MB giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân

Theo đó, MB thực hiện giảm lãi suất cho vay 1,5%/năm đối với 5 lĩnh vực ưu tiên (Nông nghiệp, nông thôn; sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu; doanh nghiệp nhỏ và vừa; công nghiệp hỗ trợ; và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) với mức lãi suất cho vay từ 7,9%/năm. Đặc biệt, đối với một số trường hợp được ưu tiên hỗ trợ, MB xem xét áp dụng mức giảm lãi suất lên tới 2%/năm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng với chi phí hợp lý.
Với tinh thần luôn chủ động, tích cực và kịp thời thực hiện các chủ trương, chính sách của Chính phủ và định hướng điều hành của NHNN, MB đã và đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ khách hàng, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân trong hoạt động sản xuất kinh doanh. MB tiếp tục cân đối nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản trị và vận hành để tối ưu hóa chi phí hoạt động tới 2-2,5% CIR so với năm 2025, tạo dư địa giảm lãi suất cho vay, chia sẻ chi phí tài chính với khách hàng.
Việc giảm lãi suất cho vay tiếp tục khẳng định trách nhiệm và cam kết đồng hành của MB đối với nền kinh tế, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận vốn, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.
MB luôn cam kết triển khai các giải pháp tín dụng phù hợp theo chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững.
Khách hàng có nhu cầu tư vấn về chính sách lãi suất và các giải pháp tín dụng có thể liên hệ các điểm giao dịch và tổng đài 24/7 của MB trên toàn quốc để được hỗ trợ.
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