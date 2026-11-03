Nam Long II Central Lake thu hút khách hàng nhờ sản phẩm đa dạng, phù hợp nhiều nhu cầu

Nhu cầu về nhà ở thường thay đổi theo từng giai đoạn cuộc sống. Một gia đình trẻ có thể bắt đầu với căn hộ vừa sức tài chính, sau nhiều năm tích lũy mong muốn sở hữu ngôi nhà được thiết kế theo sở thích, hoặc tìm kiếm bất động sản vừa an cư, vừa tạo thêm thu nhập từ kinh doanh và cho thuê.
Thấu hiểu hành trình an cư của nhiều thế hệ khách hàng, Nam Long phát triển Nam Long II Central Lake theo mô hình đô thị tích hợp, với danh mục sản phẩm đa dạng về loại hình, diện tích và công năng.
Bên cạnh căn hộ EHomeS dành cho các gia đình đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, giai đoạn 1 của dự án có lợi thế hạ tầng hoàn thiện, sản phẩm sẵn sàng bàn giao, gồm đất nền Garden House diện tích 154 m2 và nhà phố thương mại có diện tích sàn lên đến 439 m2.
Trong khi đó, giai đoạn 2 nổi bật với dòng đất nền biệt thự duy nhất tại dự án, gồm biệt thự đơn lập 225–270 m2 và song lập khoảng 150 m2, nằm gần hồ cảnh quan, clubhouse và các tiện ích nội khu.
Giai đoạn 3 bổ sung vào danh mục những sản phẩm đất nền Garden House diện tích 90–135 m2 và nhà phố thương mại tại các trục đường hướng hồ, gần trường học, quảng trường và hồ trung tâm. Sản phẩm phù hợp cả nhu cầu xây dựng tổ ấm lẫn kinh doanh, khai thác cho thuê.
Trong khi đó, ở giai đoạn 4 chủ đầu tư tập trung phát triển nhà phố thương mại, nổi bật là CATA House thuộc bộ sưu tập Grand Boulevard Collection. Sở hữu vị trí trên hai đại lộ rộng 47 m là Trần Hoàng Na kéo dài và Mai Chí Thọ, các căn nhà phố có diện tích sàn 223–420 m2, thiết kế đa công năng phù hợp cho nhu cầu an cư, làm việc, kinh doanh.
Trong quý cuối cùng của năm 2026, Nam Long II Central Lake tung ra loạt chính sách bán hàng linh hoạt, đặc biệt là các chương trình tri ân nhân dịp kỷ niệm 34 năm thành lập tập đoàn Nam Long. Với những ưu đãi hấp dẫn cùng lộ trình thanh toán được chia nhỏ, dự án không chỉ giảm bớt áp lực tài chính mà còn giúp người mua ở thực và nhà đầu tư chủ động hoạch định dòng tiền, qua đó gia tăng mạnh mẽ sức hút trên thị trường bất động sản Nam Cần Thơ.
Đối với đất nền giai đoạn 1-3, khách hàng thanh toán bằng vốn tự có theo tiến độ nhanh hoặc tiêu chuẩn chỉ cần đóng trước 30% giá trị sản phẩm, đến khi nhận bàn giao mới thanh toán thêm 65%, dự kiến lần lượt vào tháng 12/2026 và tháng 4/2027. Nếu lựa chọn tiến độ giãn, người mua được phân bổ khoản thanh toán thành các đợt 10% cách nhau hai tháng, đến khi nhận nền dự kiến tháng 11/2027 mới đóng thêm 25%.
Với nhà phố xây sẵn cùng giai đoạn, tiến độ tiêu chuẩn cho phép khách hàng thanh toán 10% mỗi hai tháng, đến khi nhận nhà dự kiến tháng 11/2027 mới đóng thêm 25%. Phương án giãn chia khoản thanh toán trước bàn giao thành 11 đợt, mỗi đợt từ 5–10%, phần 25% tiếp theo được thanh toán khi nhận nhà, dự kiến tháng 10/2028.
Riêng nhà phố thuộc giai đoạn 4 có thời gian thanh toán dài hơn. Theo tiến độ tiêu chuẩn, người mua đóng từ 5–10% giá trị sản phẩm mỗi hai tháng, đến khi nhận nhà dự kiến tháng 10/2028 mới thanh toán thêm 25%. Với tiến độ giãn, khoản thanh toán chỉ 5% mỗi bốn tháng trong 24 tháng đầu và 10% mỗi ba tháng ở năm tiếp theo, phần 25% thanh toán khi bàn giao dự kiến tháng 10/2029. Đối với cả ba nhóm sản phẩm, 5% giá trị cuối cùng được thanh toán khi nhận sổ hồng.
Về chính sách ưu đãi, khách hàng không sử dụng gói hỗ trợ lãi suất được chiết khấu 10% theo tiến độ nhanh hoặc tiêu chuẩn và 5% theo tiến độ giãn. Nhân dịp sinh nhật 34 năm, Nam Long cộng thêm 1% ưu đãi đặc biệt, 1% ưu đãi mừng sinh nhật và 0,5% dành cho 5 giao dịch đầu tiên, nâng tổng mức chiết khấu tối đa lên lần lượt 12,5% và 7,5%.
Nam Long II Central Lake đang chứng minh sức sống của một đô thị hiện đại qua những ô cửa sáng đèn, các dãy phố nhộn nhịp giao thương và cộng đồng cư dân không ngừng phát triển. Với danh mục sản phẩm đa dạng và chính sách tài chính linh hoạt, dự án không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu an cư mà còn mở ra triển vọng gia tăng tài sản bền vững theo đà tăng trưởng của Nam Cần Thơ.
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