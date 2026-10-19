Nâng cao giá trị gia tăng: Bài toán chiến lược của doanh nghiệp Việt trong chu kỳ phát triển mới

Khi lợi thế cạnh tranh truyền thống dần thu hẹp, doanh nghiệp Việt đứng trước yêu cầu chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao giá trị gia tăng. Công nghiệp, công nghệ và khả năng kết nối các lĩnh vực kinh doanh đang trở thành những yếu tố quan trọng định hình sức cạnh tranh dài hạn.

Trong nhiều năm, mở rộng sản xuất, gia tăng thị phần và phát triển hệ thống phân phối là những động lực giúp doanh nghiệp Việt lớn mạnh. Tuy nhiên, khi chi phí đầu vào biến động, công nghệ thay đổi nhanh và kỳ vọng khách hàng ngày càng cao, tăng trưởng quy mô không còn đồng nghĩa với việc lợi thế cạnh tranh được củng cố.

TỪ MỞ RỘNG QUY MÔ ĐẾN NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Câu chuyện của Tập đoàn Tân Á Đại Thành phần nào phản ánh yêu cầu chuyển đổi này. Sau gần 33 năm phát triển từ nền tảng sản xuất công nghiệp, doanh nghiệp đang định hướng kết nối ba trụ cột Công nghiệp - Công nghệ cao - Bất động sản, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, dịch vụ và mở rộng khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Từ nền tảng công nghiệp, Tân Á Đại Thành mở rộng không gian phát triển sang công nghệ cao và bất động sản, hướng tới nâng cao năng lực kiến tạo giá trị.

Đây cũng là bài toán chung của nhiều doanh nghiệp Việt: làm thế nào để nguồn lực tích lũy qua nhiều năm không chỉ tạo ra quy mô lớn hơn, mà còn mang lại hiệu quả cao hơn và hình thành lợi thế cạnh tranh mới.

Gia tăng sản lượng hay mở rộng ngành nghề chưa bảo đảm giá trị tạo ra trên mỗi sản phẩm, dịch vụ cũng tăng tương ứng. Phát triển theo chiều sâu đòi hỏi doanh nghiệp đồng thời cải thiện chất lượng, hàm lượng công nghệ, hiệu quả vận hành và khả năng đáp ứng thị trường.

KẾT NỐI NGUỒN LỰC ĐỂ TẠO ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI

Trong quá trình chuyển đổi mô hình phát triển, mở rộng lĩnh vực hoạt động chỉ tạo ra lợi thế khi doanh nghiệp khai thác hiệu quả sự bổ trợ giữa các nguồn lực.

Với Tân Á Đại Thành, công nghiệp tiếp tục giữ vai trò nền tảng sản xuất và phát triển sản phẩm. Công nghệ cao được xác định là động lực đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động; trong khi bất động sản mở rộng không gian ứng dụng thông qua các công trình, dự án và môi trường sống.

Từ những thế mạnh sẵn có, Tập đoàn hướng tới kết nối sản phẩm, công nghệ và dịch vụ thành các giải pháp tổng thể, đồng bộ cho công trình và không gian sống hiện đại. Định hướng này xuất phát từ nhu cầu thị trường ngày càng chú trọng tính đồng bộ, hiệu quả sử dụng và trải nghiệm tổng thể, thay vì chỉ quan tâm đến từng sản phẩm riêng lẻ.

Theo bà Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành, công nghệ cao giữ vai trò quan trọng trong định hướng đổi mới và kết nối các lĩnh vực hoạt động. Việc phát huy thế mạnh giữa ba trụ cột được kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng.

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Phương Anh nhấn mạnh vai trò của công nghệ cao trong chiến lược kết nối nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh của Tân Á Đại Thành.

Tuy nhiên, để chuyển hóa định hướng thành hiệu quả kinh tế, yếu tố then chốt vẫn là năng lực triển khai, từ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ đến quản trị chất lượng và đưa các giải pháp mới vào thực tiễn. Đây cũng là yêu cầu đặt ra với nhiều doanh nghiệp Việt đang chuyển đổi mô hình kinh doanh. Công nghệ chỉ trở thành lợi thế khi tạo ra hiệu quả cụ thể, còn đa dạng hóa ngành nghề chỉ mang lại giá trị khi hình thành được những mối liên kết có tính bổ trợ.

NĂNG LỰC CẠNH TRANH DOANH NGHIỆP VÀ VỊ THẾ THƯƠNG HIỆU VIỆT

Giá trị thương hiệu ngày càng gắn với năng lực cạnh tranh thực chất. Khả năng duy trì chất lượng, cải tiến sản phẩm và thích ứng với thị trường không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh mà còn quyết định vị thế dài hạn của doanh nghiệp.

Tháng 10/2026, Tân Á Đại Thành tiếp tục được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, đánh dấu kỳ thứ bảy liên tiếp trong 14 năm. Dấu mốc này gắn với hành trình kiên định triết lý “Chất lượng làm nên uy tín thương hiệu”, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Phương Anh đại diện Tân Á Đại Thành đón nhận biểu trưng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026, đánh dấu kỳ thứ 7 liên tiếp Tập đoàn được vinh danh.

Ở phạm vi rộng hơn, ba giá trị Chất lượng - Đổi mới sáng tạo - Năng lực tiên phong của Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam cũng phản ánh những yêu cầu quan trọng đối với sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Chất lượng giúp đáp ứng kỳ vọng khách hàng; đổi mới sáng tạo cải thiện sản phẩm, quy trình và mô hình kinh doanh; còn năng lực tiên phong thể hiện ở khả năng chủ động thích ứng, khai thác cơ hội phát triển. Khi nhiều doanh nghiệp cùng nâng cao năng suất, làm chủ công nghệ và phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng lớn hơn, những kết quả ấy không chỉ đóng góp vào tăng trưởng của từng doanh nghiệp mà còn tạo nền tảng cho sức cạnh tranh chung của nền kinh tế. Bởi vậy, nâng tầm thương hiệu Việt không chỉ là gia tăng mức độ nhận diện hay mở rộng quy mô, mà còn gắn với quá trình nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực tạo giá trị thực chất.

Trong chu kỳ phát triển mới, quy mô vẫn là một lợi thế, nhưng khả năng chuyển hóa nguồn lực thành giá trị gia tăng mới là yếu tố quyết định sức cạnh tranh dài hạn, giúp doanh nghiệp Việt từng bước nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị và đóng góp vào sức mạnh thương hiệu quốc gia.