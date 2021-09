Nền tảng chăm sóc sức khỏe số Doctor Anywhere được rót hơn 65 triệu USD

Nền tảng chăm sóc sức khỏe số Doctor Anywhere vừa tuyên bố tăng vòng gọi vốn Series C, do nhà đầu tư cổ phần tăng trưởng Asia Partners điều phối. Ngoài ra, vòng gọi vốn còn thu hút các nhà đầu tư như Novo Holdings, Philips và OSK-SBI Venture Partners.

Với số tiền gọi vốn lên đến 88 triệu đô la Singapore (khoảng 65,7 triệu USD), đây là một trong những vòng tài trợ tư nhân lớn nhất từng được huy động bởi một công ty công nghệ y tế ở Đông Nam Á. Đồng thời đã nâng tổng số vốn mà Doctor Anywhere huy động được từ khi thành lập đến nay lên hơn 140 triệu đô la Singapore.

Khoản đầu tư mới sẽ củng cố vị trí dẫn đầu thị trường của Doctor Anywhere, từ đó mở rộng phạm vi hoạt động tại các thị trường hiện tại sâu rộng hơn. Nhờ khoản gọi vốn này, Doctor Anywhere có thể phát triển tại các thị trường mới, thay đổi hoạt động chăm sóc sức khỏe trong khu vực thông qua công nghệ.

Đại diện Doctor Anywhere cho biết sứ mệnh trở thành nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đa kênh với sự hỗ trợ công nghệ lớn nhất Đông Nam Á. Nguồn đầu tư mới sẽ được dùng để nâng cao hơn nữa năng lực kỹ thuật số và mở rộng quy mô về khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cho người dùng Đông Nam Á. Từ khi ra mắt năm 2017 đến nay, nền tảng công nghệ này đã phát triển theo cấp số nhân, phục vụ hơn 1,5 triệu người dùng khu vực Đông Nam Á.

Chính thức vào thị trường Việt Nam năm 2019 (là thị trường thứ 2 sau Singapore), Doctor Anywhere theo đuổi tầm nhìn trở thành hệ sinh thái y tế số có khả năng kết nối và phục vụ các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người Việt thông qua hình thức là trực tuyến và trực tiếp.

Ông Lê Ngọc Hải, Giám đốc Doctor Anywhere Việt Nam chia sẻ, vòng gọi vốn này là một bệ phóng để nền tảng tiếp tục đầu tư vào đội ngũ con người, cải thiện và phát triển hệ sinh thái số, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất của khách hàng, hướng tới trở thành công ty y tế công nghệ đa kênh hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á.

Đến nay, Doctor Anywhere lọt top 10 ứng dụng y tế với gần 10.000 ca tư vấn sức khỏe trực tuyến mỗi tháng tại Việt Nam. Doctor Anywhere hiện đã có mặt tại Singapore, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines. Mới đây, đơn vị này cũng công bố thành lập trung tâm công nghệ khu vực tại Bangalore, Ấn Độ và TP. HCM.