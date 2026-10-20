Mỗi ngành hàng, một bài toán giao vận riêng

Với doanh nghiệp, đằng sau mỗi chuyến hàng đúng hẹn là một nhà máy duy trì nhịp sản xuất, hàng hóa sẵn sàng trên kệ hay một hợp đồng được ký kết đúng kế hoạch.

Bên cạnh giá cước, khách hàng cần một đối tác am hiểu đặc thù hoạt động và những yêu cầu trong từng khâu giao nhận. Hơn 20 năm qua, 247Express lấy điều này làm cơ sở để phát triển dịch vụ phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng.

MỖI NGÀNH HÀNG, MỘT ÁP LỰC GIAO NHẬN KHÁC NHAU

Một lô linh kiện đến chậm có thể làm gián đoạn dây chuyền lắp ráp. Một đợt ra mắt sản phẩm đòi hỏi hàng hóa được phân phối đồng bộ đến hàng trăm điểm bán. Một bộ chứng từ ngân hàng cần được chuyển nguyên vẹn, đúng người nhận và có thông tin bàn giao rõ ràng.

Cùng sử dụng dịch vụ chuyển phát, mỗi nhóm khách hàng lại có những ưu tiên riêng, gắn với đặc thù vận hành của mình. Với 247Express, nhận diện đúng những ưu tiên đó là cơ sở để xây dựng phương án giao nhận phù hợp với từng đối tác.

Với khối sản xuất, thời gian giao nhận cần được phối hợp chặt chẽ với lịch vận hành của nhà máy. Hàng đến ngoài khung giờ dự kiến có thể tạo áp lực lên kế hoạch lưu kho, bố trí nhân sự tiếp nhận hoặc tiến độ cung ứng cho dây chuyền.Vì vậy, phương án vận chuyển cần được tính toán theo lịch sản xuất và điều kiện tiếp nhận thực tế.

Tại 247Express, dịch vụ giao trong ngày được triển khai trên các tuyến đáp ứng điều kiện về phạm vi phục vụ và thời gian tiếp nhận. Với nhu cầu vận chuyển đường dài, các phương thức đường bộ, đường sắt và hàng không mang đến những lựa chọn phù hợp với đặc tính hàng hóa, yêu cầu thời gian và ngân sách của khách hàng.

Hiểu rõ từng yêu cầu riêng của các doanh nghiệp giúp 247Express thiết kế các gói phục vụ phù hợp với từng đối tác.

Với khối bán lẻ, yêu cầu nổi bật là tiến độ phân phối đồng bộ trên toàn hệ thống. Để một chương trình khuyến mãi hay đợt ra mắt sản phẩm diễn ra đúng kế hoạch, hàng hóa cần có mặt tại các điểm bán theo lịch đã thống nhất. Khả năng xử lý lượng đơn lớn và phối hợp giao nhận tại nhiều địa điểm vì thế trở thành yếu tố then chốt. Năng lực xử lý gần 2 triệu đơn hàng mỗi tháng, cùng mạng lưới bưu cục có mặt tại hầu hết 34 tỉnh thành, là cơ sở để 247Express phân phối hàng hóa theo đúng lịch trình của khách hàng.

Hơn 20 năm qua, 247Express xây dựng cách phục vụ từ chính sự thấu hiểu riêng từng khách hàng.

Với khối tài chính như ngân hàng và doanh nghiệp lớn, việc bảo đảm an toàn hồ sơ, chứng từ và kiểm soát thông tin bàn giao là những yêu cầu đặc biệt quan trọng. Hồ sơ vay, hợp đồng hay chứng từ cần được chuyển nguyên vẹn, giao đúng người nhận, đồng thời có thể tra cứu hành trình và xác nhận thông tin bàn giao khi cần.

Tại 247Express, mã vạch giúp nhận diện và cập nhật thông tin kiện hàng tại từng điểm xử lý. Hệ thống camera kết hợp công nghệ phân tích hình ảnh hỗ trợ giám sát quá trình vận hành, còn phần mềm theo dõi ghi nhận hành trình từ lúc tiếp nhận đến khi hoàn tất giao hàng. Sự kết hợp giữa quy trình và công nghệ giúp tăng khả năng theo dõi, đối soát trong suốt quá trình giao nhận.

ĐỒNG HÀNH CÙNG NHỮNG YÊU CẦU MỚI CỦA THỊ TRƯỜNG

Đặc thù ngành hàng không phải là những yêu cầu cố định. Khi thị trường, quy trình sản xuất và điều kiện giao thương thay đổi, doanh nghiệp cũng có thêm những mối quan tâm mới với chuỗi cung ứng của mình. Các tiêu chuẩn xanh là một ví dụ: Với nhiều nhà sản xuất hướng đến xuất khẩu, phát thải từ khâu vận tải giờ đây cũng trở thành một phần của bài toán.

Đại diện 247Express tại chuỗi tọa đàm The Green IZ Tour.

Yêu cầu giao nhận cũng thay đổi theo quá trình phát triển của doanh nghiệp. Khi mở rộng sản xuất, phát triển hệ thống phân phối hay tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế, khách hàng cần những phương án vận chuyển phù hợp với quy mô và các tiêu chuẩn mới. Điều đó đòi hỏi đối tác logistics liên tục cập nhật nhu cầu thực tế để điều chỉnh cách phục vụ.

Bên cạnh hoạt động chuyển phát, 247Express chủ động mở rộng kết nối và trao đổi thông tin với cộng đồng doanh nghiệp. Việc đồng hành cùng chuỗi tọa đàm The Green IZ Tour trong năm 2026 là một trong những hoạt động giúp doanh nghiệp tiếp cận các mối quan tâm mới của khách hàng, từ tiêu chuẩn xanh đến yêu cầu giảm phát thải trong chuỗi cung ứng. Những trao đổi này cũng mang đến thêm góc nhìn để 247Express định hướng cải tiến hoạt động vận chuyển và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Ở cột mốc 21 năm, câu hỏi “khách hàng đang cần gì” tiếp tục dẫn dắt cách 247Express phát triển dịch vụ. Từ kinh nghiệm vận hành, hạ tầng và công nghệ, doanh nghiệp từng bước hoàn thiện phương án giao nhận theo đặc thù từng ngành hàng, đáp ứng nhu cầu hiện tại và đồng hành với kế hoạch phát triển tiếp theo của khách hàng.

Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) thành lập năm 2005, chuyên cung cấp giải pháp chuyển phát dành cho doanh nghiệp uy tín tại Việt Nam. Với hơn 200 bưu cục phủ sóng gần 34 tỉnh thành trên toàn quốc cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nền tảng công nghệ thông minh, đơn vị cung cấp giải pháp vận chuyển linh hoạt, tối ưu theo từng mô hình kinh doanh, đáp ứng nhu cầu từ nội địa đến quốc tế. Hơn 20.000 khách hàng doanh nghiệp đã lựa chọn 247Express làm đối tác vận chuyển tin cậy



