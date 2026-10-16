Nâng cao chất lượng lập pháp, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, nhà ở, đầu tư, kinh doanh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nâng cao chất lượng lập pháp, tháo gỡ những vướng mắc về đất đai, nhà ở, đầu tư, kinh doanh; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, đồng thời phát huy vai trò Thủ đô trong đóng góp hoàn thiện chính sách, pháp luật chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội với các cơ quan của thành phố, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: TTXVN

Chiều 15/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội với các cơ quan của thành phố, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hà Nội báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kết quả bước đầu triển khai Luật Thủ đô năm 2026 và những kiến nghị liên quan đến các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu cụ thể hóa các quyết sách của Đảng, nâng cao năng lực quản trị và phát triển đất nước. Việc xây dựng chính sách, pháp luật phải được xem xét đồng bộ, bảo đảm tính thống nhất giữa các quy định về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và các lĩnh vực liên quan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, khi giao thêm nhiệm vụ cho cơ sở phải tính toán đầy đủ thẩm quyền và điều kiện thực hiện; làm rõ những điểm giao thoa giữa các luật, các cấp, các ngành, không để công việc đình trệ do chưa xác định được cơ quan chịu trách nhiệm.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu nâng cao chất lượng lập pháp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân trong quá trình phát triển. Đối với các quy định về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đầu tư và đấu thầu, cần tập trung giải quyết những vướng mắc đã bộc lộ trong thực tiễn. Chính sách phải tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh, đồng thời bảo đảm công bằng và quản lý chặt chẽ nguồn lực công.

Về đất đai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nghiên cứu cơ chế xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất có căn cứ, phù hợp pháp luật, nhất là đối với trường hợp sử dụng đất lâu dài nhưng hồ sơ chưa đầy đủ, thủ tục cấp giấy chứng nhận còn chậm.

Chính sách giá đất và nghĩa vụ tài chính phải minh bạch, tính đến tác động thực tế. Việc thu hồi đất phải gắn với chuẩn bị tái định cư, phục hồi sinh kế, quan tâm đến người cao tuổi, người trung niên gặp khó khăn khi chuyển đổi nghề nghiệp; tăng cường đối thoại từ sớm để hạn chế tranh chấp.

Đối với các dự án tồn đọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phân loại nguyên nhân, xử lý đúng thẩm quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp của các bên; không hợp thức hóa sai phạm, không chuyển thiệt hại sang người không có lỗi.

Trong phát triển nhà ở, cần chú trọng nguồn cung phù hợp khả năng chi trả của người dân, bao gồm nhà ở xã hội và nhà cho thuê dài hạn.

Liên quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ quyền tài sản của doanh nghiệp đầu tư lâu dài, bảo đảm chính sách được thực thi nhất quán. Khi sửa đổi quy định phải tính đến chi phí tuân thủ và phương án chuyển tiếp, ngăn chặn việc tái lập điều kiện kinh doanh trong các văn bản hướng dẫn hoặc chuyển nghĩa vụ giữa các cơ quan thành gánh nặng cho doanh nghiệp.

Đối với lĩnh vực y tế, bảo hiểm, giáo dục và an toàn thực phẩm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng chính sách từ nhu cầu thực tế của người thụ hưởng. Quyền lợi bảo hiểm phải gắn với khả năng cung ứng thuốc, dịch vụ; chính sách giáo dục phải đi đôi với điều kiện trường lớp, giáo viên; quản lý an toàn thực phẩm phải bảo đảm truy xuất nguồn gốc, xác định rõ trách nhiệm, đặc biệt đối với bữa ăn học đường.

Về pháp luật hình sự và tố tụng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý việc đấu tranh phòng, chống tội phạm phải gắn với bảo vệ quyền con người, phòng ngừa oan sai và kiểm soát quyền lực. Đối với đề xuất thí điểm thu hồi, xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội, cần làm rõ căn cứ, thẩm quyền, trình tự và các bảo đảm pháp lý.

Nhấn mạnh yêu cầu phát triển kinh tế gắn với tiến bộ xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các quyết định về kế hoạch ngân sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng cao phải đồng thời bảo đảm ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phát huy vai trò Thủ đô, từ thực tiễn Hà Nội đóng góp vào hoàn thiện chính sách, pháp luật chung; đồng thời tiếp tục giám sát kết quả, theo dõi việc thực hiện các cam kết với cử tri.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và từng đại biểu cần đề cao trách nhiệm đối với những vấn đề của Thủ đô, tiếp tục có những đóng góp có chiều sâu tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.