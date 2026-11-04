MBA cho nhà quản lý Tam Kỳ - Chu Lai: Gỡ bài toán khoảng cách và thời gian

Nhu cầu nâng cao năng lực quản trị đang gia tăng trong đội ngũ nhà quản lý, chủ doanh nghiệp và cán bộ tại khu vực Tam Kỳ – Chu Lai. Tuy nhiên, áp lực công việc, khoảng cách địa lý và những lo ngại về thời gian, chi phí khiến không ít người vẫn trì hoãn kế hoạch học thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA).

Nhiều học viên SeMBA in AI vừa đi làm vừa theo học vào cuối tuần. Ảnh: FSB.

Với những người đang đảm nhiệm vị trí quản lý, quyết định theo học chương trình thạc sĩ hiếm khi đơn giản. Bên cạnh yêu cầu duy trì công việc điều hành, họ còn phải cân đối thời gian dành cho gia đình, chi phí học tập và khả năng theo kịp chương trình sau nhiều năm rời ghế nhà trường. Ngoại ngữ cũng là một trong những yếu tố khiến nhiều người cân nhắc trước khi bắt đầu.

Đối với người đi làm tại Tam Kỳ – Chu Lai, bài toán này còn có thêm rào cản về địa lý. Nhiều chương trình đào tạo sau đại học tập trung tại trung tâm Đà Nẵng, cách khu vực Tam Kỳ – Chu Lai khoảng 70 km. Việc di chuyển thường xuyên để tham gia các buổi học trở thành thách thức không nhỏ, đặc biệt với những người làm việc theo ca tại các nhà máy, khu công nghiệp.

Anh Nguyễn Cao Cường, Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây lắp III – Petrolimex Đà Nẵng, học viên lớp SEM12DN tại Viện Quản trị và Công nghệ FSB, Trường Đại học FPT, là người từng đối mặt với những áp lực này.

“Khó khăn lớn nhất đối với tôi có lẽ là cân bằng giữa công việc quản lý, trách nhiệm cá nhân và thời gian dành cho việc học. Ở vị trí quản lý doanh nghiệp, công việc thường xuyên phát sinh và đòi hỏi mình phải dành nhiều thời gian giải quyết. Vì vậy, để theo đuổi chương trình MBA, tôi phải chủ động sắp xếp thời gian, duy trì kỷ luật và xác định rõ mục tiêu học tập”, anh Cường chia sẻ.

Thực tế này cho thấy, với nhóm học viên đã đi làm, khả năng cân bằng giữa học tập và công việc là một trong những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn chương trình MBA. Bên cạnh chất lượng đào tạo, lịch học linh hoạt và khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn cũng trở thành những yếu tố cần được cân nhắc.

Anh Nguyễn Cao Cường, Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây lắp III – Petrolimex Đà Nẵng. Ảnh: FSB.

HỌC LINH HOẠT, GẮN KIẾN THỨC VỚI BÀI TOÁN THỰC TẾ

Trước nhu cầu của nhóm học viên đang đi làm, các chương trình đào tạo sau đại học ngày càng chú trọng thiết kế phương thức học tập phù hợp với đặc thù công việc. Tại Viện Quản trị và Công nghệ FSB, Trường Đại học FPT, chương trình SeMBA in AI – Thạc sĩ Quản trị kinh doanh định hướng AI (tham khảo tại: https://caohoc.fpt.edu.vn/fsb/semba/) được tổ chức với lịch học vào cuối tuần, tạo điều kiện để học viên duy trì công việc và thu nhập trong quá trình học.

Về nội dung, chương trình kết hợp kiến thức quản trị nền tảng trong các lĩnh vực chiến lược, tài chính, nhân sự và vận hành với năng lực phân tích dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động quản lý và ra quyết định. Các bài tập, dự án học tập được xây dựng gắn với những tình huống thực tế tại doanh nghiệp, đơn vị công tác, qua đó tạo điều kiện để học viên vận dụng kiến thức vào công việc.

