Nhà đầu tư cá nhân tiếp tục cắt lỗ ngàn tỷ, khối ngoại và tự doanh mua ròng

Nhu cầu cắt lỗ đã vượt trội nhu cầu bắt đáy và thị trường không thể có nhịp hồi nào sau 2 phiên liên tiếp giảm gần 80 điểm của Vn-Index. Chỉ số hôm nay có hai nhịp nỗ lực vượt tham chiếu, nhưng cuối cùng thì vẫn thất bại để tiếp tục rớt thêm 15 điểm nữa. Nửa sau phiên chiều nay áp lực cắt lỗ hàng phiên 47 ngàn tỷ đồng đổ về khiến chỉ số đảo ngược từ tăng hơn 10 điểm quay xe giảm về vùng giá 1.137 điểm.

Thanh khoản ba sàn khớp 24.700 tỷ đồng trong đó khối ngoại vẫn mua ròng 694.4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 741.9 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, SSI, DGC, VCB, VIC, VPB, HDG, VIX, MSN, VCG. Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bán lẻ. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: GVR, MWG, VND, STB, FUESSVFL, LPB, BCM, BID, HSG.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 962.2 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 1137.7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 3/18 ngành, chủ yếu là ngành Du lịch và Giải trí. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: GEX, VJC, GVR, VND, STB, VRE, MSB, VIB, LPB, HSG.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 15/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Bất động sản. Top bán ròng có: HPG, SSI, MBB, CTG, MWG, MSN, VPB, HCM, GMD.

Tự doanh mua ròng 270.5 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 301.5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 13/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm HPG, MBB, CTG, FUESSVFL, STB, SSI, VPB, VNM, MWG, VCB. Top bán ròng là nhóm Bảo hiểm. Top cổ phiếu được bán ròng gồm GEX, VRE, VIB, E1VFVN30, NVL, FUEVFVND, FUEVN100, VND, BVH, EIB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 40.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 94.4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Hóa chất Top bán ròng có VJC, DGC, HPG, SSI, DCM, STB, VCB, MSB, TCB, E1VFVN30. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bán lẻ. Top mua ròng có MWG, MBB, ACB, GEX, GMD, DXG, HCM, PDR, NVL, REE.

Giao dịch thỏa thuận hôm nay kém sôi động với 12 giao dịch có tổng giá trị lớn hơn 20 tỷ đồng (so với mức trung bình 17 giao dịch/phiên 5 ngày gần đây).

Hai giao dịch thỏa thuận đáng chú ý hôm nay được sang tay giữa các nhà đầu tư cá nhân ở cổ phiếu SHB và VJC.

Nuôi trồng nông & hải sản là ngành đáng chú ý khi được nước ngoài mua ròng trong 3 phiên gần đây, tuy nhiên sự phân kỳ về giá và chỉ số dòng tiền lũy kế FMI cho thấy cầu bắt đáy ở nhóm này chưa thực sự tích cực.

Đây là ngành chịu sự chi phối của nhóm Thủy sản (VHC, MPC, ANV, IDI) và Chăn nuôi (DBC, HAG, HNG), trong đó nhóm Thủy sản có kỳ vọng hoạt động kinh doanh cải thiện nhờ xuất khẩu hồi phục. Khối ngoại tiếp tục mua ròng một số cổ phiếu ngành Nuôi trồng nông & hải sản, tập trung mua VHC, MPC, ANV, HAG, DBC.

Chỉ số dòng tiền tích lũy FMI duy trì tăng khi thanh khoản cải thiện +4,2% so với hôm qua, nhưng cầu chủ yếu xuất hiện ở vùng giá thấp và lực bán áp đảo khiến chỉ số giá giảm sâu -2,7%. Trong đó, ANV và IDI thậm chí giảm sàn cho dù vài phiên trước, hai cổ phiếu này đi ngược diễn biến tiêu cực của thị trường nhờ có câu chuyện về kỳ vọng hồi phục.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đạt 38,3%, giảm nhẹ so với hôm qua (39,7%), trong khi GTGD giảm -11,4%. Chỉ số VN30 giảm nhẹ hơn so với thị trường chung (-0,6% vs. -1,3%) nhờ một số cổ phiếu chủ chốt như CTG, MBB, VPB, HPG, MSN, MWG và SSI tăng giá.

Trong khi đó, tỷ trọng phân bổ dòng tiền vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML gần như không thay đổi so với hôm qua. Tuy nhiên, hai chỉ số này cùng giảm sâu do chịu áp lực bán mạnh trên diện rộng vào cuối phiên.