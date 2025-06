Một công ty chứng khoán hạ dự báo lợi nhuận nhóm ngân hàng năm 2025, chỉ còn tăng 14%

Trong quý 1/2025, tổng lợi nhuận trước thuế 27 ngân hàng niêm yết giảm 5% so với quý 4/2024, xuống còn hơn 82 nghìn tỷ. Số liệu có phần khả quan hơn khi so với cùng kỳ, ghi nhận tăng 14,2%, tuy nhiên nếu so mức độ tương quan với tăng trưởng tín dụng 19,6%, mức tăng trưởng này còn tương đối khiêm tốn.

Nhóm dẫn dắt tăng trưởng lợi nhuận là nhóm ngân hàng vừa và nhỏ, với mức tăng trưởng ấn tượng 48,8% so với quý 4/2024 và 28,3% so với cùng kỳ. Kết quả có phần khả quan này đến từ các khoản thu bất thường tăng 44,3% so với quý 4/2024 như thoái vốn tại các công ty con cũng như thu nhập từ xử lý nợ xấu tăng mạnh.

Trong bối cảnh các nguồn thu nhập chính như NII và NSI không có nhiều động lực tích cực, tăng trưởng lợi nhuận có thể tiếp tục giảm tốc trong năm 2025, theo nhận định của Mirae Asset.

Kế hoạch kinh doanh của các ngân hàng trong năm 2025 cũng tương đối thận trọng hơn, và nhiều khả năng là những khoản thu bất thường lớn cũng sẽ được sử dụng cho việc củng cố chất lượng tài sản.

Một điểm cần lưu ý là những mục tiêu tăng trưởng này đa phần được xác lập dựa trên những điều kiện kinh doanh không quá thuận lợi, và từ trước khi bộ máy chính quyền mới của Mỹ công bố mức thuế quan tối đa có thể áp đặt, vào thời điểm đầu tháng 4. Theo đó, Mirae Asset điều chỉnh giảm dự phóng tăng trưởng lợi nhuận cho các ngân hàng trong phạm vi theo dõi, từ mức 15–17% trước đó xuống dưới 14%, khi các yếu tố bất lợi ngày càng gia tăng.

Về cổ phiếu, triển vọng trong khía cạnh cơ bản lẫn định giá của ngành ngân hàng trong thời gian tới được đánh giá là thận trọng hơn so với giai đoạn trước. Việc đáp ứng các chuẩn an toàn hoạt động cao hơn cùng với môi trường vĩ mô có nhiều bất ổn cả trong và ngoài nước khiến tốc độ tăng trưởng cũng như mức độ ổn định suy giảm.

Tâm lý thị trường có phần lạc quan sau thông tin hoãn áp thuế ở mức 46%, tuy nhiên có một thực tế là hiện mức thuế bổ sung 10% đã được áp dụng làm suy giảm triển vọng xuất khẩu, ít nhất là trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, các thay đổi này có thể kéo theo rủi ro xu hướng bảo hộ thương mại quay trở lại.

Áp lực thuế quan có thể không chỉ là tạm thời, đặc biệt trong trường hợp kém tích cực khi Việt Nam chịu thuế cao, khi các chính sách của ông Trump trong nhiệm kỳ 1 vẫn được duy trì dưới thời ông Biden.

Về khía cạnh định giá, tùy việc tuân thủ các tiêu chuẩn cao hơn sẽ góp phần ổn định hoạt động của các Ngân hàng Thương mại cũng như giảm rủi ro hệ thống, mặt bằng định giá của các Ngân hàng Thương mại cũng có thể bị điều chỉnh giảm.

Ở mặt tích cực, với việc giảm thiểu rủi ro thì phần bù lợi suất yêu cầu cho huy động vốn chủ cũng sẽ giảm, qua đó hỗ trợ phần nào cho tỷ lệ chiết khấu. Tuy nhiên, giảm chi phí vốn chủ nhưng đi kèm với đó là giảm triển vọng lợi nhuận, nhiều khả năng sẽ kéo giảm mức định giá trung bình của các ngân hàng so với quá khứ hay cả mặt bằng chung.

Và dù tăng trưởng tín dụng liên tục ghi nhận ở mức cao khoảng 20% hoặc hơn trong 2023-2024, một phần không nhỏ dư nợ tín dụng của các ngân hàng đã được tái tục theo biên lãi suất mới cũng hạn chế khả năng NIM phục hồi mạnh, qua đó giảm khả năng tăng định giá trong tương lai gần.

Dòng tiền hướng đến những ngân hàng có câu chuyện đầu tư. Đối với nhóm Ngân hàng quốc dân, mặc dù vẫn là những lựa chọn an toàn, tuy nhiên nhóm này lại đang gặp khó ở nhiều mặt như hỗ trợ nền kinh tế và nhu cầu tăng vốn cấp thiết.

Ngược lại, các ngân hàng tư nhân lớn có tiềm năng tăng trưởng tốt cũng như câu chuyện đầu tư liên quan đến thu nhập bất thường hay hậu tái cấu trúc, đang và có thể tiếp tục thu hút chú ý của dòng tiền có thể kể đến như STB, MBB, TCB và VPB.

"Tăng trưởng tín dụng cao mới chỉ là điều kiện cần. Dư nợ tín dụng toàn hệ thống ước đạt 15,5 triệu tỷ (~607 tỷ đô) cuối 2024, tương đương gần 130% GDP – mức không quá rủi ro nhưng cũng không phải mức thận trọng. Trong khi đó, nhu cầu chi tiêu tài khóa đang gia tăng, đặc biệt là qua đầu tư công và có thể là ưu đãi thuế, có khả năng làm suy yếu các chỉ số an toàn tài chính quốc gia hay gia tăng chi phí vay nước ngoài (thông thường chi phí vay thấp nhất của các doanh nghiệp tương đương với chi phí vay của quốc gia sở tại).

Qua đó yêu cầu chính sách tài khóa cần thận trọng cũng như tập trung dòng vốn vào các lĩnh vực có hệ số lan tỏa tăng trưởng cao", Mirae Asset nhấn mạnh.