MEYINPARK Hưng Yên thu hút FDI công nghệ cao nhờ lợi thế kết nối và hạ tầng logistics thế hệ mới

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu biến đổi mạnh mẽ, nội hàm của cuộc cạnh tranh thu hút FDI không nằm ở ưu đãi chi phí hay mặt bằng thuần túy mà chuyển dịch sang lợi thế kết nối và năng lực hạ tầng logistics.

Tọa lạc tại giao điểm chiến lược của hành lang kinh tế Bắc Bộ, khu công nghiệp (KCN) MEYINPARK Hưng Yên xuất hiện như một lời giải toàn diện về tốc độ luân chuyển và quản trị chuỗi cung ứng cho các tập đoàn công nghệ cao.

BÀI TOÁN LOGISTICS VÀ KẾT NỐI LIÊN VÙNG - "CHÌA KHÓA" THU HÚT DÒNG VỐN FDI CÔNG NGHỆ CAO

Làn sóng FDI thế hệ mới đang chứng kiến cuộc dịch chuyển mang tính bước ngoặt sang các ngành điện tử, vi mạch, bán dẫn và sản xuất công nghệ cao. Khác với sản xuất truyền thống, "sức khỏe" của dòng vốn này đo bằng nhịp đập của chuỗi cung ứng phản ứng nhanh (time-to-market).

Khi tốc độ thương mại hóa giữ vai trò then chốt đối với các sản phẩm công nghệ cao, vị trí kết nối và logistic không chỉ là hạ tầng phụ trợ mà trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi. Trong cuộc đua ấy, chỉ một sự chậm trễ nhỏ trong nhịp luân chuyển cũng có thể khiến doanh nghiệp bỏ lỡ thời cơ chiến lược và suy giảm vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Bản đồ thu hút FDI thế hệ mới đang hướng trực diện vào các lĩnh vực lõi như điện tử, vi mạch, bán dẫn và sản xuất công nghệ cao.

Chính bởi vậy, khi đặt chân đến một địa bàn mới, doanh nghiệp FDI không chỉ nhìn vào các ưu đãi ngắn hạn. Họ đặt trọng tâm “sinh tử” vào ba yếu tố nền tảng: hạ tầng logistics hiện đại giúp tối ưu hóa chi phí vận tải, khả năng kết nối sân bay và cảng biển rút ngắn thời gian xuất nhập khẩu, cùng nguồn nhân lực chất lượng cao sẵn sàng vận hành các dây chuyền sản xuất phức tạp.

Trên bản đồ công nghiệp phía Bắc, Hưng Yên sở hữu tọa độ "vàng" khi nằm tại tâm điểm hành lang kinh tế Bắc Bộ (Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh), đồng thời giáp ranh trực tiếp với Thủ đô Hà Nội. Đây là khu vực phát triển năng động bậc nhất cả nước với quy hoạch hạ tầng đồng bộ.

Mạng lưới giao thông liên vùng của tỉnh liên tục được nâng cấp thông qua các tuyến huyết mạch như Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Quốc lộ 5 và các đường vành đai liên tỉnh. Tọa độ chiến lược này giúp rút ngắn tối đa thời gian di chuyển từ các trung tâm sản xuất tại Hưng Yên tới Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, Cảng biển quốc tế Lạch Huyện (Hải Phòng) cũng như các cửa khẩu đường bộ phía Bắc.

Nhờ mạng lưới kết nối đa phương thức hoàn thiện, các doanh nghiệp đặt nhà máy tại Hưng Yên có thể giảm thiểu đáng kể chi phí vận tải, rút ngắn chu kỳ hàng tồn kho và tối ưu vòng quay kho bãi. Điều này đảm bảo tính liên tục và độ ổn định cho chuỗi cung ứng. Quan trọng hơn, năng lực kết nối thông suốt tạo ra lực hút tự nhiên đối với các doanh nghiệp phụ trợ, thúc đẩy sự hình thành của các cụm liên kết ngành có độ mở cao, linh hoạt và đủ sức ứng phó với những biến động của thị trường quốc tế.

