Năng lực cạnh tranh toàn cầu bắt đầu từ nội lực trong nước, góc nhìn từ SABECO

Bước vào giai đoạn 2026–2030, Việt Nam đứng trước cơ hội gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Cùng với mục tiêu mở rộng thị trường và thúc đẩy xuất khẩu, cộng đồng doanh nghiệp được kỳ vọng tạo ra những động lực tăng trưởng mới dựa trên đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất và gia tăng giá trị thương hiệu.
Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, sự hiện diện tại nhiều thị trường chưa đồng nghĩa với việc có được chỗ đứng tại những thị trường đó. Khi cạnh tranh toàn cầu ngày càng dựa trên chất lượng, uy tín và giá trị thương hiệu, quy mô xuất khẩu chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là khả năng xây dựng được niềm tin và sự lựa chọn lâu dài từ người tiêu dùng.
Đây cũng là góc nhìn được chia sẻ tại Diễn đàn “Doanh nhân tiên phong - Chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam vừa qua.
Trong nhiều năm, thành công của doanh nghiệp Việt trên thị trường quốc tế thường được đo bằng sản lượng xuất khẩu hay số lượng thị trường có mặt. Tuy nhiên, hiện diện tại nhiều thị trường chưa đồng nghĩa với có chỗ đứng tại những thị trường đó. Trong bối cảnh nền kinh tế chuyển từ cạnh tranh bằng số lượng sang cạnh tranh bằng giá trị gia tăng, xuất khẩu chỉ thực sự bền vững khi được đặt trên nền tảng của một thương hiệu mạnh.
Là một trong những công ty đồ uống hàng đầu Việt Nam với các thương hiệu biểu tượng như Bia Saigon, 333 đang có mặt tại hơn 40 quốc gia và lãnh thổ, hoạt động xuất khẩu nửa đầu năm 2026 tăng 221% so với cùng kỳ, Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) cho rằng hành trình hội nhập quốc tế của doanh nghiệp Việt đang bước sang một giai đoạn mới. Chia sẻ tại diễn đàn, ông Lester Tan, Tổng Giám đốc SABECO, cho biết: “Thành công thực sự là Bia Saigon, Bia 333 có được người tiêu dùng tại các thị trường quốc tế nhận biết, tin tưởng và lựa chọn hay không.”
Để được lựa chọn ở nước ngoài, một thương hiệu trước hết cần bản sắc đủ rõ để tạo dấu ấn khác biệt. Với SABECO, bản sắc ấy được bồi đắp từ thị trường trong nước qua hơn 150 năm di sản, 26 nhà máy và những thương hiệu đã gắn bó với nhiều thế hệ người tiêu dùng Việt. Các giải thưởng quốc tế của Bia Saigon, Bia 333, Bia Lạc Việt cho thấy chất lượng bia Việt đã đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế uy tín; việc tiếp theo là làm cho giá trị thương hiệu ngày càng phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng tại từng thị trường.
Nếu thương hiệu là phần thể hiện ra bên ngoài, thì năng lực nội tại mới là yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh lâu dài. Để một thương hiệu đứng vững trên thị trường quốc tế, doanh nghiệp cần cả một hệ thống vững mạnh phía sau, từ con người đến nhà cung cấp và đối tác.
Tại diễn đàn, nhiều ý kiến cho rằng trong bối cảnh Việt Nam hướng tới các mục tiêu phát triển mới, vai trò của doanh nghiệp cần được nhìn nhận rộng hơn, không chỉ ở kết quả kinh doanh mà còn ở khả năng nâng cao năng lực cho toàn bộ hệ sinh thái liên quan. Theo PGS.TS Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI, Nhà nước có thể mở ra không gian phát triển bằng thể chế, nhưng doanh nghiệp mới là người chuyển hóa không gian đó thành giá trị mới.
Yêu cầu này càng rõ hơn với các doanh nghiệp đầu ngành, bởi khi họ nâng cao tiêu chuẩn, năng lực sản xuất của cả quốc gia cũng được củng cố theo. Chia sẻ tại Diễn đàn, ông Lester Tan nhấn mạnh: “Vai trò dẫn đầu ngày nay không đơn thuần được đo lường bằng vị trí số một trong một ngành hàng, mà là khả năng nâng cao chuẩn mực, mở ra những cơ hội mới, củng cố năng lực của đối tác và tạo ra tiến bộ vượt ra ngoài phạm vi của chính doanh nghiệp.”
Với SABECO, việc nâng chuẩn bắt đầu từ bên trong, trước hết là con người. Đội ngũ nghệ nhân ủ bia kết hợp am hiểu bản địa với tiêu chuẩn quốc tế, cùng với đầu tư cho R&D, giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu đa dạng của từng thị trường.
Song song đó, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh hợp tác với mạng lưới nhà cung cấp trong nước. Năm 2025, 94% ngân sách mua sắm của SABECO được dành cho nhà cung cấp nội địa, tạo động lực để các doanh nghiệp này nâng cao năng lực và ứng dụng công nghệ mới. Theo ông Lester Tan, đây không đơn thuần là một con số về hoạt động thu mua: “Không doanh nghiệp nào có thể tự mình xây dựng năng lực cạnh tranh toàn cầu. Nhà cung cấp vững mạnh giúp tăng khả năng thích ứng trước biến động. Đối tác vững mạnh giúp tăng khả năng cung ứng. Hệ sinh thái vững mạnh sẽ nâng chuẩn mực cho tất cả các bên.”
Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, ông Lester Tan cũng được VCCI vinh danh trong chương trình Cúp Thánh Gióng 2026, ghi nhận những đóng góp về phát triển kinh doanh, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.
Sự ghi nhận này phần nào phản ánh những nỗ lực của SABECO trong hành trình nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, theo doanh nghiệp, những thành tựu hay sự ghi nhận chỉ là các cột mốc trên hành trình dài hạn. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, mục tiêu lớn hơn là xây dựng những thương hiệu Việt có khả năng tạo dựng niềm tin bền vững trên thị trường quốc tế.
Chặng đường tiếp theo của doanh nghiệp Việt vì thế không chỉ là đưa sản phẩm ra thế giới, mà là xây dựng những thương hiệu có giá trị và vị thế toàn cầu. Mỗi thương hiệu Việt được tin tưởng ở nước ngoài góp phần nâng tầm hình ảnh chất lượng Việt Nam, mỗi nhà cung cấp, mỗi người lao động nâng chuẩn góp phần làm vững chuỗi giá trị trong nước. Đây cũng là hướng đi SABECO xác định cho thời gian tới: củng cố nền tảng tại Việt Nam, đầu tư cho con người, đổi mới sáng tạo và chuỗi giá trị, đồng hành cùng Việt Nam trên tinh thần “Kề vai đi lên”.
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