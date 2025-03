Mức tăng của tỷ giá trung tâm trong tháng 2 gần bằng cả năm 2024

Đến 28/2, tỷ giá trung tâm tăng tổng cộng 401 đồng so với đầu tháng (3/2), tương đương mức tăng 1,6%; điều chỉnh rất mạnh so với mức tăng 487 đồng của cả năm 2024. Tỷ giá liên ngân hàng giao dịch ở mức 25.557 VND/USD, tăng 1,01% so với đầu tháng (25.300 VND/USD).