KHU CÔNG NGHIỆP MEYINPARK - LỜI GIẢI TRỌN VẸN CHO HẠ TẦNG KẾT NỐI VÀ LOGISTICS THẾ HỆ MỚI

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu biến đổi mạnh mẽ nhằm tối ưu hóa chi phí và quản trị rủi ro, tại Hưng Yên, MEYINPARK là lời giải trọn vẹn cho bài toán kết nối liên vùng và hạ tầng logistics thế hệ mới.

Tiếp giáp trực tiếp các trục giao thông huyết mạch của tỉnh Hưng Yên và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, MEYINPARK tối ưu bán kính di chuyển nhờ khả năng kết nối thẳng tới trung tâm Hà Nội, Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài và cụm cảng biển Hải Phòng - Quảng Ninh. Tọa độ vàng này tháo gỡ nút thắt tiến độ của các chuỗi cung ứng công nghệ cao, nơi mỗi giờ luân chuyển đều quyết định trực tiếp hiệu suất vận hành và lợi thế thương mại của nhà đầu tư.

MEYINPARK là lời giải trọn vẹn cho bài toán kết nối liên vùng và hạ tầng logistics thế hệ mới.

Song hành cùng lợi thế kết nối, MEYINPARK khẳng định thế mạnh vượt trội nhờ định hướng phát triển hạ tầng logistics thông minh. MEYINPARK cung cấp đa dạng sản phẩm như kho hàng, kho ngoại quan và nhà xưởng/nhà kho xây theo yêu cầu; đồng thời kết nối linh hoạt với hệ thống kho vận, cảng cạn ICD nội địa và quốc tế. Dự án cũng tích hợp hệ thống kho bãi tự động hóa và công nghệ quản trị hiện đại.

Việc phủ sóng toàn diện mạng lưới viễn thông 5G-IoT cùng hạ tầng số hóa giúp các nhà đầu tư dễ dàng tự động hóa quy trình luân chuyển hàng hóa, theo dõi trực quan và minh bạch hóa toàn bộ chuỗi cung ứng theo thời gian thực . Điều này cũng góp phần làm giảm các chi phí vận hành ẩn, tối ưu hóa vòng quay kho bãi và duy trì nhịp độ sản xuất liên tục trước những biến động bất ngờ của thị trường.

Đặc biệt, MEYINPARK đóng vai trò như một bảo chứng vận hành toàn diện cho các nhà đầu tư quốc tế. Dự án được phát triển theo định hướng đạt tiêu chuẩn ESG thông qua quy hoạch hạ tầng tuần hoàn, hệ thống xử lý chất thải đạt chuẩn quốc tế và các giải pháp tối ưu hóa năng lượng tái tạo.

Nền tảng sản xuất xanh chuẩn mực tại MEYINPARK không chỉ tạo ra một môi trường công nghiệp bền vững, mà còn trở thành "tấm hộ chiếu xanh" giúp doanh nghiệp dễ dàng thâm nhập và rộng đường xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Âu - Mỹ.

Công viên cây xanh và không gian thể thao ngoài trời tại MEYINPARK.

Bên cạnh đó, sự kết nối hài hòa giữa Trung tâm điều hành thông minh (IOC), khu nhà ở chuyên gia - công nhân, chuỗi shophouse thương mại sầm uất, công viên đa năng, không gian thể thao ngoài trời tạo nên mô hình all-in-one hoàn chỉnh.

Tại đây, không gian sản xuất công nghệ cao đan cài với môi trường sống sinh thái, giúp tái tạo năng lượng và chăm sóc toàn diện sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho người lao động. Sự gắn kết vẹn tròn này không chỉ thiết lập chuẩn mực sống - làm việc lý tưởng, mà còn giúp doanh nghiệp thu hút và giữ chân đội ngũ kỹ sư, chuyên gia quốc tế gắn bó lâu dài, khẳng định vị thế điểm đến bền vững của dòng vốn FDI thế hệ mới.