, uy tín và những đóng góp tích cực của MB trên thị trường trái phiếu.

Chia sẻ về thành tựu này, đại diện MB cho biết đây là động lực để MB tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, đồng hành cùng sự phát triển minh bạch, an toàn và bền vững của thị trường vốn Việt Nam.

Cũng mới đây, MB chính thức hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 100.687,5 tỷ đồng, trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc “trăm ngàn tỷ”. Từ 20 tỷ đồng vốn điều lệ và 25 nhân sự khi thành lập năm 1994, sau 32 năm, MB đã nâng năng lực tài chính lên hơn 5.000 lần, tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới về quy mô, công nghệ và hiệu quả hoạt động.

Cột mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ vừa đạt được không chỉ đánh dấu bước tiến về quy mô của MB, mà còn tạo nền tảng để ngân hàng mở rộng năng lực cung ứng vốn, đầu tư công nghệ, phát triển hệ sinh thái và gia tăng đóng góp cho ngân sách Nhà nước, nền kinh tế trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Đọc bài theo từ khoá

mb VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

[Interactive] Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2026

[Interactive] Toàn cảnh kinh tế Việt Nam 9 tháng năm 2026

Bất chấp bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, kinh tế - xã hội nước ta trong 9 tháng năm 2026 tiếp tục đạt kết quả tích cực trên hầu hết các ngành và lĩnh vực. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng ước tính tăng trưởng ở mức 9,01%; trong đó riêng quý 3/2026 tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước và cũng là mức tăng kỷ lục từ trước tới nay. Những động lực quan trọng như sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng hai con số, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện đạt mức cao nhất trong 5 năm qua, cùng sự phục hồi mạnh mẽ của khu vực thương mại và dịch vụ đã tạo nền tảng vững chắc để nền kinh tế nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026….

Fed có thể không tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10

Fed có thể không tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10

Tuy nhiên, các dữ liệu kinh tế Mỹ quan trọng trong tháng này, đặc biệt là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) - thước đo lạm phát được theo dõi sát sao và sẽ được công bố trước cuộc họp chính sách ngày 27-28/10 của Fed - vẫn có thể làm thay đổi đường đi của lãi suất...

VnEconomy Xem thêm
Ngân hàng Thị trường vốn Thuế Bảo hiểm

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy