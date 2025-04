Nghệ An tăng trưởng chỉ số công nghiệp nhờ doanh nghiệp FDI

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trong tháng 3/2025 của Nghệ An tăng 13,45% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng ước đạt 165,58% nhờ vào việc các doanh nghiệp chủ động gia tăng sản lượng khai thác đá xây dựng và các sản phẩm liên quan. Sản lượng đá xây dựng ước đạt 681,4 nghìn m³, gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm trước.

Một số dự án lớn về hạ tầng khu công nghiệp tại Nghệ An cũng khởi công, thu hút đầu tư tiếp tục có nhiều khởi sắc, các dự án FDI quy mô lớn dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động trong năm như: Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Luxshare Tech; Luxvisions innovation, phụ tùng ô tô của Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision giai đoạn 1, Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử và thiết bị chính xác Goetek, Dự án sản xuất linh kiện điện tử và phụ tùng ô tô Juteng, Dự án sản xuất và gia công giày dép xuất khẩu Huali, Dự án sản xuất hợp kim nhôm của Công ty TNHH Innovation Precision Việt Nam, Dự án Nhà máy khoa học kỹ thuật kim loại Tân Việt sản xuất thép tấm, thép không gỉ công suất 260.000 tấn/năm,…; các nhà máy thủy điện (Suối Choang 4MW, Bản Mồng 45MW, Châu Thôn 29,8MW);…

Tháng 3/2025 nhiều doanh nghiệp tại địa phương này tăng sản lượng sản xuất do có các đơn hàng xuất khẩu, một số sản phẩm sản xuất tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: Nước mắm ước đạt 27,6 triệu lít, gấp 2,2 lần; phân bón hóa học NPK ước đạt 2,6 nghìn tấn, tăng 90,91%; bia đóng lon ước đạt 8,8 triệu lít, tăng 49,51%; ống nhựa Tiền Phong ước đạt 1,4 nghìn tấn, tăng 20,51%; đốc sạc ước đạt 1,6 triệu cái, tăng 17,72%; ống thép Hoa Sen ước đạt 4,0 nghìn tấn, tăng 16,38%; đường ước đạt 34,6 nghìn tấn, tăng 8,53%; tai nghe không nối với micro ước đạt 4,0 triệu cái, tăng 8,03%;…

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Nghệ An cũng ghi nhận mức tăng trưởng 11,54%, với một số sản phẩm như bia đóng lon, nước mắm, phân bón hóa học NPK tăng trưởng mạnh mẽ. Trong đó, sản lượng bia đóng lon đạt 25,5 triệu lít, tăng 15,48% so với cùng kỳ năm trước; phân bón NPK đạt 2,6 nghìn tấn, tăng 90,91%. Các sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô cũng có xu hướng tăng trưởng nhờ vào các dự án đầu tư FDI mới, như Luxshare Tech và Goetek.

Ngành sản xuất nước và dịch vụ làm sạch rác thải cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý. Sản lượng nước máy đạt 3 triệu m³, tăng 10,15% so với cùng kỳ, trong khi dịch vụ thu gom rác thải đạt 14,7 tỷ đồng, tăng 18,92%. Tuy nhiên, một số ngành như dệt may và bao bì giấy gặp khó khăn do giảm đơn hàng và chi phí nguyên vật liệu tăng cao.

Bên cạnh những điểm sáng tích cực nêu trên, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có một số ngành giảm mạnh như: Chỉ số sản xuất ngành dệt giảm 26,35%; ngành sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy giảm 17,73%; ngành sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất giảm 5,61%; ngành sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 4,35%...

Tính chung trong 3 tháng đầu năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp của Nghệ An tăng 10,74% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành chế biến chế tạo, khai khoáng và điện đều đóng góp tích cực vào mức tăng trưởng chung của tỉnh. Tuy nhiên, còn tồn tại một số khó khăn đối với những ngành như sản xuất sợi, bia đóng chai và bao bì giấy do thị trường tiêu thụ yếu và chi phí sản xuất gia tăng.