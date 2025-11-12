VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
Ngưỡng thu nhập để trở thành hộ giàu tại châu Âu

Ngọc Trang

12/11/2025, 17:51

Bản đồ dưới đây thể hiện ngưỡng thu nhập ròng tối thiểu hàng năm cần có để lọt vào nhóm 10% hộ gia đình có thu nhập cao nhất tại châu Âu. Hộ gia đình ở đây được chuẩn hóa là 3 người gồm 2 người lớn và 1 trẻ em.

Ngưỡng được coi là “hộ giàu” ở châu Âu có sự khác biệt đáng kể giữa các quốc gia. Tại Luxembourg, một hộ gia đình đạt ngưỡng giàu khi có thu nhập ròng hàng năm từ 175.000 euro trở lên.

Trong khi đó, ở Thổ Nhĩ Kỳ, thu nhập từ gần 20.000 euro cũng được xem là hộ giàu. Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu - thuộc nhóm trung bình cao trong danh sách này.

VnEconomy

Từ khóa:

châu Âu chênh lệch thu nhập hộ giàu châu Âu thế giới thu nhập hộ gia đình
