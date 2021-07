Năm 2021, HAGL sẽ tập trung vào hai mảng chính là chăn nuôi và trái cây

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HOSE) đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2021 với lãi sau thuế đạt hơn 87 tỷ đồng. Đồng thời, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT cũng đã có tâm thư gửi cổ đông về tình hìnhkinh doanh của Tập đoàn.

Theo ông Đoàn Nguyên Đức, hiện nay do tình hình dịch bệnh Covid 19 bùng phát tại nhiều địa phương với tốc độ lây nhiễm nhanh và mạnh nên HĐQT công ty buộc phải tạm hoãn việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, nhằm đảm bảo an toàn cho cổ đông và tuân thủ quy định an toàn phòng, chống dịch Covid của Chính Phủ.

Năm 2021, định hướng của Tập đoàn là tập trung vào hai mảng chủ lực: chăn nuôi và cây ăn trái cây. Đồng thời cũng duy trì một số ngành nghề phụ trợ khác để tận dụng lợi thế về nguyên vật liệu sản xuất. Cụ thể:

+ Ngành chăn nuôi: Dự kiến cuối năm 2021 Tập đoàn sẽ hoàn thiện toàn bộ hệ thống chuồng trại để sẵn sàng cho năm 2022 triển khai nuôi 15.000 heo nái sinh sản và 300.000 heo thịt xuất chuồng mỗi năm.

+ Ngành cây ăn trái: HAGL sẽ đầu tư duy trì khoảng 10.000 ha trồng cây các loại, gồm chuối và một số loại khác. Riêng chuối, tại thời điểm này Tập đoàn đã cơ bản đầu tư trồng hoàn thiện được 5.000 ha tại Việt Nam, Lào, Campuchia. Dự kiến, năng suất thu hoạch chuối bình quân từ năm 2022 sẽ đạt 50 tấn/ha.

Ông Đức cũng cho biết, việc tái cơ cấu tài chính công ty đã hoàn thành về cơ bản, theo đó, tình hình công nợ của HAGL đã giảm đáng kể.

Hiện chỉ còn chủ yếu khoản nợ trái phiếu BIDV, Tập đoàn đã có kế hoạch thanh lý một số tài sản không tạo ra lợi nhuận, tập trung thu hồi nợ từ các bên liên quan và sử dụng dòng tiền thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn tất trả nợ trái phiếu này trước cuối năm 2025.

Được biết, HAGL đã công bố BCTC hợp nhất quý 2/2021 với mức lãi sau thuế hơn 87 tỷ đồng - trong khi cùng kỳ năm ngoái công ty báo lỗ đến 1.329 tỷ đồng. Luỹ kế 6 tháng, công ty lãi 18,2 tỷ - cùng kỳ lỗ gần 1.397 tỷ đồng.

HAGL cho biết, nguyên nhân là do trong quý 2/2020 Tập đoàn quyết định trích lập dự phòng liên quan đến các khoản phải thu khó đòi lớn trong quá khứ. Tuy nhiên, trong quý 2 này khoản dự phòng công nợ tồn đọng giảm so với cùng kỳ năm 2020.

Đồng thời, lợi nhuận từ hoạt động bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ được cải thiện hơn so với cùng kỳ nhờ hoạt động kinh doanh các sản phẩu từ chăn nuôi heo (tăng 190 tỷ so với cùng kỳ) và ãi từ thanh lý khoản đầu tư vào Nhóm các công ty HNG và chi phí lãi vay giảm.

Theo BCTC hợp nhất quý 2, Nợ phải trả của HAGL giảm mạnh từ 27.238 tỷ đồng, xuống còn gần 12.975 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn giảm từ 15.428 tỷ xuống còn 4.802 tỷ đồng - trong đó, vay ngắn hạn giảm mạnh từ 8.771 tỷ đồng xuống 1.484 tỷ; Nợ dài hạn giảm từ 11.809 tỷ đồng xuống gần 8.173 tỷ đồng - trong đó, vay dài hạn giảm từ 9.331 tỷ xuống 6.794 tỷ đồng.