Nâng tầm kết nối hạ tầng chiến lược, mở rộng hợp tác Việt Nam - Trung Quốc

Hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên đẩy mạnh kết nối hạ tầng chiến lược, nhất là hợp tác đường sắt; tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo...

Quang cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Theo Quochoi.vn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, chiều ngày 12/10, tại Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến đồng chí Lý Cường, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của quan hệ Việt - Trung, với nhiều kết quả thực chất về quan hệ chính trị, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng chiến lược và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao, tăng cường trao đổi chiến lược; phát huy tốt cơ chế đối thoại chiến lược và đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan trọng yếu, thường xuyên là ngoại giao, quốc phòng, công an.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn hai bên nâng tầm kết nối hạ tầng chiến lược, nhất là hợp tác đường sắt, sớm khởi công và hoàn thành các tuyến đường sắt kết nối hai nước để tạo thuận lợi cho giao lưu giữa người dân hai nước.

Cùng với đó, nâng cao trình độ thuận lợi hóa thương mại giữa hai nước, nhất là tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa, nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, đẩy mạnh hợp tác cửa khẩu, nhân rộng mô hình cửa khẩu thông minh, triển khai xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới. Mở rộng hợp tác đầu tư chất lượng cao, đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực trình độ cao, nhất là trong các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, đô thị thông minh, chế tạo thông minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu cấp cao Việt Nam. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định trong quá trình này, Quốc hội Việt Nam sẽ đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam, phối hợp, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan của Trung Quốc tăng cường trao đổi kinh nghiệm, cùng xây dựng, kiện toàn hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương.

Đánh giá cao các đề xuất hợp tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam duy trì trao đổi chiến lược, thúc đẩy tiếp xúc cấp cao, phát huy vai trò của cơ chế Ủy ban hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương, Đối thoại chiến lược 3+3 Ngoại giao - Quốc phòng - Công an.

Đánh giá cao sự ủng hộ của Quốc hội Việt Nam với hợp tác đường sắt hai nước, Thủ tướng Lý Cường đề nghị hai bên đẩy nhanh xây dựng các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn, kết nối với các chiến lược phát triển vùng của Trung Quốc; tăng cường kết nối đường thủy, đường bộ, xây dựng cửa khẩu thông minh, khu hợp tác qua biên giới và hợp tác liên kết điện giữa hai nước.

Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường và các đại biểu cấp cao. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Thủ tướng Lý Cường đánh giá cao việc Việt Nam trở thành thành viên sáng lập của Tổ chức hợp tác trí tuệ nhân tạo thế giới; đề nghị hai bên tăng cường hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chế tạo và nông nghiệp thông minh, đào tạo nhân lực trình độ cao.

Thủ tướng Lý Cường bày tỏ Trung Quốc sẵn sàng mở cửa thị trường và nhập khẩu nhiều hơn hàng hóa, nông sản chất lượng cao của Việt Nam, thúc đẩy hợp tác kiểm nghiệm, kiểm dịch; hoan nghênh Việt Nam trở thành nước chủ đề chương trình “Chia sẻ thị trường lớn, xuất khẩu Trung Quốc”; khuyến khích các doanh nghiệp có thực lực của Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam.

Trung Quốc ủng hộ hai nước tăng cường giao lưu nhân dân, sớm thành lập ủy ban hợp tác giáo dục Việt - Trung, đẩy nhanh triển khai các dự án viện trợ; đề nghị phối hợp tổ chức tốt Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, góp phần nâng cao vai trò, vị thế quốc tế của mỗi nước; tiếp tục phối hợp quản lý tốt biên giới trên đất liền, kiểm soát và giải quyết tốt hơn các vấn đề trên biển.