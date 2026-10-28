NCB vượt mọi chỉ tiêu kinh doanh sau 9 tháng, tăng tốc trong chu kỳ tăng trưởng mới

Theo báo cáo tài chính quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2026, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, ghi nhận những kết quả nổi bật ở cả quy mô và hiệu quả hoạt động.
Cụ thể, lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đạt gần 1.574 tỷ đồng, tăng 141,4% so với cùng kỳ 2025, lập kỷ lục cao nhất về lợi nhuận kể từ khi thành lập ngân hàng tới nay. Riêng quý 3, NCB đạt hơn 847 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 66% so với quý II và tăng tới 346% so với cùng kỳ 2025.
Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ các hoạt động kinh doanh cốt lõi. Trong 9 tháng qua, thu nhập lãi thuần đạt hơn 3.333,8 tỷ đồng, tăng 71% so cùng kỳ 2025 nhờ đẩy mạnh hoạt động tín dụng và kiểm soát tốt chất lượng tài sản. Cùng với đóng góp từ các hoạt động kinh doanh khác, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của ngân hàng đạt hơn 3.942,2 tỷ đồng, tăng trên 74% so với cùng kỳ. Riêng quý 3, chỉ tiêu này đạt hơn 1.837 tỷ đồng, tăng gần 141,5% so với cùng kỳ 2025.
Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao, NCB đã chủ động đa dạng hóa kênh huy động, phát triển các sản phẩm tài chính đặc biệt hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng, tạo dư địa cho chặng nước rút cuối năm. Tính đến cuối quý 3, quy mô huy động tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá của NCB đạt hơn 188.879 tỷ đồng, tăng 43,16% so với cuối năm 2025. Tiền gửi không kỳ hạn (Casa) của NCB tại 30/9/2026 cũng đạt hơn 19.536 tỷ đồng, góp phần bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.
Tổng tài sản của NCB tại thời điểm cuối quý 3 đạt gần 238.221 tỷ đồng, tăng 46% so với cuối năm 2025. Tổng cho vay khách hàng đạt hơn 150.661 tỷ đồng, tăng hơn 53.116 tỷ đồng so với 31/12/2025. Tăng trưởng tín dụng trong kỳ có đóng góp đáng kể từ các khoản giải ngân mới, đặc biệt là những dự án trọng điểm thuộc danh mục ưu tiên của Ngân hàng Nhà nước. Đây cũng là một trong những hướng phát triển được NCB chú trọng khi mở rộng hoạt động tài trợ vốn cho các doanh nghiệp và dự án có vai trò thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng hành kiến tạo đất nước.
Cùng với việc mở rộng quy mô, ngân hàng tiếp tục triển khai các giải pháp kiểm soát chất lượng tín dụng và xử lý nợ theo lộ trình Phương án cơ cấu lại (PACCL). Tỷ lệ và cơ cấu nợ xấu tiếp tục cải thiện mạnh mẽ cho thấy NCB đang kiểm soát tốt chất lượng danh mục cho vay, cải thiện hiệu quả sử dụng vốn và thực hiện tốt các giải pháp xử lý nợ theo đúng lộ trình PACCL.
So với kế hoạch đã đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, NCB đã hoàn thành vượt kế hoạch tất cả các chỉ tiêu chỉ sau 9 tháng. Trong đó, tổng tài sản vượt 25%; tổng huy động vốn và cho vay khách hàng vượt lần lượt 19% và 14%; Casa vượt 28% so với kế hoạch cả năm.
Những kết quả tích cực trong 9 tháng đầu năm 2026 đánh dấu bước đi khởi sắc cho một chu kỳ mới tăng trưởng ấn tượng. Đồng thời, khẳng định chiến lược phát triển đúng đắn của ngân hàng, hứa hẹn tạo nên những thay đổi mang tính bứt phá trong giai đoạn 2026-2030, cung cấp dịch vụ và giải pháp tài chính xuất sắc trên thị trường.
Năng lực tài chính của ngân hàng được củng cố mạnh mẽ với quy mô vốn điều lệ dự kiến đạt gần 62.280 tỷ đồng vào năm 2027, chất lượng hoạt động tiếp tục cải thiện, trong khi không gian phát triển được mở rộng thông qua những lĩnh vực và phân khúc khách hàng có tiềm năng tăng trưởng dài hạn.
