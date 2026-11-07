Nghệ An giảm đến 50% tiền thuê nhà, đất công để hỗ trợ doanh nghiệp

Chính sách giảm từ 30% đến 50% tiền thuê nhà không chỉ giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí đầu vào mà còn hướng tới khai thác hiệu quả quỹ tài sản công trên địa bàn...

Khu đất Trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An (cũ). Ảnh: Nguyễn Hải

Theo Quyết định số 76/2026/QĐ-UBND vừa được UBND tỉnh Nghệ An ban hành, từ ngày 16/11/2026, các doanh nghiệp thuộc diện thụ hưởng sẽ được hỗ trợ giảm tiền thuê nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 năm, với mức giảm từ 30% đến 50%, tùy theo đối tượng và tiêu chí đáp ứng.

MỞ THÊM CƠ HỘI TIẾP CẬN MẶT BẰNG CHO DOANH NGHIỆP

Theo quy định, tài sản thuộc danh mục cho thuê là nhà, đất công không sử dụng vào mục đích để ở, thuộc phạm vi quản lý của tỉnh và đã được cơ quan có thẩm quyền giao cho tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh nhà địa phương quản lý, khai thác theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Đối tượng được hưởng chính sách khá rộng, cụ thể như doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa; doanh nghiệp hoạt động trong các ngành công nghiệp sản xuất, gia công nguyên liệu, phụ liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng phục vụ sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh.

Đặc biệt, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được công nhận theo quy định của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng thuộc nhóm được thụ hưởng chính sách.

Về mức hỗ trợ, doanh nghiệp đáp ứng điều kiện chung sẽ được giảm 30% tiền thuê nhà trong thời gian tối đa 3 năm kể từ ngày bắt đầu được hưởng chính sách. Điều kiện đặt ra là tại thời điểm nộp hồ sơ thuê nhà, đất, doanh nghiệp không có khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hoặc tiền thuê tài sản công đã quá thời hạn nộp, trừ những trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép gia hạn, nộp dần hoặc khoanh nợ theo quy định.

Đáng chú ý, mức hỗ trợ có thể tăng lên 50% nếu doanh nghiệp đáp ứng thêm một trong các tiêu chí ưu tiên. Cụ thể, doanh nghiệp mới chuyển đổi từ hộ kinh doanh trong thời gian dưới 24 tháng; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ; có từ 30% lao động trở lên là người dân tộc thiểu số hoặc người khuyết tật.

Ngoài ra, doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời là doanh nghiệp đổi mới sáng tạo hoặc hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cũng được xem xét áp dụng mức giảm này. Chính sách tương tự được dành cho doanh nghiệp thuê nhà, đất tại các địa bàn cấp xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

KHAI THÁC HIỆU QUẢ QUỸ NHÀ, ĐẤT CÔNG

Một điểm đáng chú ý trong Quyết định số 76/2026/QĐ-UBND là chính sách không chỉ hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp mà còn đặt ra yêu cầu khai thác hiệu quả nguồn lực nhà, đất thuộc sở hữu công.

Thay vì để những cơ sở nhà, đất không sử dụng vào mục đích để ở chưa được khai thác đúng tiềm năng, việc đưa tài sản vào cho thuê theo cơ chế hỗ trợ có thể mở thêm nguồn cung mặt bằng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Qua đó, vừa tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận địa điểm hoạt động với chi phí hợp lý, vừa góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Tuy nhiên, chính sách cũng quy định rõ phạm vi áp dụng, tránh việc hỗ trợ dàn trải đối với những khu vực có lợi thế thương mại và giá trị mặt bằng cao.

Cụ thể, các cơ sở nhà, đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với một số tuyến đường thuộc địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh và Vinh Phú không thuộc diện được hỗ trợ giảm tiền thuê. Danh mục này gồm các tuyến đường Trường Thi, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Sỹ Sách, Quang Trung, Lê Lợi, Trần Phú và đại lộ Lê Nin.

Tại khu vực phường Cửa Lò, chính sách cũng không áp dụng đối với nhà, đất tiếp giáp đường Bình Minh và đường Nguyễn Sinh Cung (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Bình Minh).

Bên cạnh đó, mỗi doanh nghiệp chỉ được hưởng chính sách giảm tiền thuê nhà một lần đối với mỗi cơ sở nhà, đất. Trường hợp hợp đồng thuê được gia hạn, ký lại hoặc thay đổi trong thời gian hỗ trợ, doanh nghiệp tiếp tục được hưởng chính sách đối với khoảng thời gian còn lại. Sau khi hết thời hạn hỗ trợ, doanh nghiệp không được tiếp tục hưởng ưu đãi đối với chính cơ sở nhà, đất đó, kể cả khi hợp đồng được ký lại hoặc gia hạn.