Với anh Nguyễn Cao Cường, quá trình vừa làm việc vừa học tập không chỉ giúp bổ sung kiến thức chuyên môn mà còn là cơ hội rèn luyện khả năng quản trị bản thân. “Đặc biệt, khi có thể kết nối kiến thức trên lớp với những tình huống thực tế trong công việc, tôi cảm thấy việc học trở nên thiết thực và có nhiều ý nghĩa hơn”, anh chia sẻ.

Chị Võ Thị Hồng Hướng, Phó Giám đốc Bệnh viện 199 (Đà Nẵng), học viên lớp SEM30DN tại FSB Đà Nẵng, là một trường hợp như vậy. Xuất phát từ chuyên môn bác sĩ điều trị và từng bước đảm nhiệm vai trò quản lý cấp cao, chị nhận thấy năng lực chuyên môn y khoa là chưa đủ để đáp ứng yêu cầu điều hành một tổ chức có quy mô và cơ cấu hoạt động phức tạp. Người quản lý còn cần tư duy hệ thống, năng lực lãnh đạo và khả năng kết nối các bộ phận.

Đó cũng là lý do chị lựa chọn theo học chương trình SeMBA in AI tại Trường Đại học FPT Đà Nẵng nhằm bổ sung nền tảng quản trị và nâng cao năng lực điều hành.

Chị Võ Thị Hồng Hướng, Phó Giám đốc Bệnh viện 199, học viên lớp SEM30DN tại FSB Đà Nẵng. Ảnh: FSB.

Ông Trần Minh Tùng, Trưởng ban Đào tạo FSB cơ sở Đà Nẵng, cho biết khoảng cách địa lý và lịch làm việc là những trở ngại đáng kể đối với người học tại khu vực Tam Kỳ – Chu Lai. Vì vậy, lịch học được bố trí tập trung vào cuối tuần nhằm giảm số lần di chuyển, đồng thời giúp học viên chủ động hơn trong việc sắp xếp công việc.

“Điều chúng tôi chú trọng hơn cả là để thời gian học của học viên thực sự có giá trị. Kiến thức về chiến lược, tài chính, vận hành và dữ liệu được gắn với bối cảnh của chính doanh nghiệp, đơn vị trong khu vực. Khi một người quản lý ở Chu Lai ngồi cùng lớp với giám đốc doanh nghiệp, lãnh đạo bệnh viện ở Đà Nẵng, họ không chỉ học từ giảng viên mà còn học được rất nhiều từ nhau”, ông Tùng chia sẻ.

ĐỪNG ĐỂ DỰ ĐỊNH HỌC MBA TIẾP TỤC BỊ TRÌ HOÃN

Trong bối cảnh khu vực Tam Kỳ – Chu Lai tiếp tục thu hút các dự án đầu tư và doanh nghiệp mới, yêu cầu đối với đội ngũ quản lý cũng ngày càng cao. Năng lực điều hành, khả năng thích ứng với thay đổi và tư duy quản trị hiện đại trở thành những yếu tố quan trọng đối với cá nhân cũng như tổ chức trong môi trường kinh doanh nhiều biến động.

Cơ hội thăng tiến, mở rộng hoạt động kinh doanh hay tham gia những dự án mới có thể xuất hiện ở nhiều thời điểm khác nhau. Tuy nhiên, khả năng nắm bắt cơ hội không chỉ phụ thuộc vào kinh nghiệm tích lũy, mà còn gắn với sự chuẩn bị về kiến thức và năng lực quản trị.

Với những nhà quản lý tại Tam Kỳ – Chu Lai, quyết định học MBA có thể không chỉ là câu chuyện bổ sung một tấm bằng, mà còn là sự chuẩn bị cho những yêu cầu quản trị mới. Khi dự định đã được cân nhắc đủ lâu, việc lựa chọn thời điểm bắt đầu và một chương trình phù hợp sẽ là bước quan trọng để biến kế hoạch học tập thành hành động.