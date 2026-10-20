Nguồn thu dịch vụ tăng 40%, Techcombank củng cố vị thế dẫn đầu, lợi nhuận quý 3 lập kỉ lục mới

Lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 của Techcombank đạt 10,4 nghìn tỷ đồng, mức cao nhất theo quý từ trước đến nay, đưa lợi nhuận 9 tháng lên 28,9 nghìn tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng đa dạng các nguồn thu nhập. Ngoài các kết quả tài chính khả quan, Techcombank còn dẫn đầu ngành về chỉ số thương hiệu trong quý 3.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2026.

Lũy kế 9 tháng, tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 45,2 nghìn tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ, đưa lợi nhuận trước thuế (LNTT) lên 28,9 nghìn tỷ đồng, tăng 23,7%. Riêng quý 3/2026, lợi nhuận trước thuế đạt 10,4 nghìn tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ và thiết lập mức cao nhất theo quý từ trước đến nay. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE, 12 tháng gần nhất) tăng lên 16,3% từ mức 14,4% cùng kỳ; ROA đạt 2,5%.

Thu nhập lãi thuần (NII) 9 tháng tăng 16,9% lên 32,0 nghìn tỷ đồng; riêng quý 3 tăng 17,9% lên 11,7 nghìn tỷ đồng. Biên lãi thuần (NIM) theo quý tiếp đà phục hồi, tăng lên 3,5% từ mức 3,4% trong quý 2/2026. Việc điều chỉnh lãi suất và tối ưu hóa danh mục tín dụng theo hướng gia tăng tài sản có lợi suất cao hơn đã bù đắp áp lực chi phí huy động.

THU NHẬP DỊCH VỤ TĂNG 40%

Đáng chú ý, thu nhập từ hoạt động dịch vụ (NFI) 9 tháng của Techcombank đạt 11,8 nghìn tỷ đồng, tăng 40,0% so với cùng kỳ; riêng quý 3 tăng 44,6% lên 4,2 nghìn tỷ đồng. Tỷ trọng NFI trên TOI 9 tháng tăng lên 26,2% từ mức 21,9% cùng kỳ. Đây là động lực giúp đa dạng hóa cơ cấu thu nhập trong bối cảnh NIM còn chịu áp lực.

Trong đó, đóng góp lớn nhất là thu từ thư tín dụng (LC), tiền mặt và thanh toán với 4,9 nghìn tỷ đồng, tăng 136,6% nhờ việc tiếp tục mở rộng các giải pháp LC.

Thu phí dịch vụ bảo hiểm, bao gồm bancassurance và dịch vụ bảo hiểm của công ty con, tiếp tục là một trong những trụ cột về thu nhập ngoài lãi của Ngân hàng, đạt 1,7 nghìn tỷ đồng, tăng 106,1%; riêng quý 3 đạt 705,5 tỷ đồng.

Thu phí dịch vụ thẻ đạt 1,5 nghìn tỷ đồng, tăng 29,0%. Thu từ dịch vụ ngoại hối và phái sinh đạt 1,1 nghìn tỷ đồng, tăng 27,1%; riêng quý 3 tăng 37,7% lên 430 tỷ đồng nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro tỷ giá tăng.

Ở chiều ngược lại, phí dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB) đạt 2,8 nghìn tỷ đồng, giảm 17,5%. Hoạt động phân phối vẫn tích cực, song biên lợi nhuận chịu ảnh hưởng khi mặt bằng lãi suất cao hơn.

Thu nhập thuần từ hoạt động khác (không bao gồm thu hồi nợ đã xử lý) đạt 872,7 tỷ đồng, giảm 48,2% do thị trường biến động kém thuận lợi, dù quý 3 đã cải thiện và ghi nhận lãi.

Chi phí hoạt động 9 tháng của Techcombank đạt 13,8 nghìn tỷ đồng, tăng 18,7%. Riêng quý 3, chi phí hoạt động là 5,3 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6% so với quý trước và 17,9% so với cùng kỳ, do Ngân hàng mở rộng nhân sự, đẩy mạnh marketing và tăng đầu tư công nghệ. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) quý 3 ở mức 31,9%, nằm trong ngưỡng mục tiêu của Ban lãnh đạo.

Chi phí dự phòng 9 tháng giảm 30,5% so với cùng kỳ, còn 2,5 nghìn tỷ đồng. Chi phí tín dụng (trượt 12 tháng) giảm xuống 0,4%, hoặc 0,3% nếu bao gồm thu từ nợ đã xử lý.

