Mượn danh giám đốc công ty để chiếm đoạt tiền của lao động xin sang Nhật Bản, Canada làm việc

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa truy tố đối với Nguyễn Thị Phong (SN 1983, ở quận Hà Đông) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần cung ứng lao động và thương mại Hải Phòng (Halasuco) được cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động. Công ty có thành lập Trung tâm đào tạo xuất khẩu lao động (Trung tâm Halasuco) ở quận Hà Đông, Hà Nội do Phong làm giám đốc. Trung tâm không có tư cách pháp nhân, không có con dấu riêng, không được phép thu tiền dịch vụ xuất khẩu lao động.

Năm 2019, do làm ăn thua lỗ, cần tiền chi tiêu, Phong lấy danh nghĩa Công ty Halasuco để giới thiệu đưa người sang lao động tại Nhật Bản. Bị can tự khắc con dấu vuông “Công ty cổ phần cung ứng lao động và thương mại Hải Phòng – chi nhánh Hà Nội” để đóng tên các phiếu thu tiền để các bị hại tin tưởng.

Thông qua các cộng tác viên, Phong đưa ra các thông tin đơn hàng thể hiện việc Công ty tuyển lao động sang Nhật Bản làm các công việc như sơn vỏ tàu, đúc nhựa, đóng gói thực phẩm, chế biến thực phẩm… với mức lương từ 25-32 triệu đồng/tháng.

Tùy vào công việc, Phong đưa ra chi phí từ 120 -160 triệu đồng/lao động bao gồm chi phí học tiếng, ăn ở, chống vi phạm, cọc hồ sơ, đảm bảo visa và cam kết khoảng 6-8 tháng sẽ sang Nhật Bản. Khi thu tiền, Phong yêu cầu họ chuyển tiền mặt hoặc chuyển khoản đến tài khoản của các cộng tác viên.

Ngoài ra, Phong còn đứng ra đại diện công ty viết bản cam kết bay hoặc biên bản làm việc với các lao động… Nhưng sau khi nhận tiền, bị can không chuyển tiền về công ty mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Cơ quan tố tụng xác định, Phong chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng của 29 bị hại.

Cáo trạng thể hiện, thông qua đầu mối là chị Thái Thị Hòa (ở Nghệ An), Phong chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của 16 lao động.

Cụ thể, Phong và chị Hòa nhiều lần hợp tác, giới thiệu lao động cho nhau. Thời gian này, chị Hòa đang làm tuyển dụng cho công ty ở Nghệ An. Phong thỏa thuận với chị Hòa sẽ trả 500 USD/người nếu giới thiệu lao động xuất cảnh thành công.

Theo thông tin Phong đưa ra, chị Hòa đã gửi danh sách 16 lao động cho Phong sang Nhật Bản và hơn 1,2 tỷ đồng. Phong cam kết khoảng 6 tháng sau các lao động sẽ xuất cảnh. Tuy nhiên, đến hạn, Phong không thực hiện cũng không trả lại tiền cho các lao động. Nhận thấy Phong không lo cho được các lao động nên chị Hòa phải bỏ tiền túi để trả lại họ. Các bị hại ủy quyền cho chị Hòa làm đơn tố giác Phong đến cơ quan công an.

Trong nhiều trường hợp, Phong còn cho các lao động học tiếng ở Trung tâm Halasuco nhưng không cấp chứng chỉ.

Thời gian qua, cơ quan công an một số tỉnh thành tiếp nhận, điều tra về các vụ việc đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của lao động.

Trước đó, ngày 18/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận trường hợp Nguyễn Thị Hồng đến đầu thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, trong thời gian từ tháng 02/2024 - tháng 5/2024, mặc dù không có chức năng cũng như khả năng làm thủ tục cho người Việt Nam xuất cảnh sang Canada để lao động song Hồng vẫn đưa ra thông tin chào mời đến nhiều người trong và ngoài tỉnh có nhu cầu đi xuất khẩu lao động để lừa đảo chiếm đoạt trên 3,2 tỷ đồng của 07 người khác nhau.

Ngoài ra, Hồng còn có hành vi hứa hẹn, đưa ra thông tin gian dối về các mối quan hệ của bản thân đối với người có thẩm quyền để nạn nhân trú tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tin tưởng, chuyển tổng số tiền 43 tỷ đồng cho Hồng để Hồng làm các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nạn nhân tại địa bàn phường Tuần Châu, Bãi Cháy, Hà Khẩu thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh…

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Loan (SN 1994; Giám đốc Công ty TNHH cung ứng nhân lực Abey’s Madical) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định, khoảng đầu tháng 01/2023 đến cuối tháng 12/2023, Loan đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức, thủ đoạn đưa thông tin gian dối về việc Công ty TTHH cung ứng nhân lực Abey’s Madical có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động hợp pháp tại Canada để những cá nhân có nhu cầu tin tưởng, nhằm chiếm đoạt tài sản.