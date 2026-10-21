Nam A Bank thúc đẩy dòng vốn tài trợ chuyển đổi năng lượng

Đồng hành cùng Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Thụy Sĩ (SVEF 2026), sự kiện đánh dấu mốc công bố Hiệp định FTA Việt Nam - EFTA, Nam A Bank khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực tài chính xanh thông qua các đề xuất chiến lược giúp khơi thông nguồn vốn chuyển đổi năng lượng…

Toàn cảnh sự kiện SVEF 2026 - Ảnh: NAB.

Thông qua 8 lĩnh vực thảo luận chiến lược, đặc biệt là phần tham luận về chuyển đổi năng lượng, Nam A Bank không chỉ mang đến góc nhìn thực tiễn về tính "sẵn sàng" của dự án mà còn mở ra giải pháp thúc đẩy hiệu quả dòng vốn khí hậu toàn cầu cho nền kinh tế Việt Nam.

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Thụy Sĩ mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác phát triển giữa hai quốc gia. Sự kiện đóng vai trò là cầu nối quan trọng, thúc đẩy bước chuyển từ đối thoại chiến lược sang hành động thực tiễn, kết nối chặt chẽ Chính phủ, các tổ chức tài chính, doanh nghiệp và giới học thuật.

Việc công bố Hiệp định FTA Việt Nam - EFTA tại diễn đàn mang đến cơ hội lớn cho Việt Nam trong việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao. Hiệp định không chỉ giúp cắt giảm chi phí nhập khẩu máy móc, công nghệ tiên tiến mà còn mở ra cánh cửa cho doanh nghiệp trong nước tiếp cận kinh nghiệm quản trị hiện đại, tạo động lực đổi mới sáng tạo và hướng tới phát triển bền vững.

Nhằm cụ thể hóa các lợi thế từ Hiệp định EFTA thành cơ hội tiếp cận thị trường thực tế, SVEF 2026 mang đến chuỗi thảo luận chuyên sâu xoay quanh 8 lĩnh vực chiến lược.

Diễn đàn tập trung thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Thụy Sĩ và Việt Nam trên nhiều lĩnh vực trọng điểm. Trong tài chính và thị trường vốn, chương trình hướng tới phát triển hệ sinh thái tài chính, thu hút dòng vốn xuyên biên giới và kết nối các trung tâm tài chính lớn. Đối với chuyển đổi công nghiệp, cơ sở hạ tầng và năng lượng, các chuyên gia tập trung thảo luận về ứng dụng Công nghiệp 4.0, chuỗi cung ứng linh hoạt, giao thông đa phương thức, đô thị thông minh cùng các giải pháp phát triển bền vững như tài chính xanh và chuyển đổi năng lượng sạch.

Bên cạnh đó, các nội dung về kinh tế số, y tế và giáo dục mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong quản trị và thương mại hóa AI, ứng dụng công nghệ y khoa hiện đại và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đáng chú ý, diễn đàn cũng rà soát khung pháp lý nhằm tháo gỡ rào cản, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp hai nước.

Ông Võ Hoàng Hải - Phó Tổng giám đốc Nam A Bank phát biểu tại sự kiện.

Trong khuôn khổ các phiên làm việc chuyên sâu về Tài chính và Thị trường vốn, Nam A Bank đã thể hiện vai trò tiên phong trong lĩnh vực tài chính xanh. Ông Võ Hoàng Hải, Phó Tổng giám đốc Nam A Bank đã đảm nhận vai trò diễn giả chính mở màn cho phiên thảo luận chiến lược với chủ đề "Financing Viet Nam’s Energy Transition: From Project Readiness to Investment" (Tài trợ cho quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam: Từ tính sẵn sàng của dự án đến quyết định đầu tư). Phiên họp có sự góp mặt của các chuyên gia cấp cao đến từ SVEF, GE Vernova, Vin Energo, SERV, VSD Holdings và ABB Việt Nam, cùng thảo luận sâu về tài chính xanh, thị trường carbon và các giải pháp công nghệ sạch.

Nguồn vốn không phải là thách thức lớn nhất vì dòng vốn khí hậu quốc tế đã và đang chảy vào Việt Nam thông qua các ngân hàng nội địa.

Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới (World Bank), Việt Nam cần khoảng 368 tỷ USD vốn đầu tư tăng thêm từ nay đến năm 2040 để đạt mục tiêu Net Zero, trong đó khoảng một nửa phải đến từ khu vực tư nhân và quốc tế. Chia sẻ về thực trạng này, ông Võ Hoàng Hải khẳng định, nguồn vốn không phải là thách thức lớn nhất vì dòng vốn khí hậu quốc tế đã và đang chảy vào Việt Nam thông qua các ngân hàng nội địa. Năm nay, các quỹ lớn như SIFEM, Global Climate Partnership Fund hay các quỹ đầu tư tác động khác đều đã cấp thêm các hạn mức tín dụng xanh cho ngân hàng Việt Nam. Điều các doanh nghiệp và ngân hàng thực sự thiếu hiện nay chính là những dự án đạt đủ độ "sẵn sàng" để tiếp nhận vốn.

Để giải quyết bài toán này, Phó Tổng giám đốc Nam A Bank đã vạch rõ 5 yếu tố quyết định khi Hội đồng Tín dụng đánh giá một dự án năng lượng. Trước hết là tính pháp lý hoàn chỉnh bao gồm đất đai, giấy phép và phê duyệt môi trường. Thứ hai là cơ chế thanh toán và dòng tiền từ hợp đồng mua bán điện (PPA) dài hạn. Thứ ba là hiệu suất công nghệ dựa trên thiết bị đã qua kiểm chứng, nhà thầu uy tín, cam kết hiệu suất và hợp đồng bảo trì bài bản. Thứ tư là năng lực nhà đầu tư thể hiện qua vốn chủ sở hữu thực có cùng kinh nghiệm vận hành thực tế. Cuối cùng là công tác quản trị rủi ro Môi trường & Xã hội (E&S) nhằm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn ESG quốc tế theo yêu cầu của các tổ chức tài trợ.

Song song đó, Nam A Bank không ngừng củng cố và gia tăng năng lực tài chính toàn cầu thông qua các hợp tác quốc tế sâu rộng. Mới đây nhất, Ngân hàng tiếp tục mở rộng hợp tác chiến lược cùng JPMorgan Chase nhằm nâng tầm năng lực thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu. Đồng thời, mở rộng kênh huy động vốn đa phương với giao dịch tín dụng hợp vốn quốc tế trị giá 100 triệu USD. Đây là minh chứng rõ nét thể hiện sự tín nhiệm của các tổ chức tài chính quốc tế đối với uy tín, năng lực quản trị rủi ro và định hướng phát triển bền vững của ngân hàng.

Sự đồng hành của Nam A Bank tại SVEF 2026 một lần nữa khẳng định chiến lược kiên định với mô hình ngân hàng xanh và phát triển bền vững. Thông qua việc chủ động tháo gỡ các rào cản về tính sẵn sàng của dự án, Nam A Bank cam kết tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hiệu quả, đưa dòng vốn xanh quốc tế hòa vào nhịp độ tăng trưởng xanh của nền kinh tế Việt Nam.