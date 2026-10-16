Nâng cao chất lượng lập pháp, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, nhà ở, đầu tư, kinh doanh
HHà Lê
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nâng cao chất lượng lập pháp, tháo gỡ những vướng mắc về đất đai, nhà ở, đầu tư, kinh doanh; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, đồng thời phát huy vai trò Thủ đô trong đóng góp hoàn thiện chính sách, pháp luật chung.
Chiều 15/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi làm việc
của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội với các cơ quan của thành phố,
chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hà Nội báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã
hội, kết quả bước đầu triển khai Luật Thủ đô năm 2026 và những kiến nghị liên
quan đến các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội.
Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu cụ
thể hóa các quyết sách của Đảng, nâng cao năng lực quản trị và phát triển đất
nước. Việc xây dựng chính sách, pháp luật phải được xem xét đồng bộ, bảo đảm
tính thống nhất giữa các quy định về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và
các lĩnh vực liên quan.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, khi giao thêm nhiệm vụ cho cơ sở phải tính
toán đầy đủ thẩm quyền và điều kiện thực hiện; làm rõ những điểm giao thoa giữa
các luật, các cấp, các ngành, không để công việc đình trệ do chưa xác định được
cơ quan chịu trách nhiệm.
Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu nâng cao chất lượng lập pháp,
bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân trong quá trình phát triển. Đối
với các quy định về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư và đấu
thầu, cần tập trung giải quyết những vướng mắc đã bộc lộ trong thực tiễn. Chính
sách phải tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, đồng thời bảo đảm công bằng
và quản lý chặt chẽ nguồn lực công.
Về đất đai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nghiên cứu cơ chế xác minh
nguồn gốc, quá trình sử dụng đất có căn cứ, phù hợp pháp luật, nhất là đối với
trường hợp sử dụng đất lâu dài nhưng hồ sơ chưa đầy đủ, thủ tục cấp giấy chứng
nhận còn chậm.
Chính sách giá đất và nghĩa vụ tài chính phải minh bạch, tính đến tác động
thực tế. Việc thu hồi đất phải gắn với chuẩn bị tái định cư, phục hồi sinh kế,
quan tâm đến người cao tuổi, người trung niên gặp khó khăn khi chuyển đổi nghề
nghiệp; tăng cường đối thoại từ sớm để hạn chế tranh chấp.
Đối với các dự án tồn đọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phân loại
nguyên nhân, xử lý đúng thẩm quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp của các bên; không
hợp thức hóa sai phạm, không chuyển thiệt hại sang người không có lỗi.
Trong phát triển nhà ở, cần chú trọng nguồn cung phù hợp khả năng chi trả
của người dân, bao gồm nhà ở xã hội và nhà cho thuê dài hạn.
Liên quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn
mạnh yêu cầu bảo vệ quyền tài sản của doanh nghiệp đầu tư lâu dài, bảo đảm
chính sách được thực thi nhất quán. Khi sửa đổi quy định phải tính đến chi phí
tuân thủ và phương án chuyển tiếp, ngăn chặn việc tái lập điều kiện kinh doanh
trong các văn bản hướng dẫn hoặc chuyển nghĩa vụ giữa các cơ quan thành gánh
nặng cho doanh nghiệp.
Đối với lĩnh vực y tế, bảo hiểm, giáo dục và an toàn thực phẩm, Tổng Bí thư,
Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng chính sách từ nhu cầu thực tế của người thụ
hưởng. Quyền lợi bảo hiểm phải gắn với khả năng cung ứng thuốc, dịch vụ; chính
sách giáo dục phải đi đôi với điều kiện trường lớp, giáo viên; quản lý an toàn
thực phẩm phải bảo đảm truy xuất nguồn gốc, xác định rõ trách nhiệm, đặc biệt
đối với bữa ăn học đường.
Về pháp luật hình sự và tố tụng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý việc đấu
tranh phòng, chống tội phạm phải gắn với bảo vệ quyền con người, phòng ngừa oan
sai và kiểm soát quyền lực. Đối với đề xuất thí điểm thu hồi, xử lý tài sản
liên quan đến tội phạm không qua kết tội, cần làm rõ căn cứ, thẩm quyền, trình
tự và các bảo đảm pháp lý.
Nhấn mạnh yêu cầu phát triển kinh tế gắn với tiến bộ xã hội, Tổng Bí thư,
Chủ tịch nước đề nghị các quyết định về kế hoạch ngân sách nhằm thúc đẩy tăng
trưởng cao phải đồng thời bảo đảm ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phát huy vai trò Thủ đô, từ thực tiễn Hà
Nội đóng góp vào hoàn thiện chính sách, pháp luật chung; đồng thời tiếp tục
giám sát kết quả, theo dõi việc thực hiện các cam kết với cử tri.
Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và từng đại biểu cần đề cao trách
nhiệm đối với những vấn đề của Thủ đô, tiếp tục có những đóng góp có chiều sâu
tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã báo cáo một
số giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên năm 2026; đánh giá
bước đầu tình hình cụ thể hóa các thẩm quyền được giao trong Luật Thủ đô số
02/2026/QH16 và đề xuất, kiến nghị của thành phố với Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa
XVI.
Quý III/2026 thành phố ghi nhận bước bứt phá với mức tăng
10,02%, cao hơn mức tăng của cả nước (9,95%). Đây là lần đầu tiên trong năm đạt
mức tăng trưởng hai con số và là đỉnh tăng trưởng của các quý. Tăng trưởng GRDP
9 tháng ước đạt 8,85%, cao hơn mức 7,92% cùng kỳ năm 2025.
Để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng, trong các tháng cuối
năm, thành phố tăng tốc đầu tư công, khối lượng xây dựng và các dự án động lực;
thúc đẩy sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và năng lực sản xuất mới; kích cầu
thương mại, tiêu dùng, du lịch, vận tải và dịch vụ; khơi thông tín dụng, đầu tư
tư nhân và thị trường bất động sản; đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo
và chuyển đổi số; kiểm soát giá cả, chi phí đầu vào và bảo vệ sức mua; tháo gỡ
giải phóng mặt bằng, tái định cư và hạ tầng kỹ thuật; siết chặt trách nhiệm tổ
chức thực hiện, theo dõi tăng trưởng theo kết quả.
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