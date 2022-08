Vinaconex sẽ bồi thường thiệt hại thay cho cán bộ công ty tại dự án Đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (mã VCG-HOSE) công bố nhận được Bản án số 02/2022/HS-PT2 của tòa án.

Cụ thể: Tổng công ty công bố sẽ thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại thay cho các cá nhân là cán bộ của Tổng công ty gây ra trong Vụ án hình sự xảy ra tại dự án Đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do Tổng công ty tham gia từ năn 2014 theo phán quyết của Toà án Quân sự Trung Ương xét xử với bị cáo Nguyễn Quốc Hải và các bị các khác liên quan tại Bản án số 02/2022/HS-PT2 ngày 1/7/2022.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Ban Quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 43/C03-P13 ngày 27/6/2019.

Quá trình điều tra vụ án, ngày 13/2/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét đối với 5 bị can về tội Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 298 - BLHS năm 2015. 05 bị can gồm: Vũ Như Khuê - nguyên Giám đốc gói thầu số 1; Quản Trọng Tuấn - nguyên Giám đốc gói thầu 3B; Nguyễn Quốc Hải - nguyên Giám đốc gói thầu số 6; Phan Khánh Toàn - nguyên Giám đốc gói thầu số 4; Phan Ngọc Thơm - Phó Giám đốc gói thầu số 2 và 3B - Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Các đối tượng trên đã có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng trong quá trình thi công, nghiệm thu, dẫn đến gây thiệt hại về tài sản khi thực hiện Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt, triển khai thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và các đối tượng liên quan, xác minh tài sản để thu hồi, kê biên triệt để theo đúng quy định của pháp luật.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do VEC làm chủ đầu tư có tổng chiều dài toàn tuyến là hơn 139km, với tổng mức đầu tư hơn 34.500 tỷ đồng, được khởi công xây dựng vào ngày 19/5/2013.

Dự án gồm hai đoạn tuyến, gồm đoạn Đà Nẵng - Tam Kỳ (Km0 - Km65), sử dụng vốn vay ODA của Cơ quan Hợp tác Quốc Tế Nhật Bản (JICA) và đoạn Tam Kỳ - Quảng Ngãi (Km65 - Km139+204), sử dụng vốn vay thương mại của Ngân hàng Thế giới (WB).

Giai đoạn 1 của dự án dài 65km, từ TP. Đà Nẵng đến TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam gồm có 8 gói thầu xây lắp chính, trong đó, có 7 gói thầu thi công đường và 1 gói thầu chủ yếu thi công cầu.

Mặc dù mới được đưa vào khai thác nhưng đoạn đường 65km đã có rất nhiều điểm hỏng biểu hiện trên mặt đường bê tông nhựa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc vận hành khai thác, an toàn khi tham gia giao thông.

Mới đây, VCG công bố tài chính hợp quý 2/2022 với doanh thu đạt 2.172 tỷ đồng, tăng 56,4% so với cùng kỳ (1.388,98 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng, doanh thu của VCG đạt 3.505 tỷ đồng, tăng 49,7% so với cùng kỳ (2.340 tỷ đồng).

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất trong quý 2/2022 đạt 180 tỷ đồng, trong khi cũng kỳ công ty báo lỗ 30 tỷ đồng và lũy kế 6 tháng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của VCG đạt 967 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ (422 tỷ đồng).

Tính đến ngày 30/6, nợ phải trả của VCG giảm từ 23.341 tỷ đồng xuống 21.520 tỷ đồng - trong đó nợ ngắn hạn giảm hơn 3.000 tỷ đồng xuống 12.328 tỷ đồng.

Cũng tính đến cuối quý 2/2022, VCG có 1.219 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, khoản mục người mua trả tiền trước đạt 2.609 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối còn 2.118 tỷ đồng.