Nghệ An thu hút hơn 18.700 tỷ đồng vốn đầu tư

Theo báo cáo tại phiên họp tháng 9/2024 của UBND tỉnh Nghệ An, trên lĩnh vực kinh tế, có nhiều điểm sáng, khi tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trong quý 3 cao hơn quý 1 và quý 2. Ước tính, tốc độ tăng trưởng GRDP 9 tháng năm 2024 của Nghệ An đạt khoảng 7,5-8%, cao hơn cùng kỳ năm 2023 và cao hơn quý I và quý II; riêng quý III ước đạt khoảng 8,5%.

Trong đó, khu vực nông nghiệp của tỉnh này ước tăng 4-4,2%, khu vực công nghiệp-xây dựng tăng 12,5-13,5%, khu vực dịch vụ tăng 5,8-6,2%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 6,7-7,2%.

Tình hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp cơ bản ổn định. Đến tháng 9, toàn tỉnh này có 320/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 101 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; chín đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng 2024 của Nghệ ước tăng 10,64% cùng kỳ năm 2023; riêng tháng 9/2024 ước tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2023. Mặt hàng linh kiện điện tử tăng mạnh do các dự án sản xuất linh kiện điện tử trên địa bàn tỉnh ổn định sản xuất, một số dự án mới đi vào hoạt động bắt đầu sản xuất sản phẩm ra thị trường.

Trong 9 tháng năm 2024, Nghệ An với ổng mức bán lẻ hàng hóa tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách du lịch đạt 8,43 triệu lượt, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023, doanh thu ước đạt 10.217 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 2.326 triệu USD, tăng 32,01% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 84,58% kế hoạch. Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của tỉnh này ước đạt 1.690 triệu USD, tăng 73,51% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 112,67% kế hoạch.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An 9 tháng năm nay ước thực hiện 16.671 tỷ đồng, đạt 104,8% dự toán, bằng 143,2% cùng kỳ năm 2023. Có 16/21 địa phương hoàn thành vượt thu. Phần đấu hết năm 2024, thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 23.000 tỷ đồng.

Toàn cảnh phiên họp

Hoạt động thu hút đầu tư của tỉnh này đạt kết quả tích cực. Tính đến ngày 23/9, toàn tỉnh Nghệ An đã cấp mới cho 58 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 18.739 tỷ đồng; điều chỉnh tổng vốn đầu tư 30 lượt dự án với tổng vốn đầu tư tăng hơn 16.802 tỷ đồng. Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh hơn 35.541 tỷ đồng, bằng 85,02% cùng kỳ năm 2023. Thu hút đầu tư dù không bằng năm 2023 nhưng tích cực, trong đó thu hút FDI đạt hơn 730 triệu USD và phấn đấu đến hết năm 2024 đạt một tỷ USD.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Nghệ An có 1.533 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2023 với tổng số vốn đăng ký thành lập 17.306 tỷ đồng, tăng 29,69%; 625 doanh nghiệp hoạt động trở lại, bằng 84,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Nhấn mạnh nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các ngành, địa phương tập trung tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hỗ trợ các nhà đầu tư, các dự án sản xuất công nghiệp sớm đi vào hoạt động để có đóng góp vào tăng trưởng. Thúc đẩy, khuyến khích tiêu dùng, hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm sản xuất của các địa phương, hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu.