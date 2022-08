Ngày đầu thu phí không dừng, nhiều tuyến cao tốc ùn tắc

Ngày 1/8, các tuyến cao tốc trên cả nước đã áp dụng thu phí tự động hoàn toàn gồm: cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, Hạ Long - Vân Đồn, Bắc Giang - Lạng Sơn, Liên Khương - Prenn, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Hà Nội - Hải Phòng (đã thí điểm từ 1.6) sẽ triển khai thu phí điện tử không dừng hoàn toàn.

Tại các tuyến cao tốc nêu trên, về cơ bản việc triển khai thu phí không dừng đã diễn ra thuận lợi, đa phần các phương tiện đã dán thẻ và lưu thông dễ dàng. Mặc dù vậy, vẫn có những thời điểm nhiều cao tốc bị ùn ứ do hệ thống quá tải, lỗi thẻ hoặc nhiều tài xế chưa dán thẻ khi vào cao tốc theo quy định.

Cụ thể, đầu giờ sáng ngày 1/8 tại cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây xuất hiện ùn ứ giao thông kéo dài hơn 1km đoạn từ nút giao An Phú vào trạm thu phí Long Bình.

Tại trạm thu phí An Sương - An Lạc khoảng 9h, cũng diễn ra ùn ứ kéo dài khoảng 1,5km. Đại diện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (chủ đầu tư dự án) cho biết đơn vị đã phối hợp cùng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và công an khu vực phân làn, phân luồng từ xa.

Đến trưa và chiều 1-8, tình hình giao thông trên quốc lộ 1 khu vực qua trạm thu phí An Sương - An Lạc (quận Bình Tân, TP.HCM) ngày càng phức tạp, dòng phương tiện ùn lại nhiều km. Một số làn ETC ở trạm này phải thu tiền mặt để xe qua nhanh.

Tại khu vực phía bắc, từ sáng sớm 1-8, tại trạm thu phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai ở km6, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đã có mặt để tham gia hỗ trợ, điều tiết giao thông.

Trong sáng nay, tại trạm thu phí này đã xảy ra ùn ứ nhẹ và phát sinh khá nhiều lỗi, bất cập như còn một số xe chưa dán thẻ hay không ít xe dù dán thẻ nhưng số tiền tài khoản không đủ, quên không nạp tiền. Tuy nhiên, có một số xe dù đã dán thẻ ePass của VDTC hay thẻ VETC nhưng khi đi qua trạm thu phí bị báo lỗi, không nhận diện được thẻ, phải trả phí thông thường.

Tại km 37, đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, theo phản ánh, một số tài xế chưa dán thẻ không thể lưu thông, hệ thống thu phí không dừng quá tải, nhân viên trực hệ thống chưa hỗ trợ được lái xe.

Tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội), sáng nay chủ đầu tư thu phí ETC ở 10 làn, còn một làn dành mỗi chiều một làn để xử lý sự cố. Tại làn này những xe chưa dán thẻ thu phí không dừng hoặc gặp sự cố kỹ thuật sẽ được xử lý. Tình hình xe qua cao tốc thời điểm thu phí khá thông thoáng.

Lãnh đạo Công ty BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, bình quân hai ngày qua mỗi ngày cao tốc có 60.000-65.000 lượt. Tỷ lệ xe đi làn không dừng đạt khoảng 85%. "Trong những ngày tới chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền để các tài xế dán thẻ chứ không xử phạt", lãnh đạo công ty quản lý cao tốc nói.

Để đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi, trước đó, ngày 30.7, Bộ Giao thông vận tải đã có công văn yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, xử lý dứt điểm lỗi dán thẻ thu phí không dừng.

Bộ Giao thông vận tải cũng khẳng định việc tổ chức dán thẻ cho các phương tiện vẫn còn một số tồn tại, bất cập, chưa tạo thuận lợi, gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Bộ yêu cầu các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ các phương tiện khi tham gia dán thẻ, tránh ùn tắc tại các trạm thu phí, nhất là các tuyến cao tốc.

“Rà soát, khắc phục triệt để các tồn tại, bất cập trong quá trình vận hành hệ thống; làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị khi để xảy ra lỗi kỹ thuật, gây ùn tắc, khó khăn cho người và phương tiện tham gia dịch vụ. Có giải pháp để chủ phương tiện thuận lợi hủy hoặc thay thế thẻ dịch vụ đã dán thông qua việc tăng cường các điểm dịch vụ hoặc thực hiện online qua hệ thống internet”, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ yêu cầu.