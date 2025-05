Tôn vinh những người lính Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Việt nam  

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025), Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam và Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức chương trình công diễn và giới thiệu vở kịch “Ngược chiều bình an”. Vở kịch sẽ được công diễn vào lúc 19 giờ 30 ngày 21/5/2025 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

Vở diễn “Ngược chiều bình an” do tác giả Thiên Ân sáng tác, đạo diễn NSƯT Kiều Minh Hiếu dàn dựng, được lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật, phản ánh sinh động và đầy xúc cảm hình ảnh những chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ – những người dũng cảm “đi ngược chiều của sự bình an” để lao vào nơi hiểm nguy, giành giật sự sống trong biển lửa, mang lại sự an toàn cho nhân dân.

Vở diễn khắc họa chân thực hình ảnh người lính cứu hỏa: Họ không phải là siêu nhân, mà là những con người bằng xương bằng thịt, cũng phải đối diện với những khó khăn của cuộc sống, những trăn trở rất đời thường.

Nhưng vượt lên trên tất cả là lòng quả cảm, sự hy sinh và lý tưởng phụng sự cao cả. Đằng sau mỗi trận chiến không tiếng súng là mồ hôi, nước mắt và thậm chí là máu - được trả giá bằng chính sinh mạng của các anh để giữ trọn hai chữ “bình an” cho cộng đồng. Vở kịch đồng thời thể hiện sự tri ân của các nghệ sĩ, diễn viên đối với những người lính cứu hoả.

Với các nghệ sĩ, diễn viên đây không chỉ là vai diễn mà còn là trách nhiệm, thái độ, tiếng nói của nghệ sĩ trước những nỗi nhọc nhằn, hiểm nguy mà các chiến sĩ PCCC và CNCH phải đối mặt hằng ngày.

Chương trình không chỉ là một sự kiện nghệ thuật mà còn mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, là lời tri ân tới lực lượng Công an nhân dân nói chung, và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nói riêng.

Đây cũng là dịp để lan tỏa hình ảnh cao đẹp, dũng cảm và nhân văn của những người chiến sĩ Công an nhân dân - đặc biệt là lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - những người hùng thầm lặng giữa thời bình, vì sự bình an của cộng đồng và sự phát triển bền vững của xã hội.