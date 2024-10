Một quận của Hà Nội thu ngân sách 9 tháng đạt gần 13.000 tỷ

Chiều 8/10, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa khóa XXVIII, tổ chức Hội nghị lần thứ 23 đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024.

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm 2024, quận Đống Đa tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 12.900 tỷ đồng, đạt 86,55% dự toán Thành phố giao.

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự xây dựng; công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng triển khai các dự án được quan tâm thực hiện. Trong bão số 3 (Yagi) vừa qua, quận và các phường đã chủ động trong công tác phòng, chống, chuẩn bị đầy đủ các phương án cao nhất để ứng phó, nên giảm thiểu được thiệt hại.

Công tác văn hóa, giáo dục, y tế được quận quan tâm, chú trọng. Đặc biệt, quận đẩy mạnh triển khai ứng dụng iHanoi; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện cơ bản kịp thời, đúng quy định, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, phức tạp.

Liên quan đến tình hình thu ngân sách cả nước, theo thống kê, 9 tháng năm 2024, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn với tổng số 376.430 tỷ đồng, đạt 92,1% dự toán, tăng 22,2% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 353.932 tỷ đồng, đạt 93,5% dự toán và tăng 23% so với cùng kỳ; thu từ dầu thô 2.758 tỷ đồng, đạt 91,9% và bằng 90,5% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 19.614 tỷ đồng, đạt 72,6% và tăng 14,1%.

TP. HCM có tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2024 ước thực hiện 371.307 tỷ đồng, đạt 76,9% dự toán và tăng 14,3% so với cùng kỳ. Thu từ các khu vực kinh tế đều tăng khá góp phần thu nội địa tăng 22,2%. Đặc biệt ghi nhận mức tăng 1,2% trong mức thu từ xuất, nhập khẩu.

Thành phố Hải Phòng, tổng thu ngân sách đạt gần 87.500 tỷ đồng, tăng gần 34% so với cùng kỳ năm 2023, bằng trên 82% dự toán HĐND Thành phố giao. Trong đó, thu nội địa đạt gần 38.700 tỷ đồng, tăng trên 77% so với cùng kỳ năm 2023, bằng 86% dự toán HĐND Thành phố giao. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt gần 48.900 tỷ đồng, tăng trên 14% so với cùng kỳ năm 2023.

Tỉnh Bình Dương, theo báo cáo của Cục thuế tỉnh, tổng thu ngân sách 9 tháng của năm 2024 ước đạt 36.830 tỷ đồng, đạt 76,6% dự toán năm Bộ Tài chính giao và bằng 76,6% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 14,9% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, ước thu đối với các lĩnh vực đều đạt khá so với dự toán năm do Bộ Tài chính giao.

Đà Nẵng, Cần Thơ 2 thành phố trực thuộc Trung ương thu ngân sách 9 tháng năm 2024 lần lượt đạt trên: 19.112 tỷ đồng và 11.727 tỷ đồng. Trong khi đó, tỉnh Hưng Yên, thu ngân sách Nhà nước 9 tháng trên địa bàn ước đạt hơn 30.000 tỷ đồng, tăng 26,78% so với cùng kỳ năm trước và đạt 93,16% kế hoạch năm.