Một trong những dấu ấn rõ nét là sự tham gia ngày càng sâu rộng của NCB vào các dự án hạ tầng, đô thị và dịch vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của nhiều địa phương và các công trình trọng điểm tầm cỡ quốc gia.
Tại Hà Nội, NCB tham gia tài trợ và thu xếp vốn cho các công trình giao thông trọng điểm như dự án cầu Trần Hưng Đạo, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô. Tại Phú Quốc, ngân hàng phát huy vai trò mạch ngầm tài chính, đồng hành cùng các nhà thầu, tổng thầu triển khai thần tốc hàng loạt đại dự án phục vụ APEC 2027, góp phần tạo nên sức bật cho đảo Ngọc đón vận hội mới.
Mới đây nhất tại TP Hồ Chí Minh, NCB đã ký kết tài trợ, thu xếp vốn và cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho 2 dự án trọng điểm gồm dự án Quảng trường Trung tâm Thành phố và Trung tâm Hành chính của TP.HCM; dự án Khu liên hợp thể dục thể thao Quốc gia Rạch Chiếc, góp phần kiến tạo diện mạo của một siêu đô thị mới.
NCB cũng có những bước tiến lớn về giải pháp, sản phẩm và năng lực đổi mới. Từ các nền tảng ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đến những sản phẩm thẻ, sản phẩm tiết kiệm và giải pháp tài chính độc đáo gắn với hệ sinh thái cao cấp đa trải nghiệm hàng đầu Việt Nam lần đầu có trên thị trường. NCB đã từng bước tái định nghĩa trải nghiệm ngân hàng vượt ra ngoài những giao dịch tài chính truyền thống, mang đến các đặc quyền cao cấp, đồng hành cùng khách hàng trải nghiệm phong cách sống tinh hoa, giàu cảm xúc và góp phần phát triển, số hóa ngành du lịch Việt Nam.
Từ những bước đi bền bỉ và quyết liệt trong hành trình tái cấu trúc đến các kết quả kinh doanh vượt trội hôm nay, NCB đang từng bước chuyển hóa nội lực thành năng lực phát triển. Một chu kỳ mới mở ra với những cơ hội lớn hơn, thành công ấn tượng hơn, để tạo nên những giá trị khác biệt, chất lượng cho khách hàng và đóng góp vào sự phát triển của đất nước.
Trong bối cảnh tập trung xử lý những tồn đọng từ quá khứ, SACOMBANK đang ghi nhận những chuyển biến đáng chú ý trong hoạt động kinh doanh quý 3/2026. Tổng thu nhập hoạt động đạt mức cao nhất lịch sử, nguồn thu dịch vụ bứt phá, chi phí vận hành giảm mạnh và lợi nhuận trước dự phòng tăng gần 60%...
Keppel hướng tới kiến tạo nền tảng đầu tư tiềm năng, có thể huy động tới 1 tỷ USD cho các cơ hội đầu tư bất động sản tại Việt Nam.
Trên cơ sở nền tảng nội tại vững chắc về bộ đệm vốn, chất lượng tài sản và năng lực sinh lời vượt trội, bước tiến xếp hạng tín nhiệm từ Fitch trở thành đòn bẩy giúp Techcombank tối ưu hóa chi phí nguồn vốn, mở rộng thị phần và gia tăng sức hút đối với cộng đồng đầu tư toàn cầu.
Theo kết quả một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, các nhà phân tích vừa có lần thứ hai liên tiếp cắt giảm dự báo giá vàng năm 2026...
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 với lợi nhuận trước thuế đạt gần 7.600 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.
Theo nhận định của các chuyên gia, so với môi trường đầu tư cách đây vài năm thì thời điểm hiện tại nhà đầu tư cần chuyển hướng nhìn vào khả năng thanh khoản, khả năng đáp ứng nhu cầu thực... để dự án trở thành hàng hóa có khả năng thanh khoản. Nếu không sẽ dễ rơi vào tình cảnh tồn kho như số liệu Bộ Xây dựng vừa công bố mới đây.
Thảo luận Luật Nhà ở (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội cho rằng, đối với các dự án nhà ở cho thuê do Nhà nước đầu tư để dẫn dắt thị trường thì cần yêu cầu công khai đầy đủ cấu phần giá thành gồm chi phí đất, xây dựng, tài chính, quản lý, vận hành, bảo trì và các khoản chi phí hợp pháp khác. Việc công khai này giúp hình thành mặt bằng tham chiếu đáng tin cậy cho thị trường...
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...