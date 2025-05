Lợi nhuận doanh nghiệp quý 1/2025: Chỉ tăng 12% nhưng chất lượng và ổn định, không còn phụ thuộc vào thu nhập tài chính

FiinGroup vừa cung cấp bức tranh lợi nhuận quý 1/2025 cho thấy xu hướng tăng trưởng đang dần bình thường hóa sau nhiều quý phục hồi từ nền thấp. Lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tăng 12% so với cùng kỳ, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình các quý năm 2024 (+20,5%/quý), nhưng phản ánh một nền tăng trưởng thực chất và ổn định hơn khi không còn đóng góp trọng yếu từ thu nhập tài chính.

TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN CHẤT LƯỢNG, ỔN ĐỊNH

Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ nhóm Tài chính tăng 13,4% so với cùng kỳ, trong đó Ngân hàng dẫn đầu với mức tăng 15,3%. Nhóm Phi tài chính tăng +10,4% – mức tăng trưởng hợp lý trong bối cảnh nền so sánh cao dần, với đóng góp chủ yếu từ ngành Bất động sản, Điện, Công nghệ Thông tin, Bán lẻ và Xuất khẩu (Thủy sản, Dệt may, Hóa chất...).

Đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang quay trở lại trạng thái tăng trưởng lợi nhuận ổn định và có chất lượng hơn, thay vì phục hồi mang tính kỹ thuật như các quý trước.

Ở nhóm tăng trưởng, Bất động sản dẫn đầu nhờ ghi nhận doanh thu từ bàn giao dự án, tiếp đến là Bán lẻ nhờ nhu cầu về thiết bị điện tử, công nghệ hồi phục và doanh nghiệp chủ động cắt giảm chi phí để cải thiện biên. Trong khi đó, lợi nhuận tăng trưởng ổn định ở Công nghệ thông tin, Hàng cá nhân, Tài nguyên Cơ bản (chủ yếu là Thép), Ngân hàng.

Ở nhóm hồi phục, Hóa chất và Tiện ích cho thấy tín hiệu lợi nhuận hồi phục từ mức nền thấp nhờ sự ổn định của giá đầu vào (chủ yếu là giá dầu).

Ở nhóm giảm tốc, Thực phẩm & Đồ uống ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận khiêm tốn trong quý 1/2025 (+5,5%), mặcdù trước đó được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ xu hướng phục hồi tiêu dùng nội địa. Nhiều doanh nghiệp đầu ngành có lợi nhuận sau thuế sụt giảm do biên EBIT thu hẹp và sức mua yếu, bao gồm VNM (-28,1%), SAB (-21,9%), QNS (-26,4%). Ngược lại, lợi nhuận tăng vượt trội ở MSN (+105,3%), Chăn nuôi (DBC, HAG), Thủy sản (VHC, MPC, ANV).

Với Xây dựng và Vật liệu – ngành có kỳ vọng hưởng lợi từ việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, xu hướng cũng là giảm tốc khi lợi nhuận giảm ở nhiều doanh nghiệp đầu ngành như VCG (-68,6%) , CTD (- 70,4%), VCS (-19,6%). Trong khi đó, nhóm Ống nhựa (BMP, NTP) và Khai thác Đá (DHA, NNC, VLB) vẫn tăng trưởng tích cực.

Ở nhóm suy giảm, lợi nhuận tiếp tục giảm ở Dầu khí, nhưng có dấu hiệu tạo đáy ở Dịch vụ Tài chính (chủ yếu là Chứng khoán) và việc thanh khoản thị trường chứng khoán cải thiện rõ rệt trong tháng 4-5/2025 có thể trở thành yếu tố hỗ trợ, mở ra khả năng tăng trưởng trở lại cho ngành trong quý 2. Riêng với Du lịch & Giải trí, mức giảm -17,6% là do không còn khoản thu nhập bất thường của HVN. Điểm tích cực là lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của HVN vẫn duy trì đà tăng mạnh, đạt +90,3% trong quý 1.

TRIỂN VỌNG LỢI NHUẬN CẢ NĂM 2025 RA SAO?

Về triển vọng năm 2025, dựa vào kế hoạch kinh doanh do ban lãnh đạo các doanh nghiệp niêm yết đưa ra, lợi nhuận sau thuế toàn thị trường dự kiến tăng +13,9%. Cụ thể, nhóm Tài chính lên kế hoạch tăng trưởng +17%, đi ngang so với thực hiện 2024, trong khi nhóm Phi tài chính đưa ra mục tiêu tương đối thận trọng với mức tăng khiêm tốn (+9,6%).

Mặc dù nhiều doanh nghiệp lớn xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025 trước thời điểm xuất hiện rủi ro thuế quan, nhưng mục tiêu tăng trưởng này (+13,9%) vẫn được đánh giá là khả thi trong bối cảnh nền kinh tế đang dần ổn định và chính phủ tập trung thúc đẩy nội lực.

Nhóm ghi nhận kết quả vượt trội so với kế hoạch năm 2025, kèm chất lượng tăng trưởng lợi nhuận cải thiện (thể hiện qua cả doanh thu và biên EBIT cùng tăng trong quý 1), gồm Tiện ích (chủ yếu là Điện như POW, REE, GEG), Bán lẻ (MWG, FRT), và Hóa chất (chủ yếu là Phân bón như DCM, DPM hay Cao su như DRI).

Nhóm vẫn đang bám sát kế hoạch 2025 với triển vọng tăng trưởng ổn định là Công nghệ thông tin (FPT) và Ngân hàng (MBB, VPB, HDB).

Nhóm đang hụt hơi so với kế hoạch lợi nhuận 2025 đáng chú ý gồm Bất động sản, Thực phẩm & Đồ uống, Xây dựng & Vật liệu, Dầu khí, và Ô tô & Phụ tùng. Trong khi Bất động sản (đặc biệt là phân khúc Bất động sản dân cư) vẫn có triển vọng phục hồi phía trước, thì Thực phẩm & Đồ uống cùng Xây dựng & Vật liệu cho thấy đà tăng trưởng đang chững lại, phản ánh sức mua và tiến độ giải ngân đầu tư công chưa như kỳ vọng.

Nhìn sâu hơn, một số phân ngành có diễn biến tích cực đi ngược xu hướng chung, như Thủy sản và Chăn nuôi (thuộc Thực phẩm & Đồ uống), Ống nhựa và Khai thác Đá (thuộc Xây dựng & Vật liệu) ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng khả quan trong quý 1/2025 và tương đối vượt trội so với kế hoạch cả năm.