Cầu chỉ bắt giá thấp, thị trường phục hồi bất thành, khối ngoại tiếp tục gom

Thanh khoản đã tăng khoảng 74% trên hai sàn sáng nay cho thấy có dòng tiền vào mua tốt hơn, nhưng thị trường chỉ phục hồi nhẹ rồi quay đầu giảm tiếp. Điều đó phát tín hiệu bên mua chưa sẵn sàng chấp nhận mức giá cao hơn mà chủ yếu chờ đợi ở vùng giá thấp. Đặc biệt các cổ phiếu dẫn dắt vẫn chưa cho thấy khả năng nâng đỡ đủ mạnh.

VN-Index chốt phiên sáng quay đầu giảm tiếp 7,97 điểm, tương đương -0,69%, thậm chí còn thấp hơn cả mức đáy đầu ngày. Đỉnh cao phục hồi chỉ số cũng chỉ tăng nhẹ 0,71%.

Diễn biến độ rộng của chỉ số cũng tương thích với dao động của chỉ số: Lúc VN-Index tăng đạt đỉnh khoảng 10h23, có 258 mã tăng/205 mã giảm. Tuy nhiên đến cuối phiên chỉ còn 151 mã tăng/334 mã giảm. Giá cổ phiếu cũng thể hiện một nhịp phục hồi xanh, trước khi lực bán mới xuất hiện và đẩy giá quay đầu giảm trở lại.

Điểm tích cực nhất sáng nay là thanh khoản tăng tốt: HoSE và HNX ghi nhận tổng giá trị khớp lệnh 10.103,4 tỷ đồng, tăng gần 74% so với sáng hôm qua. HoSE tăng 76%, đạt hơn 9.147 tỷ đồng. Thanh khoản được tạo thành trong vùng giá đỏ của cổ phiếu chiếm áp đảo, thể hiện quan điểm bắt đáy rõ rệt.

Tuy vậy khả năng đuổi giá của bên mua lại rất kém khi thị trường phục hồi. Lấy ví dụ với rổ VN30, thanh khoản trong vùng chỉ số nằm trên tham chiếu chỉ chiếm khoảng một phần ba tổng thanh khoản cả phiên sáng. Độ rộng rổ này từ chỗ 29 mã tăng, kết phiên chỉ còn 8 mã. Tới 28 cổ phiếu trong rổ đã tụt tối thiểu 1% so với giá đỉnh giữa phiên. Cá biệt có những mã dao động giảm rất lớn như GVR từ tăng 2,21% thành giảm 2,7% so với tham chiếu; VHM từ tăng 1,7% thành giảm 1,7%; VIC từ tăng 0,54% thành giảm 3,01%; VRE từ tăng 1,5% thành giảm 1,5%. Ngay cả với các mã còn mạnh như SSI, đang tăng 2,14% so với tham chiếu thì cũng đã tụt tới 3,13% so với mức đỉnh.

Thống kê với sàn HoSE thì tới 46% số cổ phiếu có phát sinh giao dịch sáng nay đã tụt giá trên 2% so với mức đỉnh trong phiên. Hơn 23% số cổ phiếu khác tụt giảm từ 1% tới 2% so với đỉnh. Hiện sàn này chỉ còn hơn 20 mã chốt được ở mức cao nhất, đều là các cổ phiếu có thanh khoản không đáng kể.

Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.

Diễn biến giá kiểu giảm trước, phục hồi rồi lại quay đầu giảm là kết quả của hoạt động bắt đáy đỡ giá. Lực mua hưng phấn sau đó có đẩy dần giá lên qua tham chiếu, nhưng nhanh chóng gặp áp lực bán cắt lỗ mới trong khi cầu mua đuổi kém, khiến giá lại tụt giảm.

Mặc dù độ rộng của VN-Index vẫn còn khoảng 151 cổ phiếu tăng giá ngược dòng nhưng chỉ 38 mã tăng được hơn 1%. Trong số này rất ít cổ phiếu có thanh khoản cao. Những mã đáng chú ý là FTS tăng 3,48% với 78,9 tỷ đồng thanh khoản; SSI tăng 2,14% với 511,2 tỷ; BAF tăng 1,99% với 33,3 tỷ; HCM tăng 1,69% với 99,4 tỷ; VIB tăng 1,57% với 43,4 tỷ; HAH tăng 1,25% với 66,6 tỷ; MSN tăng 1,14% với 78,4 tỷ; CTG tăng 1,01% với 75,7 tỷ.

Ngược lại số giảm hiện đang có 136 mã giảm trên 1% với nhiều mã thanh khoản hàng trăm tỷ đồng như VIX, VIC, NVL, GEX, DXG, HSG.... Toàn sàn HoSE hiện có 22 cổ phiếu thanh khoản từ 100 tỷ đồng trở lên, thì chỉ 7 mã tăng còn lại toàn giảm, trong đó duy nhất SSI tăng được hơn 1%.

Nhóm blue-chips giao dịch yếu và áp lực giảm giá vẫn đang tiếp diễn. Thanh khoản rổ này tăng 84% so với sáng hôm qua nhưng sức ép giảm giá toàn từ trụ: VIC giảm 3,01%, BID giảm 1,77%, VHM giảm 1,7%, VNM giảm 1,68%, GVR giảm 2,7%... Các blue-chips tăng ngược dòng đang nâng đỡ chỉ số là SSI, VIB, HPG, MSN, CTG.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng là điểm sáng đáng chú ý khi tiếp tục tranh thủ mua vào. Tổng giá trị giải ngân trên HoSE sáng nay tăng 2,2 lần sáng hôm qua, đạt 992,1 tỷ đồng, trong khi bán ra 603,5 tỷ, tương ứng mua ròng 338,6 tỷ. Tuy nhiên khối này mua nhiều về số lượng mã cổ phiếu hơn là quy mô. Chỉ có 4 mã đang được mua ròng trên 20 tỷ đồng là PVB +25,8 tỷ, HPG +24,1 tỷ, SSI +21,4 tỷ, GEX +20,8 tỷ. Phía bán ra cũng vậy, duy nhất STB -13,4 tỷ đồng là đáng kể.

VN-Index chốt phiên sáng ở mức 1.145,23 điểm, tức là đã thấp hơn mức đáy thấp nhất hồi tháng 8 vừa qua. Đây là một tín hiệu phá đáy về kỹ thuật. Chiều nay sẽ tiếp tục có lượng hàng bắt đáy về tài khoản và hầu hết là lỗ. Hôm 22/9 vừa qua chứng kiến phiên giao dịch tới 1,5 tỷ cổ phiếu và hơn 33,6 ngàn tỷ đồng thanh khoản chưa kể thỏa thuận trên hai sàn.