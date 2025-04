Hơn 6.700 tỷ đồng “chảy" vào Nghệ An

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3/2025, theo thông tin tại phiên họp, trong quý 1/2025 tình hình phát triển kinh tế của tỉnh này đạt kết quả tích cực. Cơ bản các lĩnh vực duy trì đà tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, tăng trưởng GRDP của tỉnh Nghệ An ước đạt 8,0%, đứng thứ 5/14 khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung bộ và thứ 27 cả nước, đây là mức tăng trưởng quý I cao nhất trong 5 năm gần đây.

Trong mức tăng chung của toàn tỉnh, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng ổn định, ước đạt 5,02%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 11%; khu vực dịch vụ ước tăng 7,02%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 7,02%.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An thực hiện được 6.311 tỷ đồng, bằng 35,6% dự toán HĐND tỉnh giao và 99,9% cùng kỳ. Trong đó, tỉnh này thu nội địa 5.954 tỷ đồng, đạt 37,2% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 293,6 tỷ đồng, đạt 18% dự toán.

Về thu hút đầu tư, trong quý 1, tỉnh Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 10 dự án với tổng mức đầu tư 2.223 tỷ đồng, điều chỉnh 38 lượt dự án. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 6.719,6 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) là 111,9 triệu USD. Đặc biệt, đã hoàn thành thủ tục và trao quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp VSIP 3 với vốn đăng ký 52,5 triệu USD.

Giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng đầu năm đạt 14,85% tổng kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao (10.003,9 tỷ đồng), cao hơn bình quân chung cả nước (9,53%), trong đó, nguồn vốn các Chương trình Mục tiêu quốc gia có chuyển biến tích cực, hiện đã giải ngân đạt 22,33% kế hoạch.

Về phát triển doanh nghiệp, trong quý Nghệ An có 573 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 7,5% so với cùng kỳ với tổng số vốn đăng ký thành lập 2.610 tỷ đồng; có 254 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Mặc dù tăng trưởng quý 1 của Nghệ An đạt được kết quả tích cực so với các năm trước và các địa phương trong vùng, tuy nhiên vẫn chưa đạt được kịch bản tăng trưởng đề ra là 8,85%. Dự báo cả năm để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,5%, trong 9 tháng còn lại của năm 2025 cần tăng trưởng khoảng 11,13% (tăng trưởng quý 2 là 10,22%, quý 3 là 11,7%, quý 4 là 11,92%).

Trong quý 2 tới đây, theo nhận định nhằm tập trung thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp sẽ tác động lớn đến quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó chính sách thuế quan cũng làm ảnh hưởng rất lớn đến việc thu hút dòng vốn FDI, quy mô tăng trưởng công nghiệp, xuất khẩu, lao động việc; làm ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, về quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là tiếp tục giữ nguyên mức tăng trưởng 10,5% trong năm 2025 theo chỉ tiêu Chính phủ giao. Do vậy, ông Trung đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An rà soát lại kịch bản của từng quý để tập trung triển khai thực hiện, nhất là trong quý 2. Trong đó phân tích, đánh giá kỹ lưỡng các yếu tố tác động đến thực hiện mục tiêu tăng trưởng, nhất tác động ảnh hưởng của chính sách thuế quan đến sản xuất, kinh doanh trên địa bàn... để từ đó đưa ra giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Cùng với đó, Đảng ủy UBND tỉnh Nghệ An phải chủ động tập trung chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo yêu cầu về nội dung và thời gian của Trung ương, đồng thời đảm bảo không làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh, không ảnh hưởng đến việc phục vụ người dân, doanh nghiệp; chủ động rà soát, điều chỉnh để thực hiện tốt việc chuyển giao các công việc sau sắp xếp.

Tập trung thực hiện tốt giải ngân vốn đầu tư công, tập trung hoàn thiện phân bổ vốn đầu tư công còn lại đã được giao trong năm 2025. Tập trung cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư tạo thuận lợi cho người dân, các nhà đầu tư và doanh nghiệp theo tinh thần “tốt nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất” và để đạt được mục tiêu đặt ra là rút ngắn ít nhất 40% thời gian quyết thủ tục hành chính so với quy định hiện hành, giảm ít nhất 30% chi phí kinh doanh (chi phí tuân thủ); bãi bỏ 30% điều kiện kinh doanh không cần thiết.