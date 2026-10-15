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Mcredit được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026

K Khánh Huyền

Với ứng dụng MyApp - Mcredit Tài chính thông minh, Mcredit được vinh danh ở hạng mục Đơn vị, doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 vào ngày 14/10/2026 vừa qua.

Mcredit được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards) do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức, tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp và giải pháp có đóng góp trong chuyển đổi số. Sự ghi nhận dành cho Mcredit gắn với quá trình kết nối các nghiệp vụ tài chính tiêu dùng, từ đăng ký khoản vay đến thanh toán và chăm sóc sau vay.

MyApp giúp khách hàng thực hiện hồ sơ, tra cứu thông tin và quản lý khoản vay trên một nền tảng, từ đăng ký vay trực tuyến đến tra cứu thông tin và quản lý khoản vay. Khách hàng có thể theo dõi dư nợ, lịch thanh toán, lịch sử giao dịch, đồng thời xem và tải hợp đồng khoản vay ngay trên ứng dụng. Phía sau ứng dụng, các hệ thống định danh, thẩm định, ký hợp đồng và thanh toán được kết nối, hỗ trợ giảm thao tác thủ công, chuẩn hóa dữ liệu và kiểm soát quá trình xử lý.

Trong dịch vụ tài chính, sự thuận tiện cần đi cùng thông tin rõ ràng và quy trình có kiểm soát. Mỗi thao tác được rút gọn cho người dùng đòi hỏi sự phối hợp giữa công nghệ, vận hành và quản trị rủi ro. Vì vậy, chuyển đổi số cũng là quá trình điều chỉnh cách doanh nghiệp tổ chức công việc và đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Việc tự xây dựng và làm chủ hệ thống nội bộ giúp Mcredit chủ động cải tiến MyApp theo phản hồi thực tế. Quá trình triển khai theo từng giai đoạn tạo điều kiện nhận diện những vướng mắc trong sử dụng trước khi mở rộng.

Giải thưởng năm 2026 đánh dấu một bước phát triển của hành trình này. Giá trị lâu dài của chuyển đổi số được thể hiện trong trải nghiệm hằng ngày: khách hàng hiểu rõ khoản vay, chủ động giao dịch và nhận được hỗ trợ khi cần. Đây cũng là thước đo để Mcredit tiếp tục hoàn thiện chất lượng dịch vụ.

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