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Askonomy

Ngành Than đầu tư giải pháp sản xuất bền vững

C Chi Chi

Hệ thống băng tải Núi Béo – Hà Tu và hầm bơm trung tâm mức âm 140 vừa vận hành tại Quảng Ninh, nhằm tăng năng lực hiệu suất, giảm thiểu xả thải ra môi trường…

hệ thống băng tải Núi Béo – Hà Tu và Trung tâm chế biến Làng Khánh. Ảnh TKV
hệ thống băng tải Núi Béo – Hà Tu và Trung tâm chế biến Làng Khánh. Ảnh TKV

Đầu tháng 10/2026, hệ thống băng tải Núi Béo – Hà Tu và Trung tâm chế biến Làng Khánh thuộc Công ty Tuyển than Hòn Gai chính thức vận hành. Công trình dài gần 8,9 km, công suất thiết kế 4,2 triệu tấn/năm, liên thông khâu khai thác, chế biến, lưu trữ và tiêu thụ than tại vùng Hòn Gai.

Hệ thống điều khiển tập trung và giám sát trực tiếp cho phép vận tải than liên tục 24/7, từng bước hiện thực hóa mục tiêu chấm dứt vận chuyển than bằng ô tô, qua đó giảm xả khí thải ra môi trường xung quanh.

Giám đốc Công ty Tuyển than Hòn Gai Phạm Hồng Thanh cho biết, công trình cụ thể hóa chủ trương thay xe vận tải chuyên dụng bằng băng tải ở toàn bộ khâu vận chuyển than mỏ tại vùng Hòn Gai, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường theo Chiến lược phát triển và Đề án bảo vệ môi trường giai đoạn 2020–2025 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Về an toàn hầm lò, Công ty Than Thống Nhất đầu tư đồng bộ thiết bị bơm, hút chân không và đường ống cho hầm bơm trung tâm mức âm 140, nâng năng lực thu gom, bơm thoát nước. Nhờ đó, đơn vị chủ động kiểm soát nguồn nước, duy trì sản xuất an toàn để triển khai các hạng mục khai thác dưới mức âm 35 khu Lộ Trí.

Lãnh đạo công ty cho rằng khi thời tiết cực đoan, mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn, thoát nước hầm lò có ý nghĩa quyết định đối với nhịp độ sản xuất. Sau khi hầm bơm NA3 hoạt động, tổng công suất tại mức âm 140 duy trì ổn định 3.300–3.500 m3/h.

Từ băng tải thay xe tải đến hầm bơm thoát nước, những công trình, giải pháp này cho thấy ngành than Quảng Ninh đang chuyển dần sang mô hình sản xuất bền vững theo hướng: đầu tư công nghệ để nâng năng suất, giảm áp lực lên môi trường và đảm bảo an toàn cho người lao động.

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