TÍN DỤNG TĂNG TỐC NHỜ CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Techcombank đạt 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tín dụng tăng tốc trong quý 3 với động lực từ hoạt động tài trợ các dự án trọng điểm quốc gia. Tính cả các khoản tín dụng cho dự án được loại trừ khỏi hạn mức tăng trưởng, dư nợ tại ngân hàng riêng lẻ tăng 16,3% so với đầu năm; mức tăng trưởng theo hạn mức của Ngân hàng Nhà nước là 10,7%.

Tín dụng doanh nghiệp đạt 542,4 nghìn tỷ đồng, tăng 20,0% so với đầu năm và 17,1% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ giải ngân cho các dự án hạ tầng quốc gia quy mô lớn. Tỷ trọng dư nợ bất động sản giảm về 29,9% tổng dư nợ sau mức tăng tạm thời trong quý 2.

Tín dụng cá nhân và SME đạt 419,0 nghìn tỷ đồng, tăng 12,7% so với đầu năm và 22,6% so với cùng kỳ. Cho vay tín chấp tiếp tục mở rộng, chủ yếu ở phân khúc hộ kinh doanh với sản phẩm ShopCash; cho vay SME tăng tích cực, dư nợ mua nhà ổn định.

Tiền gửi khách hàng đạt 692,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ và 4,0% so với đầu năm. Số dư CASA, bao gồm Sinh lời tự động, đạt 245,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 35,5% tổng tiền gửi khách hàng.

THANH KHOẢN, NGUỒN VỐN VÀ CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN THUỘC TOP NGÀNH

Trong quý 3, Techcombank tiếp tục đa dạng hóa cơ cấu nguồn vốn với khoản huy động lớn từ các định chế tài chính quốc tế. Theo đó, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) cải thiện từ 80,1% xuống 77,7%, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 27,9%. Tỷ lệ vốn cấp 1 theo Basel II tăng lên 14,1%, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) duy trì ở mức 15,0%, thuộc nhóm cao nhất ngành.

Về chất lượng tài sản, tính cả tác động liên quan đến CIC, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,36%, so với 1,15% trong quý trước. Mức tăng chủ yếu do một số khoản vay riêng lẻ ngoài lĩnh vực trọng tâm. Nếu loại trừ tác động của CIC, tỷ lệ nợ xấu là 1,26%. Tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu đạt 107,0%, duy trì trên 100%.

CÁC CÔNG TY CON TRONG HỆ SINH THÁI TĂNG TRƯỞNG TÍCH CỰC

Tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, HOSE: TCX), lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 2.152 tỷ đồng, cao nhất theo quý trong lịch sử; lũy kế 9 tháng đạt 5.708 tỷ đồng, tăng 13%, hoàn thành 76% kế hoạch năm. TCBS giữ vị trí số một về tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp với khoảng 46% thị phần.

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ Thương (Techcom Life) đạt doanh thu khai thác mới khoảng 652 tỷ đồng trong quý 3 và nâng vốn điều lệ lên 4.300 tỷ đồng.

Kết thúc 9 tháng, Techcombank có 19,1 triệu khách hàng; trong 1,8 triệu khách hàng cá nhân mới, 65,3% được thu hút qua kênh số. Trong quý, Ngân hàng ra mắt nền tảng khách hàng thân thiết Techcombank OneU và đồng tổ chức Diễn đàn Tài chính cấp Quốc gia VFF 2026.

Chia sẻ về kết quả kinh doanh, ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank, cho biết: “Kết quả kinh doanh được thúc đẩy trên nền tảng đa dạng các nguồn thu trong quý 3/2026, với thu nhập lãi thuần tăng 17,9% so với cùng kỳ lên 11,7 nghìn tỷ đồng và thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 44,6% lên 4,2 nghìn tỷ đồng, phản ánh hiệu quả thực thi chiến lược và công tác quản trị rủi ro chặt chẽ. Những kết quả này phản ánh động lực tăng trưởng lợi nhuận của Tập đoàn ngày càng vững mạnh và đa dạng.

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, trong khi sự ra mắt của Techcom Wealth góp phần củng cố hơn nữa hệ sinh thái tài chính của Techcombank. Giải pháp quản lý gia sản toàn diện này sẽ đồng hành cùng khách hàng Private trong hành trình kiến tạo, bảo toàn và trao truyền giá trị qua nhiều thế hệ.

Ngày 19/9/2026, Techcombank tổ chức Hội nghị Đầu tư Techcombank lần thứ hai, quy tụ các nhà đầu tư quốc tế, lãnh đạo doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách để cùng thảo luận về những cơ hội đầu tư mới nổi tại Việt Nam. Hội nghị làm nổi bật vai trò của Techcombank trong việc thu xếp vốn cho các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, đồng thời là đối tác quản trị gia sản đồng hành cùng khách hàng kiến tạo sự thịnh vượng bền vững”.