NB-IAF 2026 tạo cơ hội tiếp cận công nghệ cho người khiếm thị

Diễn đàn Đổi mới sáng tạo vì mọi người 2026 – Ninh Binh Innovation for All Forum (NB-IAF 2026) đã đặt cơ sở cho cơ chế hợp tác thường xuyên giữa tổ chức của người khuyết tật, cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu và các công ty công nghệ...

Diễn đàn Đổi mới sáng tạo vì mọi người 2026 – Ninh Binh Innovation for All Forum (NB-IAF 2026). Ảnh: BTC.

Ngày 18/10, tại thành phố Ninh Bình, Hội Người mù tỉnh Ninh Bình đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trực thuộc Hội tổ chức thành công Diễn đàn Đổi mới sáng tạo vì mọi người 2026 – Ninh Binh Innovation for All Forum (NB-IAF 2026).

Diễn ra nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, diễn đàn không chỉ tôn vinh nghị lực vươn lên của phụ nữ khuyết tật mà còn mở ra không gian đối thoại đa chiều, đưa khoa học, công nghệ hiện đại đến gần hơn với cộng đồng yếu thế, tạo đòn bẩy thúc đẩy cơ hội học tập, việc làm và bình đẳng hòa nhập xã hội.

Là mùa đầu tiên trong chuỗi diễn đàn hướng tới mục tiêu tổ chức thường niên, NB-IAF 2026 có sự tham gia của đông đảo đại diện cơ quan quản lý, tổ chức xã hội, các chuyên gia công nghệ, nhà giáo dục cùng hơn 100 đại biểu là người khiếm thị trên địa bàn tỉnh.

Sự kiện tập trung thảo luận về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ trợ năng và trang bị kỹ năng số thực tiễn. Trong bối cảnh làn sóng chuyển đổi số đang tái định hình cách thức làm việc và giao tiếp toàn cầu, các công cụ đột phá như chuyển văn bản thành giọng nói (Text-to-Speech), mô tả và nhận diện hình ảnh thông minh bằng AI, tra cứu dữ liệu thời gian thực hay các nền tảng đọc màn hình thế hệ mới đã mở ra cánh cửa tri thức chưa từng có cho người khiếm thị.

Các đại biểu tham gia sự kiện. Ảnh: BTC.

Tuy nhiên, giá trị cốt lõi của diễn đàn nằm ở việc đặt con người vào trung tâm của mọi sáng kiến công nghệ. Diễn đàn khẳng định bước chuyển quan trọng: từ việc người khiếm thị chỉ đơn thuần “được tiếp cận công nghệ” theo diện thụ động sang việc “có năng lực làm chủ, vận hành và ứng dụng thành thạo công nghệ” vào đời sống hàng ngày. Đây là một hành trình dài hạn, đòi hỏi sự kết hợp đồng bộ giữa giải pháp kỹ thuật thân thiện, chương trình đào tạo kỹ năng chuyên biệt và sự đồng hành bền bỉ từ toàn xã hội.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Phạm Quang Giang, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Ninh Bình, nhấn mạnh ý nghĩa xã hội to lớn của chương trình và kỳ vọng diễn đàn không dừng lại ở những chia sẻ lý thuyết trên hội trường, mà sẽ khơi thông các chương trình hợp tác cụ thể, bền vững, giúp người khiếm thị từng bước làm chủ phương tiện số, phát huy tiềm năng cá nhân và tự tin đóng góp giá trị cho xã hội.

Khẳng định sứ mệnh xã hội của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, bà Bùi Hải Vy, Bí thư Đoàn Thanh niên Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), chia sẻ về tầm nhìn của sáng kiến. Diễn đàn Đổi mới sáng tạo vì mọi người tiếp nối hành trình 5 năm bền bỉ của NIC trong việc đồng hành cùng các nhóm yếu thế, đưa tiến bộ khoa học công nghệ vào giải quyết các bài toán an sinh thiết thực.

Tại diễn đàn, bà Đào Thu Hương, Cán bộ Hòa nhập người khuyết tật của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP Việt Nam), đã chia sẻ các bài học kinh nghiệm quốc tế về việc xây dựng khung pháp lý tiếp cận kỹ thuật số và chuẩn hóa giao diện trợ năng.

Cùng với đó, ông Nguyễn Trung Linh, Cố vấn tổ chức NGO VIC (Vì người khiếm thị), và bà Khương Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh kiêm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Ninh Bình, đã mang đến những góc nhìn thực tiễn về lộ trình gỡ bỏ rào cản tâm lý, thúc đẩy tinh thần học tập suốt đời cho học sinh, sinh viên khiếm thị.

Diễn đàn NB-IAF 2026 đã đặt cơ sở cho cơ chế hợp tác thường xuyên giữa tổ chức của người khuyết tật, cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu và các công ty công nghệ. Ngay sau sự kiện, các bên đã thống nhất kế hoạch xây dựng thí điểm thư viện tài liệu số hòa nhập, tổ chức các lớp phổ cập kỹ năng ứng dụng AI trong học tập và việc làm cho phụ nữ khiếm thị tại Ninh Bình trong quý 4/2026.