MSM đồng hành cùng AWS để tăng tốc các giải pháp công nghệ thế hệ mới cho chuỗi giá trị nông nghiệp

Công ty Cổ phần MyMind (MSM), công ty phát triển công nghệ và là Đối tác của Amazon Web Services (AWS), công bố sẽ dịch chuyển hàng nghìn máy ảo lên Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), đồng thời ứng dụng các dịch vụ đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI) của AWS nhằm phát triển các giải pháp công nghệ thế hệ mới cho chuỗi giá trị nông nghiệp.

Đại diện MSM và AWS cùng các đại diện cấp cao tại sự kiện “Next-Gen Solutions Empowering Agribusiness Value Chain.

Thỏa thuận hợp tác đã được ký kết tại Lễ ký kết MSM và AWS tại TP.HCM vào ngày 25/9/2026.

Trước tiên, MSM sẽ sử dụng AWS Transform - dịch vụ ứng dụng Agentic AI giúp tự động hóa quá trình khảo sát, lập kế hoạch và thực thi các dự án dịch chuyển quy mô lớn - để chuyển đổi các khối lượng công việc (workloads) chạy trên hạ tầng VMware của Tập đoàn AgriS lên AWS.

Quá trình dịch chuyển này sẽ tạo một nền tảng điện toán đám mây tin cậy cho AgriS triển khai các khối lượng công việc AI, kết nối dữ liệu thời gian thực giữa các thị trường và nâng cao năng lực quản trị vận hành trên toàn hệ thống.

MSM là đối tác công nghệ chiến lược lâu năm của Tập đoàn AgriS, đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số và mở rộng thị trường quốc tế của tập đoàn tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Singapore và Úc. AgriS đóng vai trò là môi trường thực tế quy mô lớn để MSM phát triển, triển khai và tối ưu hóa các giải pháp công nghệ dành cho doanh nghiệp. Từ các giải pháp đã được kiểm chứng này, MSM chuẩn hóa thành các sản phẩm đóng gói (standardized digital products) sẵn sàng phục vụ đa dạng doanh nghiệp trên nhiều ngành nghề và thị trường.

MSM đã có hơn một thập kỷ kinh nghiệm thực chiến trong ngành cùng năng lực tự chủ về giải pháp số, dữ liệu và AI. Bộ sản phẩm của MSM bao gồm DigiFarm, DigiFactory, DigiRetail, DigiO và Nền tảng Dữ liệu & AI Nông nghiệp. Bằng việc giải quyết trực tiếp các bài toán vận hành thực tế tại AgriS, MSM biến năng lực quản trị doanh nghiệp thành các nền tảng công nghệ có khả năng mở rộng linh hoạt, phục vụ mục tiêu tăng trưởng quốc tế.

Thông qua hợp tác với AWS, MSM tiếp cận hạ tầng dịch vụ đám mây toàn cầu cùng các năng lực AI tiên tiến để phát triển, triển khai và mở rộng các giải pháp có tính bảo mật cao, có khả năng phục hồi linh hoạt(resilient) và sẵn sàng cho AI (AI-ready). Điều này giúp củng cố năng lực của MSM trong việc chuẩn hóa công nghệ trên toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp phức tạp và phân tán về địa lý.

Về Công ty Cổ phần MyMind (MSM)

Công ty Cổ phần MyMind (MSM) là doanh nghiệp công nghệ tập trung hỗ trợ các tổ chức chuyển đổi số, mở rộng quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế định hướng bởi AI và công nghệ số.

MSM kết hợp chuyên môn sâu rộng về quản trị doanh nghiệp với năng lực kỹ thuật số, dữ liệu, AI và quản trị kinh doanh để biến các thách thức vận hành phức tạp thành các giải pháp công nghệ có khả năng mở rộng.

Danh mục sản phẩm của MSM trải dài trong các lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất, bán lẻ và vận hành doanh nghiệp, bao gồm DigiFarm, DigiFactory, DigiRetail, DigiO cùng Nền tảng Dữ liệu & AI Nông nghiệp.

Với kinh nghiệm đồng hành cùng tập đoàn đa quốc gia quy mô lớn, MSM phát triển công xuất phát từ nhu cầu vận hành thực tế và đóng gói các giải pháp đã chứng minh hiệu quả thành các sản phẩm thương mại có khả năng triển khai linh hoạt cho nhiều doanh nghiệp, ngành nghề và thị trường.